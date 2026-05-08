Maturanti, ne propustite pub kviz s pitanjima s mature: Ponovite na zabavan način i osvojite vrijedne nagrade

EFFECTUS veleučilište organizira Dan karijera i večer otvorenih vrata, koji će se održati u petak, 29. svibnja 2026. godine, u prostorima veleučilišta. Riječ je o događaju koji okuplja studente, maturante, poslodavce i partnere s ciljem predstavljanja mogućnosti studiranja, razvoja karijere te povezivanja akademske zajednice i gospodarstva.

Program započinje u 16:00 sati obilaskom štandova poslodavaca i partnera, gdje će studenti imati priliku izravno razgovarati s predstavnicima tvrtki i organizacija te saznati više o mogućnostima zapošljavanja, stručnih praksi i razvoja karijere.

Središnji dio programa održat će se od 17:00 do 18:00 sati, kada će studenti EFFECTUS-a sudjelovati u debati o jednoj od najaktualnijih dilema mladih na tržištu rada – što je važnije pri odabiru karijere: osobna strast ili financijska sigurnost.

U debati će sudjelovati afirmacijski i negacijski tim studenata, koji će iznositi argumente za i protiv navedene teze, dok će pobjednički tim odabrati žiri sastavljen od predstavnika poslodavaca i partnera EFFECTUS veleučilišta. Dan karijera i večer otvorenih vrata održat će se na Effectusu | Foto: Effectus Veleučilište

U 18:00 sati slijedi predstavljanje studijskih programa EFFECTUS veleučilišta, tijekom kojeg će studenti predstaviti svoja iskustva studiranja na programima:

Poduzetništvo

Financije i poslovno pravo

Poslovno upravljanje (MBA) Smjer Menadžment financija Smjer Menadžment ljudskih potencijala i znanja Smjer Porezi i poslovno pravo Smjer Analitički menadžment Smjer Bihevioralna ekonomija



U sklopu programa održat će se i Erasmus Day, na kojem će studenti predstaviti mogućnosti međunarodne mobilnosti i studiranja u inozemstvu kroz Erasmus program. Nakon toga, od 18:30 do 19:00 sati, posjetitelji će moći obići informativne štandove studijskih programa i razgovarati sa studentima te saznati više o studiranju na EFFECTUS-u. Foto: Effectus Veleučilište

Završni dio događaja donosi HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE – pitanja s državne mature, koji započinje u 19:00 sati. Riječ je o zabavnom i interaktivnom natjecanju u kojem će sudionici kroz kviz provjeriti svoje znanje iz područja koja su važna za polaganje državne mature.

Najuspješnije ekipe očekuju vrijedne nagrade, među kojima su:

popusti na školarinu EFFECTUS veleučilišta

poklon paketi

Sudjelovanje u pub quizu je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.

Rok za prijavu je 20. svibnja 2026. godine. Prijave su moguće putem ovog prijavnog obrasca.