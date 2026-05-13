Šokantne snimke s okupljanja studenata, faks objavio hitno priopćenje: Ustaški simboli, palež, grafiti

Bruno De Zan

13. svibanj 2026.

Snimke s Humanijade | Foto: ZVU_SUS Instagram, preuzeto s Index.hr

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu osudilo je ponašanje nekih svojih studenata na Humanijadi. Kažu da su već proveli sve potrebne korake.

Na Instagramu su osvanule šokantne snimke s ovogodišnje Humanijade, sportskog i edukativnog okupljanja studenata biomedicinskih fakulteta iz Hrvatske i regije. Snimke i fotografije koje je prenio Index.hr prikazuju niz problematičnih i ilegalnih ponašanja, od pucanja iz plinskog pištolja, paljenja veće količine baklji i druge pirotehnike do nošenja zastava s ustaškim 'U'.

Na snimkama se vidi i akronim ZVU (Zdravstveno veleučilište Zagreb) grafitiran na zid i napisan na kontejner. Na jednoj snimci vidi se pisoar koji gori, na drugoj stolac koji je završio na uličnoj lampi, a na trećoj osoba koja izlijeva benzin.

Sve to moglo se vidjeti na snimkama, a informacija o počinjenoj materijalnoj šteti još nema. Humanijada se održala u turističkom naselju kod Umaga, a prema svemu što su studenti objavili na društvenim mrežama, čini se da su pušteni bez nadzora policije.

Na snimke reagiralo Veleučilište

Na velikom broju snimaka studenti ističu baš to da pohađaju ZVU, a na jednoj snimci vidi se gorući akronim veleučilišta koji su studenti benzinom ispisali na pločniku ispred apartmana i zatim zapalili. Na transparentima koje su navijači imali na utakmici ZVU se dovodi u kontekst s ustašama korištenjem križa na U, kao i transparentom 'ZVUstaše'.

Snimke su u međuvremenu izbrisane s društvenih mreža, a o njima se oglasilo i Zdravstveno veleučilište Zagreb.

- Ovim putem obavještavamo javnost da su studenti Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu sudjelovali na natjecanju Humanijada održanom u Umagu od 6. do 10. svibnja 2026. godine. U vezi s pojavom videozapisa na društvenim mrežama koji prikazuju nedolično ponašanje pojedinih studenata, Uprava Zdravstvenog veleučilišta odmah je poduzela sve potrebne korake sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti, piše u priopćenju koje potpisuje v. d. dekana Igor Filipčić.

'Događaj je u suprotnosti koje ustanova propagira'

ZVU je najoštrije osudio takvo ponašanje i ograđuje se od postupaka pojedinaca, za koje naglašavaju da su u suprotnosti s vrijednostima, kodeksom ponašanja i profesionalnim standardima ustanove.

- U ime studenata, djelatnika i diplomanata Zdravstvenog veleučilišta molimo da se predmetni događaj ne povezuje sa Zdravstvenim veleučilištem jer je isti u suprotnosti s vrijednostima koje ustanova propagira, stoji u priopćenju.

Humanijada je međunarodni sportsko-edukacijski susret studenata biomedicinskih fakulteta na kojem sudjeluju studenti iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Mostara, Sarajeva i Ljubljane. Održava se još od 1993. godine. Ovo je bio četvrti put za redom da je na Humanijadi sudjelovao i ZVU.

