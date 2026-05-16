Objavljen konačni raspored Radićevih dana: SC najavio i techno autobus

Poznat je raspored igara, ali i detaljna satnica glazbenog programa na Radićevim danima 2026. Iz SCZG-a poručuju da - nema spavanja.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio je cijeli glazbeni raspored za predstojeće Radićeve dane, ali i raspored igara. Podsjetimo, oni će se održati sljedeći tjedan, od 21. do 23. svibnja 2026.

Raspored u četvrtak završava u 23 sata

Glazbeni program otvorit će DJ MINDMVE u četvrtak od 17 do 21 sat. Tada će na pozornicu izaći Friends & Family band koji će nastupati do 23 sata. S obzirom na to da je sutradan radni dan, glazbeni program tada će završiti.

U petak od 17 do 19 sati zabavu će otvoriti DJ KOLA, a nakon njega do 21 sat na pozornicu se vraća DJ MINDMVE. Od 21 do 23 sata nastupa bend Šesti paviljon, a potom do 1 sat iza ponoći Andrea Šušnjara. Glazbeni program za petak zatvorit će DJ HORRYX u 3 ujutro.

SC: 'Pripremite se na ozbiljan nedostatak sna'

U subotu od 17 do 19 nastupa DJ MINDMVE, od 19 do 21 DJ KOLA, a od 21 do 23 Bruno Rački & Valovi. Glavna gošća tog dana je Indira Forza koja će nastupati od 23 do 1 sat, a od 1 do 3 sata studente će zabavljati DJ Sairax.

- Znaš koji je plan za tjedan dana? Ako ne znaš, sad znaš! Od laganog zagrijavanja uz DJ-eve do ludnice uz Andreu Šušnjaru i Indiru Forzu - pripremite se na ozbiljan nedostatak sna, poručuju iz SCZG-a.

Dodajmo da su iz SCZG-a najavili i TECHNOBUS. Međutim, njegov line-up još uvijek nije objavljen. S njima smo razgovarali i o ovogodišnjim majicama za Radićeve dane, a provjerili smo i koliko će ih ova manifestacija koštati.

Raspored igara možete pronaći u nastavku. Zavičajne udruge pripremile su mnoštvo sadržaja.

- Možeš ti položiti sve ispite, ali zavičajni ponos na Savi se ne polaže - on se dokazuje. Provjerite kad vaša ekipa izlazi na teren i dođite s najjačim navijačkim rekvizitima, poručili su iz SCZG-a.