Važan istup nove dekanice Pravnog: 'Nastojat ću vratiti na fakultet one koji to žele i imaju uvjete'

Pravni dobio novu dekanicu: Treća je žena na čelu tog fakulteta u 250 godina
Romana Matanovac Vučković od 1. listopada sjeda na čelo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nova je dekanica treća žena na toj poziciji u 250 godina faksa.
15:03 33 d 08.04.2026
11. svibanj 2026.
Pravni fakultet u Zagrebu od jeseni prelazi u ruke nove dekanice Romane Matanovac Vučković. Za srednja.hr otkriva planove za iduće tri godine mandata.
S nešto više od pet tisuća studenata Pravni fakultet u Zagrebu jedan je od najvećih u državi, a od jeseni se na njemu događa velika promjena. S početkom nove akademske godine, od 1. listopada, na čelo stiže treća dekanica u 250 godina njegova postojanja – Romana Matanovac Vučković.
Na nedavno zaključenim izborima pobijedila je Elizabetu Ivičević Karas, inače prodekanicu u trenutačnoj upravi dekana Ivana Koprića. Odmah nakon izbora Matanovac Vučković obznanila je i da će joj prorektori biti Aleksandra Maganić, Dora Zgrabljić Rotar, Lucija Vejmelka i Marko Jurić. Otkrila je i da se za poziciju kandidirala na poticaj bivšeg dekana i svog mentora, profesora Igora Glihe.
Matanovac Vučković, inače i ravnateljica Hrvatskog glazbenog zavoda, za srednja.hr navodi kako prije godinu i pol nije ni pomišljala da bi se kandidirala jer je imala previše obaveza i ništa slobodnog vremena.
- Kad god mene pitate 'Imaš li vremena?' dobijete odgovor – 'Nemam, ali reci što želiš/predlažeš, pa ćemo vidjeti.' Tako je i bilo kad mi je prof. Gliha prišao jedan dan i rekao da bi bilo vrijeme da razmislim o tome da se kandidiram za dekanicu. Pogledala sam ga i rekla kroz smijeh – 'Razmislit ću.' I - zaboravila na to. Onda je za neko kraće vrijeme došao ponovo i pitao – 'Jesi razmislila?'. Tad sam ga malo ozbiljnije pogledala pa smo porazgovarali – i pomislila sam da je možda zaista došlo vrijeme da to razmotrim kao mogućnost. Prišli su mi i neke druge kolegice i kolege. Zašto baš sada? Zato što mislim da jest vrijeme da dođe na naš Fakultet jedan malo drukčiji pristup i da učinimo neke modernije iskorake u pogledu programa, znanosti, nastave, ali i da konačno riješimo pitanje prostora – znadete da je zgrada na Trgu Republike Hrvatske 14, naš vitalni interes, još neobnovljena i da su radovi tek nedavno započeli – i vidim na gradilištu, stali, kaže nam Matanovac Vučković.
Kada je riječ o ključnim točkama njenog programa, a koje se poglavito odnose na studente, prvenstveno izdvaja modernizaciju studijskih programa i njihovo primicanje europskim standardima, kao i unaprjeđenje studentskog iskustva izvan nastave, odnosno njihova iskustva studiranja. Planira se i baviti u unaprjeđenjem brige za studente posljednje godine i pomoći kod profesionalne orijentacije, kao i snažnijim povezivanjem s alumnima. Uočila je i da je studentima nužan i zajednički prostor te onaj za izvannastavne aktivnosti, a namjera joj je i, kaže, pojačati vidljivost i ugled fakulteta u zajednici.
Podaci u sustavu Postani student kažu kako je kvota za upis redovnog studija prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 605 mjesta. Budući da se Hrvatska ozbiljno suočava s demografskim padom i sve manjim brojem studenata, Matanovac Vučković pitali smo i namjerava li predlagati manje upisne kvote na taj studij.
- Ne, ne namjeravam smanjiti kvote – namjeravam povećati interes za pravnu struku i pravnu znanost, čemu je pretpostavka povećanje interesa za studiranje na našem Pravnom fakultetu. Želim da postanemo zanimljiviji fakultet s boljom perspektivom za nove studente. Mislim da je u suvremenom društvu, građanskom društvu pravo vrlo važan element. Nema uređenog društva bez uređenog pravnog poretka – a za to trebamo sjajno obrazovane i iskusne pravnike, navodi naša sugovornica.
Proteklih je mjeseci Pravni fakultet bio pod povećalom javnosti zbog odluke kojom je studentima koji dugo studiraju uprava dala rok za završetak studija, nakon čega je nekolicina studenata izgubila pravo studiranja. U jednom od takvih slučajeva studenta koji studira od 1998. Visoki upravni sud presudio je da se odluka fakulteta mora obustaviti. Međutim, aktualna uprava fakulteta tumači da samo taj student, a ne svi koji su zbog odluke o roku dovršetka studija ostali bez prava, može tražiti obustavu odluke. Budući dekanicu pitamo i kako ona gleda na ovaj slučaj – hoće li u potpunosti poništiti odluku kojom je studentima propisan rok za završetak studija i tako im vratiti pravo studiranja.
- Kao dekanica moram postupati u skladu s propisima i sudskim odlukama. Naravno da ću poštovati odluke sudova. No, istovremeno, gdje god i kako god bude bilo prostora, u svim ovim slučajevima u dvojbi ću odabrati put koji ide in favorem studenata. Mene nije ni strah ni sram priznati grešku i biti samokritičan, ako je to potrebno i ako vidim da sam ja ili da je Fakultet možda pogriješio ili da nije sagledao sve potrebne okolnosti kod donošenja odluke. Nastojat ću vratiti na Fakultet sve one koji to žele i koji ispunjavaju za to propisane uvjete i pretpostavke, neću tražiti razloge da ih odvratim od nastavka studiranja na našem Fakultetu, potražit ću zakonite načine da realiziram te njihove želje za povratkom, kaže Matanovac Vučković.
Još u potresu 2020. godine zgrada na Trgu Republike Hrvatske, koju Pravni dijeli sa Sveučilištem, pretrpjela je veliku štetu. I dalje nije obnovljena i to će zasigurno obilježiti nadolazeći mandat nove dekanice. Ističe da s rektorom Stjepanom Lakušićem po tom i svim ostalim pitanjima očekuje sjajnu suradnju.
- Odnos Pravnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu je trajan odnos, on je bio uvijek pozitivan i prevladavajuće suradnički. Ništa ga ne smije narušavati. Mi – mislim na Fakultet i Sveučilište - uvijek moramo pronaći zajednički jezik i zajednička obostrano zadovoljavajuća rješenja jer je to u primarnom interesu obje institucije. Sve drugo je loše i ne može dovesti do dobrog rezultata. Prema tome, suradnja je nama najvažnija. Pitali ste me kako gledam na toliko produljenje roka obnove. Odgovaram Vam: gledam i čudim se. Moramo žurno raditi i obnoviti tu povijesnu zgradu. Ne smijemo dopustiti da nam dolaze nove generacija koje neće imati iskustvo studiranja na 'Četrnaestici' - meni je to nezamislivo jer je ta zgrada dio identiteta Fakulteta i svakog od njegovih nastavnika, dio identiteta Sveučilišta, te mora ostati dio identiteta naših studenata, kaže naša sugovornica.
Podsjetimo, aktualni dekan Pravnog Ivan Koprić bio je jedini protukandidat Lakušiću na ovogodišnjim rektorskim izborima, tijekom kojih je njihov odnos zahladio. Matanovac Vučković kaže da je više puta imala priliku trajno surađivati s rektorom Lakušićem.
- Na Sveučilištu vodim poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Intelektualno vlasništvo i radim jako puno na promociji Sveučilišta u Zagrebu u tome kontekstu. U tome sam uvijek dobivala rektorovu bezrezervnu podršku, čak mi je rektor Lakušić dodijelio i posebnu nagradu za taj studij i promociju Sveučilišta. Učinit ću sve da naše odnose dalje unaprjeđujem i širim sve oblike suradnje, na obostranu dobrobit, govori Matanovac Vučković o tome kakvu je suradnju do sada imala s rektorom.
Budući da joj je aktualna prodekanica bila konkurentica na izborima, zanimalo nas je i kakav odnos ima s aktualnom upravom Pravnog fakulteta.
- Da, vrlo rijetko je proces izbora dekana na Pravnom fakultetu u Zagrebu kompetitivan, ovo je bilo tek drugi puta u povijesti. Obično bude samo jedan kandidat. Suradnja s dosadašnjom upravom je bila korektna i ne bih izdvajala ništa posebno ni u kojem smislu. Moj mandat će se temeljiti na čuvanju onih postignuća koje smo realizirali, nastavku dobrih projekata, suradnji, procesa koje smo započeli i stvaranje platforme za širenje, rast i napredak. Ja volim reći da gradim program na 250 tradicije sa širokim pogledom u budućnost. Kombinacija tradicije i budućnosti po mome mišljenju je dobitna kombinacija za ovakvu instituciju kakav je Pravni fakultet, kaže Matanovac Vučković.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije jedini takav fakultet u glavnom gradu. Potkraj 2024. godine pokrenut je i Pravni fakultet na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Jesu li dva pravna fakulteta potrebna u Zagrebu i gleda li na pravo na HKS-u kao na konkurenciju? Matanovac Vučković ističe da je studij HKS-a osnovan u skladu sa svim propisima i standardima te da ima svoje nastavnike i studente, što 'svjedoči da je bio potreban'.
- Imamo još pravne fakultete i u Rijeci, Splitu, Osijeku. Mislim da je dobro da se pravo uči na više mjesta u Hrvatskoj, da sva visoka učilišta prava surađuju i traže način da pravnu struku i pravnu znanost te poučavanje prava unaprjeđuju, razvijaju, da traže više i bolje. Pravni sustav i pravna država trebaju obrazovane i profesionalne pravnike i to treba njegovati. Kad kažete konkurencija, vjerojatno je i to dobra riječ – mi smo svi suradnici i konkurenti na neke i različite načine. Mislim da je to dobro za državu i pravni sustav. Smatram da nas to sve potiče da budemo bolji, da se razvijamo i rastemo, kaže Matanovac Vučković.
Za kraj smo je pitali i ima li neku poruku za buduće i sadašnje studente Pravnog fakulteta. Istuče kako je u današnjem svijetu ekrana, smanjene pažnje, distrakcija i svakodnevnih raznovrsnih izazova, pravni sustav 'sidro koje nas građane i društvo u cjelini svrstava u poželjan, predvidiv i uređen okvir'.
- Pravna država osigurava mir, sigurnost i stabilnost svojim građanima. Vi - kao sadašnji i budući studenti, postajete stupovi toga sustava mira, sigurnosti i stabilnosti. Od vas se očekuje da dadete svoj maksimum, dadete najbolje od sebe i budete istinski nositelji ovih zadaća. Pravna struka nije ni jednostavna ni lagana – ali je izuzetno važna i vrijedna i ja vas potičem da se ovom pozivu odazovete punim srcem i sa sviješću da je vaš ulog ujedno i zalog za budućnost našeg društva, poručuje Matanovac Vučković.
