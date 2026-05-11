Novi slučaj curenja podataka studenata: Na forumu objavljena baza s hrpom informacija

Postoji mogućnost da je više od 5.000 ljudi pogođeno curenjem podataka na Veleučilištu Velika Gorica (VVG). Riječ je o imenima, OIB-ima, lozinkama...

Na Veleučilištu Velika Gorica (VVG) došlo je do curenja osobnih podataka studenata. Kako su s VVG-a objavili na službenim stranicama, riječ je o 'mogućem sigurnosnom incidentu koji uključuje neovlašteno izlaganje baze podataka na internetu'. Ta je baza, naime, objavljena na jednom forumu, a informacija je pak prenesena na internetskom forumu Bezbedan Balkan.

Sadrži osobne podatke korisnika, lozinke...

Postoji mogućnost da baza sadrži osobne podatke korisnika, uključujući povjerljive podatke te podatke povezane s korisničkim računima i lozinke. U tijeku je, dodaju s VVG-a, detaljna analiza kako bi se utvrdila priroda, opseg i eventualni utjecaj incidenta te kako bi se identificirale sve potencijalno pogođene osobe.

- Veleučilište je odmah po zaprimanju informacije o mogućem incidentu aktiviralo interne sigurnosne procedure te smo poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju ograničavanja potencijalnog utjecaja, zaštite sustava i sprječavanja daljnjeg neovlaštenog pristupa informacijama, poručili su s VVG-a.

O događaju su obaviještena nadležna tijela, uključujući Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Agenciju za zaštitu osobnih podataka i i Nacionalni CERT (tim za hitne računalne incidente).

Ne žele reći koliko je studenata pogođeno

- Po završetku analize, korisnici našeg sustava bit će individualno obaviješteni, u skladu s odredbama GDPR-a. Naglašavamo kako je sigurnost podataka korisnika naše baze podataka prioritet te da poduzimamo sve potrebne mjere kako bi osigurali utvrđivanje okolnosti događaja te istovremeno ojačali sigurnost našeg informacijskog sustava, tvrde s VVG-a.

Dodajmo da smo VVG upitali koji su točno podaci procurili i koliko je studenata oštećeno. Zbog slučaja s Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG), o kojem smo ranije pisali, upitali smo ih i koriste li usluge i aplikacije tvrtke SETMED, kao što se navodi na službenoj stranici te tvrtke. Ipak, kažu, s obzirom na to da je istraga u tijeku, trenutačno ne mogu odgovoriti na naša pitanja.