Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
18.05.2026
18. svibanj 2026.
U Puli je održana 5. konferencija Let’s Grow!, koja je okupila stručnjake, poduzetnike, developere, studente i učenike zainteresirane za umjetnu inteligenciju, digitalne tehnologije i budućnost rada. Tijekom dva dana programa sudionici su imali priliku sudjelovati na predavanjima, panelima i startup natjecanjima, uz naglasak na teme poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, STEM-a i razvoja digitalnih vještina.
Već na otvorenju istaknuto je kako Pula postaje sve važnije regionalno središte tehnologije i inovacija, a poruka konferencije 'Let’s Grow!' jasno kaže: budućnost pripada onima koji uče, rastu i stvaraju. To je potvrdilo više od 500 učenika i studenata koji su tijekom dva dana posjetili konferenciju.
Upravo zato ova konferencija odlično pokazuje što znači studirati informatiku danas. Studij informatike na Fakultetu informatike u Puli (FIPU) studentima nudi znanja iz programiranja, razvoja softvera, baza podataka i umjetne inteligencije, ali i ključnu prednost - rad na praktičnim projektima i povezivanje s IT industrijom već tijekom studija. To znači da studenti već tijekom studija ulaze u svijet koji ih čeka nakon diplome, svijet koji se neprestano razvija i u kojem su digitalne vještine među najtraženijima na tržištu rada.
Studiranje u Puli donosi i nešto što se ne može naučiti iz skripti, životni stil koji spaja učenje i kvalitetu života. Kampus i grad nude jedinstvenu kombinaciju moderne tehnologije i mediteranskog ambijenta: od šetnje uz more, do učenja s pogledom na povijesnu Arenu u Puli, jednog od najpoznatijih simbola grada.
Pula nije samo mjesto studiranja, ona je iskustvo. Mali, ali dinamičan studentski grad koji omogućuje lakše snalaženje, više povezanosti među studentima i aktivno sudjelovanje u lokalnoj IT zajednici. Upravo se ovdje održavaju događaji poput Let’s Grow! konferencije, gdje studenti imaju priliku upoznati poslodavce, stručnjake i startup scenu.
Poruka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je jasna: 'Tvoj studij, tvoja priča.' Bilo da želiš graditi aplikacije, raditi s umjetnom inteligencijom ili razvijati digitalna rješenja budućnosti, Pula ti daje priliku da to radiš u okruženju koje spaja znanje i kvalitetan život. Za one kojima je potrebna fleksibilnost, dostupan je i online studij informatike, koji omogućuje kvalitetno obrazovanje bez obzira na lokaciju.
Konferencija Let’s Grow! još je jednom pokazala koliko je IT industrija u snažnom rastu, a Pula sve više postaje mjesto gdje se ta budućnost i gradi. Ako tražiš studij koji ima smisla, perspektivu i životni stil koji inspirira informatika u Puli može biti tvoj prvi korak u digitalnu budućnost. Više o redovnim studijskim programima možeš saznati ovdje.
