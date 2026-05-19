Nove mjere za stanare 'Save', uprava postrožila pravila: Oglasili se i o ulasku na Radićeve dane

U Studentskom domu Stjepan Radić ovog tjedna nema primanja gostiju, a na Radićeve dane moći će se ući samo uz iksicu u fizičkom obliku.

Uprava Studentskog doma Stjepan Radić poslala je stanarima ovog doma mail u kojem ih obavještava da tijekom ovog tjedna nisu dozvoljene posjete u sobama. Razlog su Radićevi dani koji počinju u četvrtak 21. svibnja te traju do subote 23. svibnja.

Posjeta nema cijeli tjedan

- Stavlja se van snage članak 15. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu. Od 18. svibnja 2026. do 24. svibnja 2026. nisu dozvoljene posjete u sobe, stoji u poruci Uprave.

U tom članku stoji da stanari uz suglasnost cimera mogu primati posjete u sobe, kao i goste na noćenje do pet dana mjesečno. To je inače moguće uz pisanu suglasnost drugog stanara i uz obveznu prijavu na porti studentskog doma, a suglasnost se može dati u pisanom obliku i putem e-maila stanara koji daje suglasnost. Više o tome pisali smo ovdje. Podsjetimo, SCZG je taj članak Pravilnika stavio van snage i ususret koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu u srpnju prošle godine.

Na ulazu ćete morati pokazati iksicu u fizičkom obliku

Dodajmo da je Domski odbor Sava objavio, a SCZG potvrdio da će posjetitelji Radićevih dana, kako bi mogli ući u prostor doma, na ulazu morati pokazati iksicu u fizičkom obliku.

- Iksice će se pokazivati redarima na ulazima svaki dan od 18 sati, stoji u obavijesti.

Tko će nastupiti na Radićevim danima 2026., kao i detaljan glazbeni raspored i raspored igara možete pronaći ovdje. Sa SCZG-om smo razgovarali i o tome što će biti s ovogodišnjim majicama.