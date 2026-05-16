Najavljen novi studij u Hrvatskoj: 'U tom smjeru ćemo gledati budućnost naše ustanove'

Rektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić najavio je novi studij u ovom gradu - onaj umjetne inteligencije. Studij je još uvijek u pripremnoj fazi.

Sveučilište u Zadru prošlog je tjedna predstavilo novi sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij Mehatronika i robotika, koji će se izvoditi već ove jeseni. Na tom predstavljanju rektor Josip Faričić najavio je pokretanje još jednog studija, a on će se baviti umjetnom inteligencijom (AI).

Studij umjetne inteligencije u Zadru

Kako su nam rekli sa Sveučilišta, studij je još uvijek u pripremnoj fazi. Stoga za sada ne mogu izlaziti s detaljima.

- Studij će obuhvatiti različite pristupe oblikovanju, razumijevanju i primjeni umjetne inteligencije, bilo u smislu pozitivnih aspekata primjene AI-ja u raznim sferama društva i gospodarstva bilo u smislu mogućih i stvarnih opasnosti koje proizlaze iz nekritičke i nekompetentne primjene kao i manipulacije u primjeni AI-ja, pojasnili su sa Sveučilišta.

Sveučilište studentima dozvolilo korištenje AI-ja

Dodajmo da je ovo Sveučilište svojim studentima nedavno službeno dozvolilo korištenje AI-ja u akademske svrhe. Naravno, uz poštivanje određenih smjernica.

- Donijeli smo sveučilišnu politiku upotrebe umjetne inteligencije jer ne želimo izgubiti iz vida čovjeka: tehnologija ne može bez čovjeka, kao ni čovjek bez tehnologije. U tom smjeru ćemo gledati budućnost naše ustanove, rekao je rektor Faričić prilikom najave novog studija umjetne inteligencije.