Sponzorirani Članak
08. svibanj 2026.

Maturanti, ne propustite pub kviz s pitanjima s mature: Ponovite na zabavan način i osvojite vrijedne nagrade

Uključite se u HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE i osvojite popust na školarinu. Uz to, možete poslušati i zanimljivu debatu te čuti iskustva studenata.

EFFECTUS veleučilište organizira Dan karijera i večer otvorenih vrata, koji će se održati u petak, 29. svibnja 2026. godine, u prostorima veleučilišta. Riječ je o događaju koji okuplja studente, maturante, poslodavce i partnere s ciljem predstavljanja mogućnosti studiranja, razvoja karijere te povezivanja akademske zajednice i gospodarstva.

Program započinje u 16:00 sati obilaskom štandova poslodavaca i partnera, gdje će studenti imati priliku izravno razgovarati s predstavnicima tvrtki i organizacija te saznati više o mogućnostima zapošljavanja, stručnih praksi i razvoja karijere.

Središnji dio programa održat će se od 17:00 do 18:00 sati, kada će studenti EFFECTUS-a sudjelovati u debati o jednoj od najaktualnijih dilema mladih na tržištu rada – što je važnije pri odabiru karijere: osobna strast ili financijska sigurnost.

U debati će sudjelovati afirmacijski i negacijski tim studenata, koji će iznositi argumente za i protiv navedene teze, dok će pobjednički tim odabrati žiri sastavljen od predstavnika poslodavaca i partnera EFFECTUS veleučilišta.

U 18:00 sati slijedi predstavljanje studijskih programa EFFECTUS veleučilišta, tijekom kojeg će studenti predstaviti svoja iskustva studiranja na programima:

  • Poduzetništvo
  • Financije i poslovno pravo
  • Poslovno upravljanje (MBA)
    • Smjer Menadžment financija
    • Smjer Menadžment ljudskih potencijala i znanja
    • Smjer Porezi i poslovno pravo
    • Smjer Analitički menadžment
    • Smjer Bihevioralna ekonomija

U sklopu programa održat će se i Erasmus Day, na kojem će studenti predstaviti mogućnosti međunarodne mobilnosti i studiranja u inozemstvu kroz Erasmus program. Nakon toga, od 18:30 do 19:00 sati, posjetitelji će moći obići informativne štandove studijskih programa i razgovarati sa studentima te saznati više o studiranju na EFFECTUS-u.

Završni dio događaja donosi HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE – pitanja s državne mature, koji započinje u 19:00 sati. Riječ je o zabavnom i interaktivnom natjecanju u kojem će sudionici kroz kviz provjeriti svoje znanje iz područja koja su važna za polaganje državne mature.

Najuspješnije ekipe očekuju vrijedne nagrade, među kojima su:

  • popusti na školarinu EFFECTUS veleučilišta
  • poklon paketi

Sudjelovanje u pub quizu je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.

Rok za prijavu je 20. svibnja 2026. godine. Prijave su moguće putem ovog prijavnog obrasca.

EFFECTUS veleučilište poziva sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju, upoznaju studijske programe, razmijene iskustva s poslodavcima i studentima te sudjeluju u jedinstvenoj večeri koja spaja karijeru, obrazovanje i zabavu.

