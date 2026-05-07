Veliki fakultet dobio novu dekanicu: Nekad je tamo i sama studirala

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu izabrao je novu dekanicu. Na to mjesto od jeseni dolazi profesorica Renata Mekovec.

Profesorica Renata Mekovec danas je na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu organizacije i informatike izabrana za novu dekanicu FOI-ja za mandatno razdoblje od tri godine. Mandat nove dekanice započinje s akademskom godinom 2026./2027.

Kako stoji u njenoj biografiji, Renata Mekovec redovita je profesorica na Katedri za razvoj informacijskih sustava Fakulteta organizacije i informatike. S FOI-a navode da je ondije tijekom više od dva desetljeća akademskog i stručnog djelovanja izgradila prepoznatljivu karijeru u području informacijskih sustava, upravljanja informacijskim uslugama, zaštite privatnosti i kvalitete digitalnih usluga.

Od 2023. je redovita profesorica na FOI-ju

Rođena je u Varaždinu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a na Fakultetu organizacije i informatike diplomirala je informatički studij 2001. godine. Poslijediplomski studij Informacijskih znanosti na FOI-ju završila je stjecanjem titule magistre znanosti 2006. godine, dok je doktorirala 2011. godine u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

- Na Fakultetu organizacije i informatike zaposlena je od 2003. godine, kada započinje raditi kao asistentica. Akademsko napredovanje nastavila je kroz zvanja više asistentice, docentice i izvanredne profesorice, a od 2023. godine djeluje u zvanju redovite profesorice. Tijekom svojeg rada sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima iz područja upravljanja informacijskim uslugama, uredskih informacijskih sustava i zaštite privatnosti u poslovnim sustavima, a danas je i voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, priopćeno je s FOI-ja.

Mekovec je već sudjelovala u upravljanju fakultetom - obnašala je dužnost prodekanice za nastavu od 2015. do 2019. godine, bila je predstojnica Katedre za razvoj informacijskih sustava, a danas je predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FOI-ja te članica više sveučilišnih vijeća i radnih skupina.

- Njezino područje ekspertize posebno je vezano uz zaštitu osobnih podataka, kvalitetu e-usluga, digitalne kompetencije i upravljanje informacijskim sustavima te aktivno djeluje i kao stručnjakinja za pitanja privatnosti i sigurnosti informacijskih sustava. Tijekom dosadašnje karijere sudjelovala je u brojnim domaćim i međunarodnim projektima financiranima kroz programe Erasmus+, Horizon 2020, Europski socijalni fond i druge europske inicijative. Autorica je i koautorica brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih sustava, digitalne transformacije i kvalitete e-usluga te aktivna sudionica domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, navode s FOI-ja.

Čime će se baviti u mandatu?

Mekovec će na čelu fakulteta ostati do 2029. godine, a u programu je naglasak stavila na razvoj Fakulteta kao suvremene i međunarodno prepoznatljive visokoobrazovne institucije koja aktivno doprinosi razvoju društva, gospodarstva i znanstvene zajednice.

- Kao ključne prioritete ističe kvalitetu i modernizaciju studijskih programa, razvoj inovativnih istraživanja, jačanje suradnje s industrijom i gospodarstvom te poticanje društvene odgovornosti i kulture kvalitete. Poseban fokus planira staviti na prilagodbu studijskih programa potrebama tržišta rada i novih generacija studenata, razvoj online i studijskih programa na engleskom jeziku, internacionalizaciju nastave i istraživanja te jačanje interdisciplinarnosti i primjene suvremenih metoda poučavanja. U području znanosti i istraživanja cilj joj je dodatno osnažiti istraživačke laboratorije, povećati broj međunarodnih projekata i znanstvenih publikacija te aktivnije uključiti studente u istraživački rad. Među strateškim prioritetima istaknula je i izgradnju i daljnji razvoj novog kampusa FOI 2 i Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, kojim bi se osigurali novi infrastrukturni kapaciteti za razvoj nastave, istraživanja i suradnje s gospodarstvom, priopćeno je s FOI-ja.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, dekana bira Fakultetsko vijeće na vrijeme od tri godine, a mandat dekana može se ponoviti samo jednom uzastopno. Podsjetimo, aktualna dekanica Marina Klačmer Čalopa ovime 30. rujna 2026. završava svoj prvi mandat, a na čelo fakulteta izabrana je 2023. godine.