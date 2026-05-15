Još jedan SC zapošljava studente: Satnica iznosi čak 12 eura, ovo je uvjet

Studentskom centru Rijeka (SCRI) u srijedu je potrebna pomoć studenata. Stoga nude studentski posao sa satnicom od 12 eura.

Studentski centar Rijeka (SCRI) objavio je da zapošljava studente i studentice. Traže dvije osobe koje imaju sanitarnu iskaznicu.

Mjesto rada je Studentsko naselje 'Trsat', a vrijeme rada srijeda 20. svibnja od 11 do 14 sati. Satnica je 12 eura. Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica od 1. siječnja 2026. iznosi 6,56 eura, odnosno vikendom i blagdanom 9,84 eura.

Prijaviti se možete putem njihovih društvenih mreža ili mailom [email protected]. Podsjetimo, i Studentski centar u Zagrebu (SCZG) ovog je tjedna objavio da zapošljava studente u svojim restoranima. Satnica je i ovdje veća od minimalne.