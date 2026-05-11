Traže se studenti koji će raditi u menzi: Satnica veća od minimalne

Studentski centar u Zagrebu traži studente za rad u menzama na Savi i Cvjetnom. Nude satnicu veću od minimalne.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) poziva studente koji žele podebljati svoj budžet da im se jave za posao u menzi. Traže radnike u prehrani u restoranima u sklopu Studentskog doma Stjepan Radić te Studentskog doma Cvjetno naselje.

Satnica veća od minimalne

Studente će za ovaj posao platiti 7 eura po satu. Ako pak radite nedjeljom ili blagdanima satnica je 50 posto veća pa iznosi 10,50 eura. Podsjetimo, minimalna studentska i učenička satnica od 1. siječnja iznosi 6,56 eura, a vikendom i blagdanima 9,84 eura.

- Ako želiš raditi tamo gdje se svi okupljaju, javi nam se, poručuju iz SCZG-a.

Rješenje u povećanju cijene obroka u menzama?

Dodajmo da nam je ravnatelj SCZG-a Mario Župan krajem prošle godine rekao da dio rješenja za veće plaće radnika, a tako i bolji odaziv na natječaje, leži u poskupljenju menija u menzama, kojeg još uvijek nema na vidiku.

- Mi dobivamo 3 eura po obroku od Ministarstva, studenti plaćaju 0,86 eura, obrok faktički košta 6 do 6,5 eura. Ne treba studentski centar zarađivati, međutim realna cijena bi bila 1,20 eura student, 4 eura država, to je nekih 5,5 eura, pa bismo mi preko Student servisa mogli pokriti onu razliku da budemo konkurentni na tržištu, jer nismo mi na riznici s plaćama, pa bismo mogli povećati plaću našim radnicima. Imamo trajno otvorene natječaje, što možete provjeriti na našim web-stranicama. Na kraju krajeva, nitko nam se ne javlja na natječaje, teško je naći radnu snagu. Studenti se nešto javljaju, međutim studenti imaju svoje obaveze i mogu raditi samo vikendom ili kada im obaveze dopuštaju, pojasnio nam je tada Župan, a razgovaralo se i o zapošljavanju stranih radnika.