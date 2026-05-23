LGBT+ studenti još se moraju skrivati: 'Plakati nam budu trgani. No, postajemo borbeniji'

Na zagrebačkom Pravnom fakultetu već nekoliko godina djeluje studentsko-nastavnička udruga ZA-Pravo LGBTIQA+ osoba. Nedavno je dobila novu predsjednicu Lanu Tomić (20), brucošicu prava, koja se aktivizmom bavi još od početaka srednje škole. Od tada, govori nam, aktivizam vidi kao odgovor na društvenu nepravdu.

- Izloženost rodnoj i socijalnoj nepravdi potaknula me na dublje preispitivanje društva u kojem živimo i svijeta koji nas okružuje. Preispitivanje su pokrenule autorice Ivana Bodrožić i Maša Kolanović koje su obilježile svojim kritikama patrijarhata i kapitalizma moje srednjoškolske gimnazijske dane. Njihova djela poput Sinovi, kćeri ili Poštovani kukci počela sam shvaćati izvan okvira književnosti i to je bio prvi korak. Te knjige za mene nisu bile isključivo nastavno štivo već odraz nepravde koju osjećamo svakodnevno. Drugi korak je bio početi djelovati tamo gdje mogu – u neposrednoj okolini, priča nam Lana.

Kako kaže, u srednjoj školi bavila se mikro-aktivizmom. Za izlaganja knjiga te razne prezentacije i eseje, ističe, svjesno je birala knjige koje u sebi sadrže likove koji su pripadnici LGBTQIA+ zajednice.

- Cilj mi je bio jednostavan. Normalizacija i podizanje svijesti među razrednim kolegama. Svakim nastupom nastojala sam educirati o pravima žena, marginaliziranih skupina i manjina. Danas se zapravo bavim sličnim tipom aktivizma, ali u malo širem okviru. Volontiranje i sudjelovanje na događajima u organizaciji udruge KolekTIRV koja promiče te štiti prava transrodnih i rodno raznolikih osoba postali su moja redovna aktivnost u kojoj rado sudjelujem. Možete me vidjeti na svakom prosvjedu koji promiče zaštitu ljudskih i životinjskih prava te ćete me većinu vremena privatno uhvatiti u nekoj polu-filozofskoj raspravi s bliskim ljudima – obavezno uz hladni Nes od vanilije. Trenutni primarni fokus je svakako na mojoj udruzi te pripremanju studentskog simpozija InterKVIR, posvećenog intersekcionalnosti i interdisciplinarnosti u istraživanju kvira unutar akademske zajednice, ističe Lana.

Lanu pitamo misli li da su danas srednjoškolci dovoljno proaktivni u društvu?

- Osobno smatram da je danas desenzibilizacija prema društvenim i socijalnim problemima jedan sveobuhvatan generacijski trend. Ne radi se isključivo o srednjoškolcima već kompletnom društvu koje je utonulo u san i koje je demotivirano i za kakvo djelovanje. Razloge možemo tražiti u svemu. Od niskog životnog standarda koji nas iscrpljuje i zbog kojeg izgaramo pa sve do dubokog nepovjerenja u državne aparate. Ta uspavanost dovodi do održavanja statusa quo te nemogućnosti bilo kakve promjene, a upravo je to ono što nas drži u ovom začaranom krugu, odgovara nam Lana.

Sada, kao brucošica, stiže na čelo udruge ZA-Pravo LGBTIQA+ osoba. Govori nam da biti kvir, pripadnikom marginalizirane skupine, nikada nije zahvalno niti lako. Poentira, postoje mnogobrojni strahovi i prepreke u svakodnevnom životu LGBTQIA+ osoba, od diskriminacije, predrasuda i nasilja. Zato vjeruje da naše sveučilište može bolje te da ima mjesta za pozitivne promjene.

- Izostaje eksplicitna javna i svesrdna podrška kvir zajednici od strane naše akademske zajednice. Čini mi se da se na prava LGBTQIA+ osoba i dalje gleda kao na nešto specifično, što se ne tiče svih ili pak nije uopće pitanje za one na čelu naših institucija ili studente koji nas predstavljaju – kao da pitanje prava kvir osoba nije pitanje ljudskih pa tako i studentskih prava uopće, nešto što smo svi obvezni štititi i jačati u kontekstu naših institucija. Smatram da bi se studenti složili oko tvrdnje da postoji razlika u klimi između, primjerice, Filozofskog fakulteta i tehničkih ili ekonomskih studija, što ovisi o samom profilu studenata i samoj tradiciji tih studija. Smatram da je prisutna tolerancija, ali ne i istinska inkluzivnost. Kvir identiteti su prihvaćeni dokle god su 'nenametljivi' i diskretni. Kada se kvir teme pokušaju od strane studenata inkorporirati u npr. seminare, često se susrećemo sa suptilnom marginalizacijom ili obeshrabrivanjem te smatranje tih tema suvišnima, objašnjava Lana i prisjeća na događaj kada po njoj sveučilište nije bilo kvir friendly mjesto, kada je i sam Studentski centar pozvao na događanje studentskog kapelana na temu ‘Opasnosti i zamke ‘woke’ ideologije’.

Konkretno za Pravni fakultet navodi da je atmosfera poput specifične simbioze suprotstavljenih struja.

- S jedne strane, prisutni su autoriteti poznati po stavovima usmjerenim protiv prava LGBTQIA+ osoba, zbog čega studenti u interakciji s njima često osjećaju nesigurnost i potrebu za dodatnim oprezom kako bi izbjegli potencijalnu subjektivnost pri ocjenjivanju. Nasuprot njima stoji velik broj profesora 'saveznika' čija je podrška, radi očuvanja kolegijalnog mira, često diskretna i svedena na individualne odnose. Iako je položaj LGBTQ+ studenata vidno unaprijeđen djelovanjem udruge Za-Pravo i uvođenjem kolegija 'LGBTQ law and politics', prostor za napredak ostaje znatan. Stigmatizacija i strah od društvene isključenosti i dalje primoravaju mnoge studente na skrivanje identiteta, što ukazuje na to da je ova tema, unatoč određenim iskoracima, na fakultetu i dalje svojevrsni tabu, opisuje Lana.

Na pitanje kakve pritužbe dobivaju od LGBTQIA+ studenata, Lana veli da se one sastoje od povremenih konzervativnih izjava pojedinih nastavnica i nastavnika te o nevidljivosti LGBTIQA+ tema u kurikulumu studija prava i javne uprave, jer puno je više tematika ravnopravnosti prisutna u kurikulu studija socijalnog rada. Iako se radi o iznimkama, poentira, bilo je situacija gdje se negiralo dostojanstvo transrodnih osoba u raspravama s kolegicama i kolegama studentima.

- Svačije osobno iskustvo je drugačije, a iskustva se razlikuju od fakulteta do fakulteta. Ono što mi znamo iz svog iskustva, govorim općenito o radu tri kvir kolektiva na Sveučilištu, jest da nije nimalo ugodno kada plakati za neke naše događaje budu trgani po oglasnim pločama ili kada nam na mailove pristižu poruke od drugih studenata da prestanemo nametati svoju “propagandu” i slično. Unatoč tome, imam osjećaj da iz godine u godinu naša zajednica postaje samo aktivnija i borbenija. ERF-ova inicijativa Kaleidoskop osnovana je tek prošle godine! Jasno je da LGBTQIA+ studentima nedostaje snažna zajednica, pogotovo ako su u Zagreb došli studirati iz nekog manjeg mjesta ili obiteljske situacije gdje nisu mogli biti otvoreno svoji. Nerijetko ekipa kaže da se naprosto žele upoznati i družiti s drugim kvir osobama, steći nove prijatelje i poznanstva, veli Lana.

Otkriva nam i svoje planove za predsjednički mandat. Nabraja, na dnevnom redu bit će više rasprava i tribina na Pravnom fakultetu o temama LGBTIQA+ zajednice. Također, fokusirat će se na pravnu regulativu i javni diskurs.

- To su područja u kojima naša struka ima najveću odgovornost. Cilj tih rasprava je podizanje svijesti, tolerancije te normaliziranje postojanja LGBTQIA+ studenata na našem fakultetu i sveučilištu, aktivno štićenje integriteta LGBTQIA+ studenata te osiguranje prostora za nesmetan akademski razvoj. Osim toga, nastavljamo sa zajedničkim radom i suradnjom između druge dvije kvir inicijative na Sveučilištu - to su AUT s Filozofskog i Kaleidoskop s ERF-a. Upravo naša tri kolektiva organizirala su drugi studentski kvir simpozij ovog svibnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ove godine pod nazivom InterKVIR, simpozij želi podsjetiti na sveprisutnost kvira oko nas, potičući studentice i studente na bavljenje kvir temama i perspektivom u vlastitom radu. Iza nas je 15 raznolikih izlaganja, od kojih su četiri plenarna predavanja profesorica i profesora našeg sveučilišta, što me jako veseli, zaključuje Lana.