Kandidati za splitskog rektora za srednja.hr otkrivaju svoje planove: Evo što obećavaju studentima

Idućeg tjedna Sveučilište u Splitu bira novog rektora. Trojica kandidata za srednja.hr otkrivaju zašto sudjeluju u izborima i koji su im planovi.

Važan dan za Sveučilište u Splitu bit će 22. svibnja – tog će dana nakon dva mandata rektora Dragana Ljutića drugo najveće sveučilište u državi dobiti novog čelnika. Pred Senatom Sveučilišta nije jednostavan zadatak jer su u utrci čak trojica kandidata. To su aktualni prorektori, profesori Nikša Jajac i Nikola Koceić-Bilan i bivši dekan splitskog PMF-a, profesor Mile Dželalija.

Srednja.hr svim je kandidatima uoči izbora poslala tri identična pitanja. Zanimalo nas je zašto su se odlučili kandidirati za poziciju rektora i, ako osvoje mandat, koja će im biti prva tri koraka. Budući da sveučilište postoji zbog studenata, tražili smo i odgovor na pitanje kako će poboljšati studentski standard na Sveučilištu u Splitu.

Dželalija: 'Znanstvenik sam, nastavnik i domoljub'

Mile Dželalija, jedini kandidat koji nije u aktualnoj upravi Sveučilišta, jasno kaže kako se odlučio kandidirati prvenstveno zato što vidi prostor za poboljšanje i napredak sveučilišta.

- Znanstvenik sam, nastavnik i domoljub koji sva stečena iskustva i znanja želi predati za budućnost studenata i mladih znanstvenika Sveučilišta. S kolegama koji ustrajno čuvaju akademski integritet uočavamo potencijale koji ostaju neiskorišteni ili čak ugušeni amaterizmom i nebrigom prema studentima i mladim kolegama. Sveučilište ima izvrsnu infrastrukturu, primjere snažnih međunarodnih kolaboracija i kompetentne istraživače. No, rezultati u EU projektima, vidljivost i transfer znanja prema gospodarstvu i društvu daleko su ispod mogućeg. To nije slučajno; nastalo je kao rezultat sustava u kojem se događa da se istraživače nedovoljno motivira pa čak i sprječava u stvaralaštvu i razvoju do svjetskih standarda, smatra Dželalija.

Stava je i da se nalazimo u jednom od najkritičnijih trenutaka za europske prostore visokog obrazovanja i istraživanja.

- Pogreške koje se danas rade imat će dugoročne posljedice na mlade, gospodarstvo i Hrvatsku. U takvim vremenima potrebno je biti rektor koji je voditelj s jasnom vizijom, timom stručnjaka svjetske klase i dokazanom sposobnošću provedbe, navodi Dželalija.

Bivši je dekan PMF-a: 'Utrostručio sam broj projektnih prijava u godinu dana'

U znanosti je više od 35 godina, radio je od GSI-a u Njemačkoj i CERN-a u Švicarskoj do Europske komisije i Vijeća Europe, ali je i, među ostalim, vodio razvoj bolonjskog procesa i razvijao Hrvatski kvalifikacijski okvir.

- Kao dekan PMF-a utrostručio sam broj projektnih prijava u godinu dana. Moj tim dobronamjernih i odvažnih stručnjaka zna što treba učiniti i kako se to radi. Što se tiče ishoda na izborima, to je na Senatu da odluči, a mi smo potpuno spremni i ponudili smo najbolji program, smatra Dželalija.

U slučaju da ga Senat odabere za novog rektora, prvi korak bit će mu osnivanje Ureda za potporu projektnom stvaralaštvu, specijalizirane strukture sa stručnjacima za Horizon Europe, ERC i MSCA te druge EU i međunarodne programe (npr. Twinning, IPA, Svjetska banka, UNDP).

- Sveučilište mora sustavno podupirati istraživače pri pripremi prijava, stvaranju kolaboracija te ukloniti birokratske prepreke koje danas obeshrabruju mnoge, posebno mlade. Sveučilište koje ne istražuje i ne stvara na europskoj razini ne može ni podučavati na njoj, kaže Dželalija.

Drugi će biti pokretanje institucijskih projekata za mlade znanstvenike i umjetnike.

- Svaki aktivan mladi istraživač dobit će startnu točku, mentora i obvezu prijave na vanjske projektne natječaje. Ovaj model već smo proveli na PMF-u; prijave na vanjske projekte porasle su za više od 300 posto, kaže Dželalija.

Treći planirani korak mu je osnivanje savjetodavne grupe za mlade istraživače, prijenos znanja i tehnologija, dobrobit studenata, digitalnu transformaciju i osiguravanje kvalitete, svaka s mandatom, rokovima i obvezom godišnjeg javnog izvještavanja. Istovremeno namjerava proširiti model Centra izvrsnosti STIM na tematske centre izvrsnosti, otvoreno za sve grupe i partnerstva koje udovoljavaju svjetskim standardima.

'Pokrećemo Centar za studentsku podršku'

Kada je, pak, riječ o studentima najvažnijem pitanju – njihovu standardu, Dželalija kaže da njegov tim zagovara povećanje kapaciteta smještaja, osiguravanje korištenja postojećih kapaciteta tijekom cijele godine dok god postoje interesi studenata, poboljšanje uvjeta i proširenje potpore za studente slabijeg socioekonomskog statusa.

- No, za nas to nije dovoljno jer studentski standard mora uključivati cjelovitu dimenziju života. Pokrećemo Centar za studentsku podršku koji integrira akademsko savjetovanje, karijernu podršku i ostale potrebe studenata pod jednim krovom. Uvodimo sustav ranog prepoznavanja poteškoća kako bismo djelovali na vrijeme, a ne tek kada se poteškoća dogodi. Podupiremo razvoj studentskih kulturnih, kreativnih i društvenih inicijativa koje grade identitet zajednice i pojedinca. Studenti će biti ravnopravni partneri u upravljanju kvalitetom i njenom unapređenju, a ne samo kroz ankete i druge oblike neučinkovitog sudjelovanja. Osnažit ćemo mehanizme njihovog stvarnog sudjelovanja u razvoju studijskih programa i akademskog života. Zadatak Sveučilišta nisu samo diplomirani studenti, već odgovorni i kompetentni ljudi u društvu, spremni za potrebe tržišta rada i njihov složeni razvoj te za život dostojan truda i znanja koje su u sebe uložili, zaključuje Dželalija.

Koceić-Bilan: 'Dužnost rektora obavljao bih s puno strasti, posvećenosti i predanosti'

Prorektor za studente, nastavu i poslovanje, Nikola Koceić-Bilan kaže da je rado prihvatio kandidaturu svog matičnoga fakulteta PMF-a jer vjeruje da može odgovoriti svim zahtjevima za obnašanje dužnosti rektora Sveučilišta u Splitu.

- Spreman sam svoje iskustvo i sposobnosti staviti na raspolaganje akademskoj zajednici kojoj pripadam dugih 35 godina s iskrenom motivacijom da pridonesem daljnjem razvoju Sveučilišta i svake njegove sastavnice te njegovoj još snažnijoj afirmaciji i međunarodnoj prepoznatljivosti. Dužnost rektora, kao i sve dužnosti dosad, obavljao bih s puno strasti, posvećenosti i predanosti, njegujući identitet Sveučilišta kao novog simbola Splita, ističe Koceić-Bilan za srednja.hr.

Naglašava da svoje planove navedene u programu neće provoditi instant aktivnostima, nego nadogradnjom onoga što je već ostvareno. Ako ga Senat izabere za rektora, prvi projekt na kojem će započeti raditi je digitalizacija i izrada informacijskog sustava Sveučilišta, koja bi pridonijela boljem uvidu u sveučilišne resurse, posljedično lakšem i optimalnijem upravljanju i korištenju istih.

- Benefite takve digitalizacije imao bi i svaki djelatnik Sveučilišta koji bi imao jedinstvenu pametnu karticu s pomoću koje bi mogao ostvarivati različite pogodnosti namijenjene samo sveučilišnoj zajednici. Nadalje, planiram pokrenuti izradu elaborata za studije logopedije, rehabilitacija i nutricionizma za koje imamo interes, izraženu potrebu tržišta rada i ispunjene kadrovske i infrastrukturne pretpostavke. Pokrenuo bih dijalog s Gradom Splitom oko ustupanja tvrđave Gripe na korištenje Umjetničkoj akademiji s ciljem objedinjavanja svih njezinih odjela, pronalasku prostora u centru Splita za sveučilišnu knjižaru i suvenirnicu s namjerom približavanja zajednici i jačanju identiteta Sveučilišta, te izradi sustava javnih putokaza na kampusu i u njegovoj blizini, navodi Koceić-Bilan.

Uskoro bi trebala krenuti gradnja doma

Kada je riječ o našem trećem pitanju, onom vezanom uz studentski standard, smatra da je trenutačna uprava napravila ogromne iskorake.

- Split su transformirali iz grada koji ima Sveučilište u istinski sveučilišni i studentski grad - atraktivno mjesto za nastavak obrazovanja i razvoj akademske karijere o čemu svjedoči i blagi porast broja suradnika i upisanih studenata. U bliskoj suradnji s glavnim polugama studentskog standarda - Studentskim zborom i Studentskim centrom, kojemu sam na čelu Upravnog vijeća, podigli smo kvalitetu studiranja u Splitu na najvišu moguću razinu, kaže Koceić-Bilan.

Posebno ističe 'visoke standarde studentske prehrane u restoranima SC-a koje treba održati i u budućnosti', te 'organiziranje posebnih zabavnih sadržaja' među kojima se izdvaja Advent na kampusu koji je pokrenut na njegovu inicijativu, u sklopu novoosmišljene smotre Sveučilišta na kampusu. Godišnje ga posjeti oko 50.000 osoba pa i koncept Smotre i Adventa namjerava unaprijediti. Koceić-Bilan priznaje i da je najveći nedostatak studentskog standarda manjak soba u studentskim domovima.

- No, u tijeku su završne aktivnosti za početak izgradnje novog studentskog doma na kampusu sa 708 ležajeva u kojima aktivno sudjelujem. Uz standardne stipendije namijenjene izvrsnim studentima i onima deficitarnih zanimanja planiram i osnivanje studentske zaklade za pomoć potrebitim studentima, ističe Koceić-Bilan.

Poliklinika za fizioterapiju i stomatologiju

U Splitu se za dvije godine održavaju Europske sveučilišne igre, a Koceić-Bilan sudjelovao je u dobivanju domaćinstva pa ističe i da ima velike planove po pitanju razvoja infrastrukture akademskog sporta - izgradnju Sveučilišnog sportskog centra na kampusu.

- Mrežu nastavnih baza obogatio bih osnivanjem poliklinike za fizioterapiju i za stomatologiju. U planu mi je snaženje centra za savjetovanje i podršku studentima u pogledu psihološke pomoći. Za asistente Sveučilišta i doktorske studente na projektima koji nemaju riješeno stambeno pitanje nadam se pokretanju projekta priuštivog akademskog stanovanja aktiviranjem građevinskog zemljišta u vlasništvu Sveučilišta uz pomoć Vlade RH čime bismo osigurali ostanak najboljih u sustavu visokog obrazovanja u našem gradu i riješili njihovo stambeno pitanje u statusu zaštićenih najmoprimaca do docenture. Promociju doktorskih studenata podignuo bih na još veću razinu osmišljavanjem svečanog mimohoda doktoranada od Marulićeva kipa do Gradske vijećnice čime bismo na simboličan način vratili akademski duh u staru gradsku jezgru i još više približili Sveučilište zajednici, zaključuje Koceić-Bilan.

Jajac: 'Uspostavit ćemo biomedicinski centar'

Nikša Jajac, trenutačni prorektor za infrastrukturu i bivši dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu jasno kaže - očekuje pobjedu na ovim izborima.

- Moju kandidaturu, zbog smjera razvoja UNIST-a kakav predlažem, podupire veliki broj kolegica i kolega sposobnih i voljnih zajedno unaprjeđivati Sveučilište na temelju načela izvrsnosti, stručnosti, etičnosti i socijalne osjetljivosti. Moj tim suradnika posjeduje znanja, vještine i dovoljno iskustva za posvećenost etičnom, tolerantnom, meritokratskom i demokratskom upravljanju. Spremni smo stvarati uključivo i poticajno radno okruženje, kako našim studentima i zaposlenicima, tako i vanjskim suradnicima, tvrtkama i institucijama, kaže Jajac.

Upravljanje sveučilištem, ističe, sa svojim bi timom volio temeljiti na mladima. U tom pogledu namjerava nagrađivati kvalitetu i suvremeni pristup, istodobno poštujući tradiciju.

- To ćemo ostvariti kroz temeljitu kulturno-umjetničku revitalizaciju Tvrđave Gripe i aktivaciju kompleksa Koteksa kao kongresnog centra. Uz obogaćivanje sadržaja na Kampusu, dobit ćemo tri vrijedna, povezana kompleksa za razvoj Sveučilišta i njegovo dublje povezivanje s Gradom i građanima. Budući da se u Splitu planira izgradnja nove bolnice, uspostavit ćemo i novi biomedicinski centar koji će s njom biti povezan. Tu su još i AI projekti te projekti spin-off huba. Sve navedeno ima za cilj ostaviti trajni doprinos Splitu, Dalmaciji i Republici Hrvatskoj, navodi Jajac.

Decentraliziranije sveučilište

Njegov koncept upravljanja, ako dobije mandat, bit će decentraliziraniji – namjera mu je ojačati ulogu sastavnica sveučilišta i uvesti tematska radna i savjetodavna tijela Senata i Uprave.

- Time povećavamo fleksibilnost i slobodu u razvoju sastavnica, istraživačkih i umjetničkih skupina te pojedinaca, uz osiguranje konzistentnosti odlučivanja o ključnim ciljevima dogovorenim participativnim pristupom. Unaprijedit ćemo komunikacijske kanale pojednostavljujući i ujednačavajući znanstvene, umjetničke, nastavne i poslovne procese. To ćemo postići pružanjem funkcionalno integriranih UNIST servisa sastavnicama i studentima, podržanih implementacijom sveobuhvatne digitalne transformacije – od digitalizacije procesa do primjene AI tehnologija, kaže Jajac.

Intenzivno planira raditi i na pružanju potpore 'većoj slobodi i kreativnosti u istraživačkom i umjetničkom radu, potičući izvrsnost koja podrazumijeva i pravednu te poticajnu naknadu'.

- Vjerujemo da ćemo kroz internacionalizaciju UNIST-a motivirati na povratak naše znanstvenike i umjetnike kojima će Split ponovno postati izvrsna prilika za rad. Projekt smo nazvali Kompetitivni umjetnički i znanstveni istraživački centar mediteranske orijentacije – 'KUZIM UNIST'. Nastavne programe nužno je unaprjeđivati i prilagođavati potrebama društva i gospodarstva, ali na temeljima znanstveno-istraživačkog rada, kako bi se osigurala inovativnost i konkurentnost studenata na tržištu rada kroz stručne prakse i spin-off tvrtke, nabraja Jajac svoje prve korake.

'Planiramo uspostavu studentske poliklinike i ljekarne'

I on ističe rad na izgradnji novog doma kako prioritetno pitanje u području studentskog standarda u Splitu. Svjestan je da se uvjeti i po ovom, ali i pitanju prehrane - mogu unaprijediti.

- Nismo zaboravili ni potrebu studenata za kvalitetnom zdravstvenom skrbi te prostorima za opuštanje i relaksaciju. Planiramo uspostavu studentske poliklinike i ljekarne, daljnje uređenje Kampusa i organizaciju događanja na način koji potiče zdraviji i sadržajniji studentski život – kroz zelene površine, trim-staze, street workout parkove, koncertno-scenske prostore te umjetničku galeriju na otvorenom. Split je već sada studentski grad u koji rado dolaze studirati mladi iz cijelog svijeta. Ipak, moj tim i ja vjerujemo da postoji još mnogo prostora za napredak, što smo spremni i ostvariti, zaključuje Jajac.

Tko god od trojice kandidata postane rektorom Sveučilišta u Splitu, dužnost preuzima 1. listopada 2026. godine, jer dan prije aktualnom rektoru Draganu Ljutiću istječe drugi uzastopni mandat. Mandat novog splitskog rektora trajat će do 30. rujna 2030. godine. Za razliku od zagrebačkog, prorektori Sveučilišta u Splitu nemaju pravo glasa u radu Senata koji bira novog rektora.