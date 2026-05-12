Za studente Sveučilišta u Zagrebu rekordnih 150.000 eura: Evo tko se može prijaviti na natječaj

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) objavio je Javni natječaj SZZG-a za financiranje studentskih programa u 2026. godini. Njime će se studentskim inicijativama, projektima i programima dodijeliti ukupno 150.000 eura. Ovaj natječaj, kažu iz Zbora, izravan je odraz temeljne ideje njihova rada 'studenti za studente' prema kojoj Zbor neposredno skrbi o projektima svojih studenata, podupire njihove inicijative i omogućuje im da aktivno oblikuju akademski, kulturni, znanstveni, sportski i društveni život Sveučilišta.

'Šalje se jasna poruka da su studentske inicijative važan dio akademskog života'

Riječ je o rekordnom iznosu natječaja za financiranje studentskih programa. Kako kažu iz Zbora, to predstavlja važan iskorak u potpori studentskim aktivnostima na Sveučilištu.

- Nakon godina u kojima su sredstva za rad Studentskog zbora stagnirala ili se smanjivala, u 2026. godini dolazi do važne promjene trenda. Povećani proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu omogućio je raspisivanje natječaja u rekordnom iznosu od 150.000 eura, čime se jasno prepoznaju kontinuitet, kvaliteta rada i važnost studentskog predstavništva na Sveučilištu u Zagrebu. Rekordan rekordan iznos natječaja omogućuje snažniju potporu studentskim projektima te otvara prostor za provedbu većeg broja programa u području studentskog standarda, kulture, znanosti, sporta, međunarodne suradnje, edukacije i društvenog angažmana. Time se šalje jasna poruka da su studentske inicijative važan dio akademskog života i vrijedan doprinos razvoju sveučilišne zajednice, rekao je predsjednik SZZG-a Gordan Kragić.

Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja

Prijave se podnose putem aplikacije VIDRA, dostupne na poveznici vidra.srce.hr, a rok za podnošenje prijava je 25. svibnja 2026. do 20:00 sati. Sva službena komunikacija vezana uz provedbu natječaja odvijat će se putem e-mail adrese [email protected]. Sastavni dio natječaja čine Upute za provođenje Javnog natječaja, u kojima su navedena potpuna pravila provedbe, obveze prijavitelja i potrebna dokumentacija. Studentski zbor poziva sve zainteresirane studente, studentske organizacije s pravnom osobnošću i studentske organizacije bez pravne osobnosti da pravovremeno prouče uvjete natječaja i prijave svoje programe.

- Objavom ovog natječaja Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje kontinuitet rada usmjerenog prema jačanju studentskog standarda, poticanju studentskih inicijativa i stvaranju uvjeta u kojima studenti mogu aktivno doprinositi akademskoj i društvenoj zajednici. Zahvaljujemo se Upravi Sveučilišta u Zagrebu, koja je prepoznala potrebu za ovim važnim iskorakom i povećanim proračunom, dodatno osnažila studentske programe na Sveučilištu, zaključuje Kragić.

