Iznenađenje pred kraj semestra: Spuštena crta na listi dobitnika državne stipendije

Iako je već sredina svibnja i bliži se kraj ljetnog semestra, još uvijek nisu podijeljene sve državne socioekonomske stipendije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ponovno je spustilo crtu na rang-listi dobitnika te stipendije koja iznosi 200 eura mjesečno i dodjeljuje se za devet mjeseci.

Nakon spuštanja crte, uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 553,65 EUR. Time je pravo na stipendiju ostvarilo dodatnih 48 studenata, a lista dobitnika nalazi se pri dnu članka.

- Pozivaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2025./2026. da u roku od sedam dana od dana objave rezultata (najkasnije do 21. svibnja 2026. godine do 16 sati) u Sustavu državnih stipendija (izbornik Moje prijave - Aktivne prijave) unesu IBAN računa i potvrde Uvjete stipendiranja. Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, stoji u obavijesti Ministarstva uz napomenu da se studenti u sustav Vidra prijavljuju, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom putem opcije Prijava.

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun, a trebaju prijaviti sljedeće podatke:

ime i prezime: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

Podsjetimo, natječajem se dodjeljivalo 12.150 socioekonomskih stipendija. Listu novih dobitnika nakon spuštanja praga možete vidjeti u nastavku.