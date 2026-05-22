Pravni fakulteti upisuju preko dvije tisuće maturanata: 'Kvote nisu odraz pada potražnje'

Pravni fakulteti ove godine upisuju 2.059 brucoša. Unatoč tome što HZZ u dijelu županija savjetuje smanjenje upisnih kvota, ne mijenjaju se ove godine

I ove godine pravni fakulteti su među onima koji upisuju najveći broj brucoša. Iako se ne mogu mjeriti s upisnim kvotama na ekonomskim fakultetima, i pravni upisuju velik broj studenata, unatoč preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) da se u nekim županijama kvote smanje.

Tako pravni fakulteti nadolazeće akademske godine upisuju 2.059 brucoša. Ukupan broj je veći ako se u obzir uzmu fakulteti koji nisu primarno pravni, ali se na njima izvode i studiji prava i privatni fakulteti. Međutim uprave fakulteta s kojima smo razgovarali nam kažu da će svi jednom kad završe fakultet moći pronaći posao, jer je struka i dalje tražena.

Pravni fakultet u Zagrebu ove godine prima ukupno 1.033 studenta, od kojih 130 fakultet upisuje izvanredno. Najviše studenata može upisati studij Prava, njih 642. Studij Socijalnog rada upisuje maksimalno 196 studenata. Na studiju Javne uprave dostupno je 145 mjesta, a na poreznom studiju 50.

Pravni u Zagrebu prije par godine srezao gotovo četvrtinu studenata

Naime Pravni fakultet u Zagrebu svoje je upisne kvote značajno smanjio u akademskoj godini 2021./2022., kad se broj upisnih mjesta smanjio s 1.403 na današnju brojku. To je bilo smanjenje za čak 26 posto, odnosno više za četvrtine. Iz uprave nam kažu da pri oblikovanju upisne politike redovito prate preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) te odluke i preporuke Senata Sveučilišta u Zagrebu. HZZ ove godine doista nije izdao preporuku za smanjenje broja studenata na pravnih fakultetima u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

- Smanjenje kvota nije posljedica pada potrebe za pravnicima, socijalnim radnicima te stručnjacima iz područja javne uprave i javnih financija, nego dio odgovorne fakultetske politike usmjerene na kvalitetu studija i dugoročnu održivost studijskih programa. Trenutačne upisne kvote Fakulteta stoga nisu odraz pada potražnje za ovim profilima, nego rezultat odluke da se broj studenata uskladi s kapacitetima koji omogućuju kvalitetno obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih za rad u suvremenim pravnim, upravnim i socijalnim sustavima., odgovaraju nam iz uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U Osijeku HZZ preporučuje smanjenje kvote

Pravni fakultet u Osijeku ove godine upisuje ukupno 366 brucoša, od toga 197 na studij Prava. Što se tiče Osječko-baranjske županije, HZZ preporučuje smanjenje upisnih kvota na studiju Prava. Unatoč tome uprava Fakulteta ne planira promjenu upisne politike za narednu akademsku godinu.

- Potražnju za mladim pravnicima i socijalnim radnicima na odgovarajući način prate trenutačne upisne kvote na Fakultetu, što potvrđuje i istraživanje zapošljivosti naših završenih studenata (rezultati iz rujna 2025.) prema kojemu je vidljivo da je razdoblje traženja posla u struci za završene studente Sveučilišnog diplomskog studija Socijalni rad uglavnom kratko jer više od 55 posto prvi posao pronađe unutar 6 mjeseci, a da uspješno traženje posla rijetko traje dulje od godine dana. Nakon završetka Stručnog prijediplomskog studija Upravni studij 45 posto završenih studenata posao u struci pronašlo je unutar 6 mjeseci, a nakon završetka Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo 65 posto završenih studenata posao u struci pronašlo je unutar 6 mjeseci od završetka studija, odgovorili su nam na upit s osječkog Pravnog fakulteta.

Na Fakultetu su osnovali Stručni kolegij alumnija

Fakultet je također imenovao alumnije u savjetodavni Stručni kolegij koji sudjeluje u unaprjeđenju studijskih programa, pružanju povratnih informacija o kompetencijama studenata i predlaganju novih kolegija i praksi.

- Stručni kolegij sastoji se od stručnjaka iz različitih područja (sudstvo, odvjetništvo, bilježništvo, uprava, NGO, privatni sektor, socijalni rad), a svi članovi su diplomirani pravnici ili socijalni radnici koji su se istaknuli u praksi. Članovi Stručnog kolegija redovito savjetuju Fakultet o potrebama tržišta rada i zadovoljstvu poslodavaca, kako bi osigurali da studenti Pravnog fakulteta Osijek budu bolje pripremljeni za izazove i prilike u praksi, pojašnjavaju s Pravnog fakulteta u Osijeku.

'Naši alumniji vrlo često ističu širinu kompetencija'

Iskustva alumnija s nama je podijelila uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu. Navode da su ona različita i ovise o području u kojem žele graditi karijeru, osobnim interesima i profesionalnim očekivanjima.

- Ono što naši alumniji vrlo često ističu jest širina kompetencija stečenih tijekom studija, analitičko razmišljanje, sposobnost rada s propisima i institucijama, komunikacijske vještine te razumijevanje složenih društvenih i upravnih sustava. Studiji Pravnog fakulteta ne pripremaju studente samo za jedno usko zanimanje, nego za rad u različitim profesionalnim okruženjima, pišu nam s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Navode da je iz dosadašnjeg rada sa studentima viših godina i onima koji su nedavno diplomirali vidljivo i da su vrlo svjesni potrebe kontinuiranog profesionalnog razvoja nakon završetka studija. Dodaju da se alumniji često suočavaju s izborom između javnog i privatnog sektora, zbog čega Fakultet razvija i dodatne oblike podrške profesionalnom usmjeravanju, među ostalim kroz platformu Mentorstvo.

- To potvrđuje i raznolikost područja u kojima danas rade naši diplomirani studenti, od pravosuđa, odvjetništva i državne uprave do međunarodnih organizacija, trgovačkih društava, compliance i regulatornih poslova, financijskog i bankarskog sektora, diplomacije, akademske zajednice i istraživanja. Interesi novih generacija pritom se mijenjaju pa danas, primjerice, postoji veći interes za regulatorne i korporativne poslove nego što je to bio slučaj prije desetak ili petnaest godina, poručuju.

Čime se još sve bave alumniji s pravnih fakulteta?

Na razini Fakulteta trenutačno ne postoje potpuno sustavno objedinjeni podaci o tome koliki udio alumnija radi isključivo u struci, a koliko ih karijeru razvija u drugim područjima. Iz uprave nam kažu da je kroz kontakte s alumni zajednicama, profesionalnim mrežama i poslodavcima vidljivo da velik broj njihovih diplomiranih studenata radi u struci ili u poslovima koji zahtijevaju kompetencije stečene tijekom studija.

- Uz tradicionalna pravna zanimanja, socijalne službe i javnu upravu, brojni alumniji rade u međunarodnim organizacijama, financijskom i bankarskom sektoru, području ljudskih potencijala, javnih politika, savjetovanja, medija, civilnog društva i korporativnog upravljanja, dodaju.

Na Fakultetu je provedeno i istraživanje o zapošljivosti diplomiranih studenata kojim su obuhvaćene osobe koje su od 2015. do 2024. godine završile neki od studijskih programa Fakulteta, međutim analiza podataka i izrada završnog izvještaja i dalje su u tijeku.

Iz Splita i Rijeke nam nisu stigli odgovori

Uprava Pravnog fakulteta u Osijeku poslala nam je detaljan popis zanimanja kojima se njihovi alumniji bave po studiju. Osim kao socijalni radnici i pravnici, njihovi alumniji rade i niz drugih zanimanja, od rada u školstvu i znanosti, pa do pomoćnika u nastavi, carinika i čak policajaca i inspektora.

Pravni fakultet u Splitu ove godine može upisati najviše 310 brucoša. I njima smo poslali upit, međutim na njega nisu odgovorili, iako HZZ preporučuje da se smanji broj upisnih mjesta. Upit smo poslali i Pravnom fakultetu u Rijeci, koji upisuje najviše 300 studenata, no ni na njega nismo dobili odgovor. Prema preporukama HZZ-a za Primorsko-goransku županiju, savjetuje se povećati broj upisnih mjesta na studijima socijalnog rada i socijalne pedagogije (koji se u Rijeci ne izvode na Pravnom fakultetu), a smanjiti broj studenata na stručnom studiju Upravni studij.

