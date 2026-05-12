Buduće medicinske sestre žele specijalizaciju: Ovo su uvjeti uz koje ostaju u Hrvatskoj
12. svibanj 2026.
Istraživanje mnijenja studenata sestrinstva pokažuje da bi oni većinom ostali u Hrvatskoj, a u inozemstvo bi većinom otišli zbog edukacije.
Medicinske sestre i tehničari okosnica su svakog zdravstvenog sustava. Danas se obilježava njihov dan, a dobre su vijesti da, prema novom istraživanju većina studenata i studentica sestrinstva ne planira otići u inozemstvo. U svom mjestu planira ostati 63 posto ispitanika, a njih 71 posto eventualno planira selidbu, ali ne u drugu državu.
Istraživanje je provela Maja Vizjak s Instituta za istraživanje migracija anketnim ispitivanjem 619 studenata i studentica druge i treće godine prijediplomskih i diplomskih studija sestrinstva. Riječ je o etapi dugotrajnog projekta 'Od stvarnih do virtualnih migracija' nazvanoj 'Medicinski vrtuljak' koji financira EUNextGeneration.
Po petina ispitanika dolazi sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci te Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, dok ostatak čine studenti s drugih institucija.
Trećina ispitanika otvorena je za promjenu struke
Mlade sestre i tehničari eventualno bi odselili u inozemstvo kad bi im se ondje pružila prilika za edukacije i usavršavanje, što bi prihvatilo malo više od pola ispitanika (53 posto). Najmanji dio ispitanika odselio bi u inozemstvo i tamo volontirao kao preduvjet željenog zaposlenja, svega 4 posto.
Ispitanici su podijeljeni u tome žele li ostati u struci ili su otvoreni baviti se i nečim drugim. Otprilike trećina ispitanika otvoreno je za promjenu struke. (32, 95 posto). Kao i kod migracija, najveći motivator za posao im je mogućnost edukacije i napretka, pa tako četiri od pet ispitanika podržava uvođenje specijalizacija za medicinske sestre i tehničare (79,32 posto).
'Komora kontinuirano zagovara sustavne mjere'
Studenti žele imati priliku za specijalizaciju, no većinom nisu zainteresirani za karijeru u znanosti, što pokazuje da je fokus na stručnom razvoju. U istraživanju je istaknuto i da je otprilike pola ispitanika (49,11 posto) reklo da rad na daljinu nije primjenjiv u njihovom sektoru, dok su ostali otvoreniji za tu opciju. Općenito je za inovacije otvoreno 45,39 posto ispitanika, što uključuje digitalizaciju u zdravstvu i telemedicinu.
- Ovi nalazi potvrđuju da zadržavanje zdravstvenog kadra ne ovisi isključivo o financijskim uvjetima, već i o kvaliteti radnog okruženja, mogućnostima razvoja i društvenom priznanju profesije. Upravo zato Hrvatska komora medicinskih sestara kontinuirano zagovara sustavne mjere koje će omogućiti profesionalni rast, unaprijediti uvjete rada i dugoročno osigurati održivost zdravstvenog sustava, komentirao je istraživanje Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara.
Cilj istraživanja je oblikovanje mjere za upravljanje migracijama
Maja Vizjak rezultate istraživanja predstavit će javnosti, akademskoj zajednici i donositeljima politika s ciljem oblikovanja mjere za upravljanje migracijama medicinskog kadra koje započinju nakon završetka studija.
Istraživanje je komentirala i pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever Rosanda Ribić. Naglašava da su njihovi studenti činili 11 posto ispitanika i da većina medicinskih sestara i tehničara struku doživljava kao poziv i priliku za osobno ostvarenje.
- Uoči Međunarodnog dana sestrinstva, otvorenost naših studenata prema specijalizacijama, digitalizaciji u zdravstvu i volonterskom radu potvrđuje njihovu predanost, profesionalnu zrelost i spremnost za odgovor na izazove suvremene zdravstvene skrbi, izjavila je Rosanda Ribić.
'Održivost zdravstvenog sustava ovisi o ulaganju u obrazovanje'
I pročelnica Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku Sanja Zoranić smatra da ovo istraživanje može poslužiti kao temelj za razvoj politika koje će potaknuti zadržavanje kadra u Hrvatskoj.
- Iz navedenog je jasno da dugoročna održivost zdravstvenog sustava ovisi o kontinuiranom ulaganju u obrazovanje, unapređenju radnih uvjeta te poticanju profesionalnog razvoja medicinskih sestara/tehničara. Upravo obrazovanje, kao ključan čimbenik tog procesa, predstavlja temeljnu misiju Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, koji kroz svoje programe nastoji osigurati visoku razinu kompetencija, stručnosti i kontinuiranog usavršavanja zdravstvenih djelatnika, izjavila je pročelnica Sanja Zoranić.
Odlazak medicinskih sestara i tehničara u inozemstvo može dugotrajno oslabiti zdravstveni sustav, koji postaje sve manje održivim. U tom svjetlu pozitivna je vijest da dolazi do zaokreta u stavovima studenata zdravstvenih fakulteta, koji ipak većinom planiraju ostati u Hrvatskoj. Međutim sustav će im trebati pružiti edukaciju i prilike za napredovanje koje očekuju.