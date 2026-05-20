Poznato kada će se dijeliti majice za Radićeve dane: Možete ih preuzeti uz dva uvjeta

Majice za Radićeve dane dijelit će se danas na krugovima. Jedan student može uzeti samo jednu majicu, i to uz iksicu i domski ključ.

Domski odbor Sava obavijestio je stanare Studentskog doma Stjepan Radić da će se majice za Radićeve dane dijeliti danas u 19 sati na krugovima. Majice dolaze u dvije boje i u različitim veličinama, a broj majici je ograničen.

Majice za Radićeve dane

Važno je napomenuti da jedna osoba može preuzeti samo jednu majicu, i to tako što će pokazati svoju iksicu i ključ od sobe. Majice se, dodaju, dijele po principu tko prvi njegovo.

Dodajmo da su iz organizacije riječkog Student Day Festivala objavili da svoje studente vode na ovogodišnje Radićeve dane u Zagreb. U suradnji s Hrvatskim željeznicama i Radićevim danima, kažu, organizirali su besplatan prijevoz vlakom za sve studente koji žele doživjeti Radićeve dane, a za prvih 50 osoba osigurali su i smještaj.

Stižu i studenti iz Rijeke

Vlak iz Rijeke za Zagreb polazi 22. svibnja u 13:40 sati. Vlak za povratak na rasporedu je 23. svibnja u 8:30 ili 16:12 sati, ovisno o broju prijavljenih za smještaj u Zagrebu.

Link na prijave bit će aktivan do srijede 20. svibnja u 12 sati.