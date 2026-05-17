Promjena na čelu zagrebačkog faksa: Izabrana dekanica najavila nove studije i što s menzom

Na čelu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu zadnjih šest godina, u dva uzastopna mandata, jest redovita profesorica Anica Hursa Šajatović. No, od ovog listopada na dekansku poziciju stiže redovita profesorica Sanja Ercegović Ražić, gdje će biti do konca akademske godine 2028./29.. Naime, sadašnje čelnica nije se više mogla kandidirati za dekansko mjesto, što je u raspisanim izborima jedina učinila Ercegović Ražić. Kao jedina kandidatkinja trebala je podršku natpolovične većine prisutnih članova fakultetskog vijeća te je tako ovog tjedna izabrana za dekanicu.

Novoizabrana dekanica ranije je bila prodekanica za poslovanje

Ercegović Ražić redovita je profesorica u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila te nositeljica kolegija iz područja proizvodnje i modifikacije umjetnih vlakana, ispitivanja tekstila, upravljanja okolišem, održivog inženjerstva i tehnologije hladne plazme. Rođena je 1975. godine u Šibeniku, a diplomirala je i doktorirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu gdje je zaposlena od 2001. godine.

S fakulteta su izvijestili da je sudjelovala u 18 znanstvenih i stručnih projekata, objavila više od 100 znanstvenih i stručnih radova i mentorirala tridesetak studentskih radova. Google Scholar pokazuje da je citirana 530 puta. Osnovala je Laboratorij za obradu plazmom u 2008. godini i obnašala dužnost prodekanice za poslovanje od 2020. do 2023. godine.

- Od 2024. godine voditeljica je doktorskog studija i vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila (2014.-2016.), voditeljice Centra za cjeloživotno obrazovanje TTF-a i dužnost zamjenice Vijeća tehničkog područja. Zamjenica je Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, članica radne skupine nastavnika za izradu novih nastavnih programa Fakulteta, članica radne skupine za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Zagrebu i drugih povjerenstva, vijeća i radnih skupina. Aktivna je članica znanstvenih i stručnih tijela, predsjednica Hrvatskog društva kožara i obućara (HDKO) te članica sektorskog vijeća IV: Moda, tekstil i koža, stoji u obavijesti fakulteta.

Najavila nove studije, kaže da će povećati atraktivnost studija i povećati broj upisanih studenata

Javno je dostupan i njezin program rada koji smo proučili. U njemu je najavila izradu i inicijalnu akreditaciju novih prijediplomskih studijskih programa. Konkretno, pojasnila je da će doći do integracije postojećih četiriju smjera sveučilišnog prijediplomskog studija Tekstilnog inženjerstva i tehnologije (TTI) u dva 'moderna i kvalitetna sveučilišna prijediplomska studija'.

Opisala je da će studiji imati snažnu osnovu u području temeljnih i inženjerskih znanja i vještina te biti usmjereni na razvoj komunikacijskih, digitalnih i poduzetničkih kompetencija, kritičkog promišljanja te rješavanja izazova projektnim pristupom. To predstavlja, izdvojila je Ercegović Ražić, ključne značajke suvremenog tekstilnog inženjera i industrijskog dizajnera tekstila i odjeće.

- Paralelno s razvojem prijediplomskih studija uspostavljat će se i struktura budućih sveučilišnih diplomskih studija, uz mogućnost oblikovanja modula usmjerenih na pametnu i inteligentnu odjeću, razvoj novih materijala te dizajna održivih tehnologija u području tekstilnog inženjerstva i iz područja modnih studija, opisala je.

Nadalje, novoizabrana dekanica poentirala je kako će ukupno izrada i odobravanje tri nova sveučilišna prijediplomska studijska programa (dva u tehničkom području i jedan u umjetničkom području) povećati atraktivnost studija i povećati broj upisanih studenata. Usto, izdvojila je da će se stvarati uvjeti i krenuti s aktivnostima za izradu novog doktorskog studija. Nastavila je da će se pak studentska stručna praksa uvesti kao obvezni kolegij.

Prema javno dostupnim podatcima iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu ukupno broji 500-tinjak studenata. Na prijediplomskoj razini nude sveučilišni studij tekstilna tehnologija i inženjerstvo, kao i sveučilišni studij tekstilni i modni dizajn. Tu je i prijediplomski stručni studij tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije. Na diplomskoj razini nude dva sveučilišna studija, tekstilna tehnologija i inženjerstvo te tekstilni i modni dizajn. Vrijedi spomenuti kako je HZZ u posljednjim preporukama naveo kako bi u Zagrebu trebalo smanjiti broj upisanih i stipendiranih studenata za studije tekstilni i modni dizajn; smjer: dizajn tekstila te tekstilni i modni dizajn; smjer: modni dizajn. Na ovogodišnjim upisima prijediplomske razine ukupno na ovom fakultetu ima mjesta za nova 232 brucoša, što je kvota identična prošlim dvjema godinama.

Za zatvorenu menzu kaže da je važno pronaći trajno rješenje

Buduća dekanica progovorila je i o menzi na fakultetu koja više ne radi. Studentima je sada najbliža menza na HKS-u koja je otvorena u prosincu.

- Otvoreno pitanje ostaje vezano uz studentsku prehranu s obzirom da studenti provode velik dio dana na fakultetu, vrlo je važno pronaći trajno rješenje na zadovoljstvo studenata i svih djelatnika. Pristup koji ćemo predložiti je ugovaranje povoljnog rješenja subvencionirane studentske prehrane, čime bi fakultet trebao osigurati vlastite prihode od najma svojih prostora, izdvojila je.

Fakultet još čeka i obnova od potresa na lokaciji Prilaz Baruna Filipovića. Dekanica je u programu napisala kako je kompletna dokumentacija završena te da se uskoro očekuje pokretanje postupka javne nabave s ciljem ugovaranja izvođača radova. Istaknula je i da su gotovi pregovori s predstavnicima škola. Naime, zgrada fakulteta dijeli se i s dvjema zagrebačkim školama, a o problemima smo nedavno izvještavali.

- Vrlo sam optimistična po pitanju cjelovite obnove našeg fakulteta te je vidim kao priliku za rast i razvoj budućih generacija studenata i nastavnika, napisala je Ercegović Ražić.

Ercegović Ražić u programu je izdvojila i da će se nastaviti rješavanje otvorenih pravnih pitanja i sudskih procesa koje za fakultet provodi opunomoćena odvjetnička kuća. Najavila je i imenovanje studentskog savjetnika dekana, povećanje broja objavljenih znanstvenih radova najviše kategorije, intenziviranje mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja i intenziviranje objava na društvenim mrežama poput Instagrama, TikToka, Snapchata i Facebooka. Cijeli program rada buduće dekanice možete vidjeti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.