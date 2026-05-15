Ovaj fakultet jedan je od popularnijih kod maturanata, evo što tamo možete studirati

Uz Pravo i Socijalni rad, Pravni fakultet u Zagrebu izvodi još dva studija koja otvaraju vrata u financije, upravu i EU institucije.

Pitanje nije hoće li tvoj posao postojati za deset godina. Pitanje je hoće liga raditi netko tko razumije sustave ili netko tko samo slijedi upute.

Zato dio maturanata danas ne traži samo 'siguran posao'. Traže studij koji ima smisla, koji kombinira pravo, upravljanje i financije s vještinama koje možeš primijeniti već sutra. U tom prostoru sve više se ističu dva studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu: Javna uprava i Porezni studij.

Javna uprava: nije to ono što misliš

Mnogi čuju 'javna uprava' i pomisle na dosadne šaltere i papire. No slika se promijenila. Digitalizacija, reforme i sve složeniji odnosi između građana i institucija zahtijevaju ljude koji znaju više od birokratskog postupka, trebaju razumjeti pravo, organizaciju, komunikaciju i moderne sustave upravljanja.

Na studiju Javne uprave naučit ćeš kako institucije funkcioniraju iznutra i kako ih mijenjati na bolje, ne samo provoditi tuđe odluke. Stječeš znanja iz prava, organizacije javnog sektora i rada s građanima, a ta znanja otvaraju vrata u državnoj i lokalnoj upravi, javnim ustanovama, europskim institucijama, ali i u privatnim tvrtkama koje surađuju s javnim sektorom.

Posebnost je projekt Upravni kompas, kroz njega studenti već za vrijeme studija pomažu građanima u rješavanju stvarnih administrativnih problema. Umjesto da čekaš diplomu da bi dobio iskustvo, ovdje ga stječeš usput. Foto: Pravni fakultet Zagreb

Porezni studij: znanje koje uvijek netko treba

Kad tvrtka ne zna je li nešto legalno ili ne, zove nekoga s ovim znanjem. Taj netko mogao bi biti ti.

Porezni studij jedan je od najspecijaliziranijih programa u Hrvatskoj, a upravo zbog toga diplomantima otvara vrlo konkretne i tražene karijerne putove. Studij spaja porezno pravo, financije, računovodstvo, ekonomsku analizu i poslovnu regulativu u jednu cjelinu - kombinaciju koju danas traže porezna savjetništva, banke, velike kompanije, državne institucije i međunarodni poslovni sustavi.

Sve veći naglasak na financijskoj transparentnosti i EU regulativi dodatno povećava potražnju za stručnjacima koji razumiju i pravni i financijski aspekt poslovanja. Studenti razvijaju analitičko razmišljanje i sposobnost rješavanja konkretnih poslovnih situacija, a mnogi već za vrijeme studija ostvaruju prve profesionalne kontakte kroz praksu i stručne projekte.

Fakultet koji spaja teoriju i praksu - Pravo i Socijalni rad

Ono što Pravni fakultet u Zagrebu razlikuje od mnogih jest naglasak na stvarnom radu, ne samo na učenju o njemu.

Kroz Pravnu kliniku studenti uz mentorstvo profesora i odvjetnika pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Studenti socijalnog rada kroz projekt HOME rade s djecom, mladima i starijim osobama. Uz to, fakultet aktivno potiče sudjelovanje na moot court natjecanjima (simulacija suđenja pred stručnim žirijem) i studentskim projektima kroz koje se razvijaju komunikacijske i praktične vještine koje poslodavci sve više traže.

Jedan student to je rekao jednostavno 'Stvarno se isplati sudjelovati na natjecanjima, stekneš puno iskustva, a često se nakon njih jave i institucije ili poslodavci koji prepoznaju trud i potencijal'. Pravni fakultet i Rektorat Sveučilišta, veljača 2025. | foto: srednja.hr

Studiji koji otvaraju više vrata nego što misliš

U vrijeme kad će većina mladih tijekom karijere nekoliko puta mijenjati posao pa i cijeli sektor vrijede studiji koji te uče razmišljati i razumjeti sustave, ne samo obavljati jedan konkretni zadatak.

Pravni fakultet u Zagrebu danas ne obrazuje samo pravnike. Obrazuje stručnjake za upravljanje javnim sustavima, regulativu, financije i administraciju, područja koja postaju sve važnija u digitalnom i regulatorno sve zahtjevnijem društvu. Uz integrirani studij Prava, fakultet izvodi i studije Socijalnog rada, Javne uprave i Poreznog studija, a dostupno je i izvanredno studiranje.

Upisne kvote:

Studijski program Redovni studij Izvanredni studij Pravo 605 35 Socijalni rad 140 55 Javna uprava 110 35 Porezni studij 45 5

Sustavi se ne vode sami. Netko to mora znati raditi i taj netko je sve traženiji.