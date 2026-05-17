Nastavnički studiji ostaju nepopunjeni: 'Država mora podići svijest da su učitelji važan dio društva'

Neki od najboljih maturanata svake godine upisuju istraživačke smjerove Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. S druge strane, dio nastavničkih smjerova, poglavito fizike i matematike u kojima nam nedostaje učtelja, ostaje nepopunjen. Tema je to o kojoj smo u posljednjoj epizodi podcasta srednja.hr razgovarali s dekanicom PMF-a Ivančicom Ternjej.

- Čini mi se da mlade ljude ne privlači, ne privlači ih taj poziv. E sad, zašto? Iz vjerojatno puno razloga. Jedan od razloga je sigurno i materijalni status koji se najčešće spominje, ali mislim da tu ima i drugih aspekata. Mislim da općenito profesorski poziv nije cijenjen u društvu. Tu, naravno, ne može samo fakultet, ne može samo sveučilište, nego mora malo i država probati nekim poticajnim programima ili nekim drugim akcijama zapravo podići tu svijest da su učitelji zapravo važan dio društva, smatra dekanica.

Kada je riječ o nastavničkim smjerovima, povremeno se mogu čuti kritike bivših studenata koji tvrde kako je gradivo prekompleksno u odnosu na ono što se podučava u školama pa da težina studija odbija potencijalne kandidate. Dekanicu smo pitali i jesu li u planu izmjene programa na nastavničkim smjerovima, odnosno što sam fakultet može napraviti po pitanju privlačenja studenata.

- Svake godine postoji jedno razdoblje u kojima se zapravo rade promjene studijskih programa. Gledamo da zapravo studijski programi idu u korak s onim što zapravo zahtijeva tržište rada. Mi inače imamo i na fakultetu neke mjere kojima pokušavamo privući ljude da studiraju određene studijske programe. Recimo, Fizički odsjek ima jednu stipendiju koju dodjeljuje studentima. Netko će reći to je kap u moru, ali to je ipak nekakav korak prema naprijed, rekla je Ternjej.

U podcastu s dekanicom PMF-a otvorili smo i brojna druga pitanja - je li to težak fakultet, koji je stav PMF-a o jedinstvenoj razini ispita mature iz Matematike, je li na mladima preveliki pritisak da moraju težiti savršenom 5.0 prosjeku, ali i na što je najponosnija u 80 godina dugoj povijesti PMF-a. Čitav podcast pogledajte u nastavku: