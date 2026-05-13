Šokantne snimke s okupljanja studenata, faks objavio hitno priopćenje: Ustaški simboli, palež, grafiti

Snimka norijade iz Širokog Brijega izazvala lavinu reakcija: Maturanti mahali spornim zastavama
Zastave s grbovima HOS-a te onim prvog bijelog polja vijorile su se na proslavi norijade maturanata iz Širokog Brijega.
15:40 5 h 13.05.2026
13. svibanj 2026.
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu osudilo je ponašanje nekih svojih studenata na Humanijadi. Kažu da su već proveli sve potrebne korake.
Na Instagramu su osvanule šokantne snimke s ovogodišnje Humanijade, sportskog i edukativnog okupljanja studenata biomedicinskih fakulteta iz Hrvatske i regije. Snimke i fotografije koje je prenio Index.hr prikazuju niz problematičnih i ilegalnih ponašanja, od pucanja iz plinskog pištolja, paljenja veće količine baklji i druge pirotehnike do nošenja zastava s ustaškim 'U'.
Na snimkama se vidi i akronim ZVU (Zdravstveno veleučilište Zagreb) grafitiran na zid i napisan na kontejner. Na jednoj snimci vidi se pisoar koji gori, na drugoj stolac koji je završio na uličnoj lampi, a na trećoj osoba koja izlijeva benzin.
Sve to moglo se vidjeti na snimkama, a informacija o počinjenoj materijalnoj šteti još nema. Humanijada se održala u turističkom naselju kod Umaga, a prema svemu što su studenti objavili na društvenim mrežama, čini se da su pušteni bez nadzora policije.
Na velikom broju snimaka studenti ističu baš to da pohađaju ZVU, a na jednoj snimci vidi se gorući akronim veleučilišta koji su studenti benzinom ispisali na pločniku ispred apartmana i zatim zapalili. Na transparentima koje su navijači imali na utakmici ZVU se dovodi u kontekst s ustašama korištenjem križa na U, kao i transparentom 'ZVUstaše'.
Snimke su u međuvremenu izbrisane s društvenih mreža, a o njima se oglasilo i Zdravstveno veleučilište Zagreb.
- Ovim putem obavještavamo javnost da su studenti Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu sudjelovali na natjecanju Humanijada održanom u Umagu od 6. do 10. svibnja 2026. godine. U vezi s pojavom videozapisa na društvenim mrežama koji prikazuju nedolično ponašanje pojedinih studenata, Uprava Zdravstvenog veleučilišta odmah je poduzela sve potrebne korake sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti, piše u priopćenju koje potpisuje v. d. dekana Igor Filipčić.
Snimka norijade iz Širokog Brijega izazvala lavinu reakcija: Maturanti mahali spornim zastavama
Zastave s grbovima HOS-a te onim prvog bijelog polja vijorile su se na proslavi norijade maturanata iz Širokog Brijega.
15:40 5 h 13.05.2026
Kod zagrebačke škole osvanuli natpisi: 'Ubi Srbina', 'Zagreb mrzi Srbe', 'Ustaša forever'...
12:46 1636 d 19.11.2021
ZVU je najoštrije osudio takvo ponašanje i ograđuje se od postupaka pojedinaca, za koje naglašavaju da su u suprotnosti s vrijednostima, kodeksom ponašanja i profesionalnim standardima ustanove.
- U ime studenata, djelatnika i diplomanata Zdravstvenog veleučilišta molimo da se predmetni događaj ne povezuje sa Zdravstvenim veleučilištem jer je isti u suprotnosti s vrijednostima koje ustanova propagira, stoji u priopćenju.
Humanijada je međunarodni sportsko-edukacijski susret studenata biomedicinskih fakulteta na kojem sudjeluju studenti iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Mostara, Sarajeva i Ljubljane. Održava se još od 1993. godine. Ovo je bio četvrti put za redom da je na Humanijadi sudjelovao i ZVU.
Učenici i ovog ljeta mogu izrađivati robote uz vodeće inženjere: Besplatno je, ali broj mjesta je ograničen
Ovih praznika možete naučiti programirati mikrokontrolere, izraditi model robota i zaviriti iza kulisa jedne od vodećih svjetskih high-tech tvrtki.
09:40 1 d 12.05.2026
Christina je na vrhu svjetske gimnastike, Tena u rukometnoj reprezentaciji, a obje su i izvrsne studentice
Sportske aktivnosti često padaju u drugi plan upisom na fakultet, ali studentice Christina Zwicker i Tena Japundža uspješno balansiraju sve obaveze.
11:00 2 d 11.05.2026
Maturanti, ne propustite pub kviz s pitanjima s mature: Ponovite na zabavan način i osvojite vrijedne nagrade
Uključite se u HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE i osvojite popust na školarinu. Uz to, možete poslušati i zanimljivu debatu te čuti iskustva studenata.
07:00 5 d 08.05.2026
Isprobala sam trik za učenje omiljenog profesora: Testirala sam znanje prije i poslije, evo rezultata
Moja metoda učenja nikad nije bila sofisticirana. Kad je popularni profesor Nemčić objavio trik za pametnije učenje, znala sam da ga moram isprobati.
15:50 21 d 22.04.2026
Mladi ne žele raditi? Zoran je mehaničar sa 40 godina iskustva i ne slaže se: 'Izrastaju u jako dobre meštre'
Mehaničar koji više od 40 godina radi na istom radnom mjestu ispričao nam je što misli o mladim kolegama, poslu danas i svojim planovima za mirovinu.
16:28 4 h 13.05.2026
Kako od kaotičnih materijala za učenje napraviti preglednu skriptu za učenje? Donosimo vodič korak po korak
Gomila papira i neuredni materijali za učenje često su demotivirajući, a kako jednostavno urediti skripte otkrio je omiljeni profesor Dejan Nemčić.
10:00 7 d 06.05.2026
Profesor otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 14 d 29.04.2026
Natječaj ekoLucija 101 ponovno nagrađuje najbolje eko-projekte srednjih i osnovnih škola, prijavite se
Ako je vaša škola brinula o planetu kroz 2025. godinu, prijavite svoj eko-projekt do 13. svibnja i osvojite put u Strasbourg ili druge nagrade.
18:56 21 d 22.04.2026
Kandidati za splitskog rektora za srednja.hr otkrivaju svoje planove: Evo što obećavaju studentima
Idućeg tjedna Sveučilište u Splitu bira novog rektora. Trojica kandidata za srednja.hr otkrivaju zašto sudjeluju u izborima i koji su im planovi.
10:41 10 h 13.05.2026
Za studente Sveučilišta u Zagrebu rekordnih 150.000 eura: Evo tko se može prijaviti na natječaj
Objavljen je Javni natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za financiranje studentskih programa u 2026. godini., u iznosu od 150.000 eura.
14:03 1 d 12.05.2026
Predsjednik Milanović: 'Studiranje nije za svakog, nije sramota ne završiti studij i ne studirati'
Predsjednik Zoran Milanović na svečanoj je sjednici Ekonomskog fakulteta poručio da studij mora biti izvrstan i da nije sramota ne završiti ga.
10:25 1 d 12.05.2026
Buduće medicinske sestre žele specijalizaciju: Ovo su uvjeti uz koje ostaju u Hrvatskoj
Istraživanje mnijenja studenata sestrinstva pokažuje da bi oni većinom ostali u Hrvatskoj, a u inozemstvo bi većinom otišli zbog edukacije.
10:02 1 d 12.05.2026