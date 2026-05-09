Zapamtite imena ovih studenata Pravnog: Možda ćete ih jednog dana trebati

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu prvi su na međunarodnom natjecanju iz europskog prava. Trofej su osvojili na simulaciji Suda Europske unije.

Studentska ekipa Pravnog fakulteta u Zagrebu osvojila je prvo mjesto na natjecanju iz europskog prava Central and Eastern European Moot Competition (CEEMC), koje je prošlog tjedna održano u Temišvaru u Rumunjskoj.

Pravni fakultet u Zagrebu predstavljali su studenti Frane Nikola Marović, Hrvoje Matić, Anja Polovina i Mihael Šoić. Za natjecanje su se intenzivno pripremali četiri mjeseca, a u tome su im pomagale profesorica Antonija Ivančan i asistentica Ana Altabas.

Osim što je ekipa bila najbolja na natjecanju, Anja Polovina proglašena je i najboljom govornicom i dobila je Professor William Cornish nagradu.

Najbolja govornica osvojila je praksu na Sudu Europske unije

CEEMC je jedno od najuglednijih studentskih natjecanja u području europskog prava, koje simulira postupak suđenja pred Sudom Europske unije. Na natjecanju sude suci i nezavisni odvjetnici Suda EU te ugledni profesori europskog prava.

Natjecanje organizira British Law Centre s kojim PFZG surađuje u okviru programa Diploma in English Law and Legal Skills. Na natjecanju je ove godine sudjelovalo ukupno 14 timova iz srednje i istočne Europe.

Pobjedom na natjecanju studenti su osvojili putovanje u Cambridge i London, gdje će posjetiti Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva i odvjetničku komoru. Uz to dobit će i mjesto na jednogodišnjem tečaju English Law & Legal Skills koji organizira British Law Centre. Anja Polovina kao najbolja govornica natjecanja osvojila je praksu na Sudu Europske unije.

Čemu služi Sud EU?

Uloga Suda Europske unije je rješavanje pravnih sporova između vlada zemalja članica i institucija EU-a. Tumačenjem europskog prava osigurava da se ono na jednak način primjenjuje u svim državama članicama.

U određenim okolnostima mogu mu se obratiti i pojedinci, poduzeća ili organizacije kako bi pokrenuli postupak protiv neke od institucija EU-a ako smatraju da je povrijedila njihova prava.

U Sudu Europske unije je po jedan sudac iz svake zemlje članice i 11 nezavisnih odvjetnika. Njih sporazumno imenuju vlade članica na šestogodišnji mandat, a suci međusobno biraju predsjednika suda i općeg suda. Sud se fizički sastaje u Luksemburgu.

Studenti dobivaju i 10 dodatnih ECTS bodova

Sudjelovanje na međunarodnim studentskim natjecanjima u simulaciji suđenja (moot natjecanja) studentima PFZG-a daje i dodatnih 10 ECTS bodova.

Ovaj tip simuliranih suđenja usmjeren je na primjenu prava na zajednički skup pretpostavljenih dokaza, činjenica i pojašnjenja s kojima se natjecatelji upoznaju.

Dok se domaća natjecanja uglavnom usredotočuju na nacionalno pravo, poput kaznenog prava, regionalna i međunarodna natjecanja najčešće se bave prekograničnim područjima kao što su pravo Europske unije, javno međunarodno pravo ili međunarodno trgovačko pravo.