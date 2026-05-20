Studenti, ova top konferencija odgovara na pitanja koja se bojite postaviti: Besplatno i uz trening

Konferencija kojom činite uslugu svom mentalnom zdravlju i na kojoj imate priliku čuti odgovore na ona koja se bojite postaviti. To je studentska konferencija 'Pauza: vrijeme za mene' koju Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) organizira 25. svibnja s početkom u 14 sati u SEECEL zgradi Sveučilišta. Pripremili su niz zanimljivih gostujućih predavanja u trajanju od 25 minuta i trening pilatesa na otvorenom, a sudjelovanje je besplatno.

- Svi smo mi studenti trenutno u sličnoj situaciji - bliži se rok za predaju ovog ili onog seminara, kolokvij koji te brine otkad je najavljen već je iza ugla, a povrh svega možda moraš odraditi i neku praksu. 'Sve je to normalno', kažu ti mama i tata. 'Ide ti super, izgurat ćeš ti to bez problema', dodaju baka i djed. No, tebi je puna kapa. Studiranje je zabavno i nezaboravno razdoblje u našim životima, ali ono je također prepuno izazovima i stresom; što na fakultetu, što u vlastita četiri zida. Zato dođi na studentsku konferenciju 'Pauza: vrijeme za mene'. Čekaju te kratka, ali zanimljiva predavanja koja će izlagati neki od vodećih stručnjaka na temu studentskog mentalnog zdravlja i radionice na kojima ćeš čuti praktične savjete o tome kako poboljšati i održavati svoje stanje i koncentraciju. Budući da je za naše zdravlje od nepobitne važnosti i tjelovježba, pripremili smo i malo fizičke aktivnosti - pilates na otvorenom, najavljuju predsjednik SZZG-a Gordan Kragić i koordinatorica za studentsko zdravlje Lara Nika Holjevac Stasiow.

Predavanja o temama koje muče studente

Predavanja i radionice pružit će odgovore ne samo na najčešća pitanja studenata, nego i na ona koja se boje postaviti. Iz SZZG-a kažu da su rasporedom htjeli obuhvatiti što širi opseg tema s najboljim predavačima i voditeljima.

- Gostujuća predavanja u trajanju od 25 minuta započet će u 14:10 nakon svečanog otvorenja konferencije u 14 sati. Kako studentima uvijek nedostaje vremena, tako smo prednost odlučili dati korisnim radionicama u trajanju od sat i pol vremena, s početkom u 16:20, ističu iz SZZG-a.

O razlozima zbog kojih ljudi odgađaju traženje pomoći i načinima kako prepoznati trenutak kada je razgovor sa stručnom osobom potreban govorit će Natka Gereša. U njezinom predavanju 'Briga o sebi je supermoć' saznat ćeš kako traženje pomoći izgleda, kome se obratiti i što očekivati od prvog razgovora s psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom.

Odnos s mobitelima i digitalnim sadržajem na predavanju 'Uhvaćeni u mrežu - digitalne navike i granice ovisnosti' tematizirat će Dora Dodig Hundrić. Ako patiš od doomscrollinga i FOMO-a ili si se ikada zapitao zašto nas društvene mreže i aplikacije toliko lako 'uvuku' te kako utječu na našu koncentraciju, napravi pauzu od TikToka i dođi na ovo predavanje.

Nakon kratke pauze od Pauze, slijedi predavanje 'Koji je smisao mog života?' koje vodi Iva Stasiow. Iako promišljanje o vlastitom životu može biti korisno i poticajno, dogodi se da u tim mislima 'zaglavimo' - stalno analiziramo, preispitujemo svoje izbore, uspoređujemo se s drugima i tražimo jedan konačan odgovor koji bi sve objasnio. O njemu će govoriti Stasiow.

Prijave za radionice po principu 'najbrži prst'

Posljednje predavanje, pod naslovom 'Uspjeh, pritisak i očekivanja: kako pronaći vlastitu mjeru', održat će Mirta Fraisman Čobanov. Teret očekivanja i uspjeha tijekom studija svima je dobro poznat. Pomoću praktičnih alata za postavljanje realističnih ciljeva i za nošenje s osjećajem da 'nikad ne činim dovoljno' počet ćeš drukčije gledati na uspjeh, emocionalnu inteligenciju i unutarnji pritisak.

Nakon još jedne kratke pauze, slijede dva bloka radionica (od 16:20 do 17:50 i od 18 do 19:30) koje pokrivaju široki spektar tema.

- Da bismo osigurali najbolje uvjete za održavanje radionica, koje zahtijevaju manji broj polaznika zbog individualiziranog pristupa, prijave će se odvijati po principu najbržeg prsta. No, nije sve tako sivo jer javit ćemo ti se u najkraćem roku ako netko od bržih prstiju odustane od svoje prijave. Također, radionice se održavaju u dva bloka kako bi što veći broj zainteresiranih imao priliku prisustvovati i naučiti nešto novo o sebi i svojem zdravlju, objašnjavaju iz SZZG-a.

Radionice o overthinkanju, disanju, komunikaciji...

Prva radionica jest 'Komunikacija koja otvara vrata: kako ostvariti utjecaj, povezati se i zauzeti se za sebe', pod vodstvom Mirte Fraisman Čobanov. Interaktivnom će radionicom studenti naučiti kako komunicirati sigurnije, jasnije i uvjerljivije - na fakultetu, u privatnim odnosima i u budućoj karijeri. U pristupu će se kombinirati psihologija komunikacije, emocionalna inteligencija i praktične tehnike koje se mogu odmah primijeniti u svakodnevnim situacijama.

Iva Stasiow će na radionici 'Razmišljaj manje! Overthinkanje: tihi saboter života' predstaviti razliku između misli i razmišljanja te kako jednostavno upadnemo u začarani krug overthinkanja koje često ne donosi rješenje, nego dodatni stres, nesigurnost i mentalni umor. Imat ćeš priliku bolje razumjeti vlastite obrasce razmišljanja i čuti korisne alate koji mogu pomoći u stvaranju mirnijeg odnosa prema vlastitim mislima.

'Živjeti punim plućima - o vježbama disanja i meditaciji' vodit će Franjo Janeš i pokazati kako svjesno disati te kako koristiti dah za bolji tjelesni performans i uklanjanje stresa.

- Osim što ostavlja bez daha, ova praktična radionica dotaknut će se i meditacije. Prosvjetljenje nije zajamčeno, ali nije ni isključeno, poručuju iz SZZG-a.

'MAIN CHARACTER ENERGY - postavi ciljeve, uči pametnije i čuvaj svoje mentalno zdravlje za vrijeme studija' održat će Martina Margreitner Čolan i Karmen Korda Orlović iz Odjela za unapređenje mentalnog zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Dat će korisne savjete za pametnije učenje, smanjenje stresa te bolju brigu o sebi.

Trening pilatesa na otvorenom

Pilates na otvorenom održat će se od 16:40 do 17:40 i od 18 do 19 u organizaciji ekipe iz teretane TheFitness. Pilates je oblik vježbanja koji povezuje pokret, kontrolu i disanje, a upravo ta kombinacija može pomoći u opuštanju, boljoj povezanosti sa svojim tijelom i osjećaju unutarnjeg mira.

- Nije bitno jesi li totalni početnik ili već iskusan fanatik pilatesa; pridruži nam se jer nema mentalnog zdravlja bez fizičke aktivnosti. Nemoj zaboraviti ponijeti sportsku odjeću, ručnik, bočicu vode i dobru volju! Prije nego što odeš, zanima nas - kako si? Trebaš li pauzu? Ako je odgovor da, pridruži nam se na konferenciji i napuni s nama baterije uoči još jednih ispitnih rokova. Ekipa iz 'Pauza: vrijeme za mene' veseli se tvojem dolasku, zaključuju iz SZZG-a.