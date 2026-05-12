Predsjednik Milanović: 'Studiranje nije za svakog, nije sramota ne završiti studij i ne studirati'

Predsjednik Zoran Milanović na svečanoj je sjednici Ekonomskog fakulteta poručio da studij mora biti izvrstan i da nije sramota ne završiti ga.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, gostovao je na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji je upravo obilježio 65. godinu postojanja. Ondje je održao govor, ističući kako je Rijeka 'grad koji je narastao na novcu i razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama i ne na velikim plemićkim obiteljima, nego na nečemu što je praktično'.

- Po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu, fakultet. I zato su moja očekivanja od Rijeke velika i zato očekujem da ovo bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Očekujem da se ovdje dolazi na školovanje jer su potencijal, znanje i iskustvo veliki, rekao je Milanović.

Milanović: 'Nije sramota ne završiti studij i ne studirati'

Naglasio je da je Rijeka uvijek bila možda ne velik, ali europski grad – otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, danas hrvatski.

- Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati. Sve ono što povijest nosi i Zadru i Splitu i Dubrovniku, koliko god se stanovništvo mijenjalo idućih sto godina, ostat će biljeg grad. Taj biljeg kojeg Rijeka nosi je biljeg izvrsnosti i klase, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na Bolonjski proces kazavši kako je to reforma koja je, po njegovom mišljenju, donijela puno više loših stvari nego dobrih, no 'donijela je i neke dobre stvari, došlo je do određene vrste pročišćavanja'.

- Pročišćavanjem je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Studij nije za svakoga i ne mora biti za svakoga, nije sramota ne završiti studij i ne studirati. Studij mora biti izvrstan, ovo mora biti klasa, zaključio je, među ostalim, predsjednik Milanović.

Gradonačelnica Rijeke: Ovdje sam kao kod kuće

Dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Saša Drezgić, istaknuo je da je fakultet kroz svoje postojanje na različite načine utjecao na društvo kroz desetke tisuća studenata.

- Jako sam ponosan kada vidim gdje sve rade naši studenti. To je stvarno impresivno! Mnogi od njih su danas ovdje u prvim redovima kao visoki uglednici, a mnogi su u važnim svjetskim i nacionalnim institucijama, rekao je Drezgić. Naglasio je i kako se polako ostvaruje vizija fakulteta kroz suradnju, ponajprije znanstvenu, s najboljim svjetski institucijama, ali i kroz prestižne projekte i sve intenzivniju suradnju profesora i studenta s gospodarstvom.

- Da tu izvrsnost i tu kompetenciju koju dobivaju naši profesori kroz projekte zajedno sa svima vama, donesemo studentima u školske klupe. To nam je jako važno, istaknuo je dekan Drezgić.

Gradonačelnica Iva Rinčić rekla je da, kada je god put nanese k Ekonomskom fakultetu, osjeća se kao kod kuće.

- Kao da dolazim u posjet najboljem podstanaru u gradskome domu. Projekti koje realizirate na međunarodnoj i nacionalnoj razini, akreditacije koje stječete, alumni koje razašiljete svake godine svijetom - sve to ispunja me ponosom kao i sve stanovnike grada. Kada imate takvoga podstanara, kojega cijenite i kojemu se divite, onda se možete jednoga dana ohrabriti zamoliti ga i za uslugu. S takvom molbom ja danas dolazim k Vama: pomozite nam u formiranju budućnosti Rijeke. Stvarate kadrove koji ulaze u gornjih 10 posto u svojoj kategoriji, imate znanja o makro- i mikroekonomiji, o marketingu i upravljanju koja nam trebaju: oformimo zajednički tim koji će, pod Vašim vodstvom, sugerirati što se u Rijeci može i treba razvijati, kako najbolje iskoristiti tradiciju, geografski položaj i iskustvo koje imamo, koje partnere pozvati, kojeg uzora se držati, kako pomiriti prostorno planiranje s privredom i potrebama grada, odakle krenuti i kamo stići... Vrijeme ideologija i jalovih prijepora je, nadam se, za nama: otvorimo zajednički novo poglavlje koje će svaka nova vlast željeti nastaviti, rekla je Rinčić.