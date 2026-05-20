Jesu li profesori na PMF-u strogi? 'Nakon srednje škole mijenja se način učenja'

Je li PMF težak fakultet, često je pitanje. Dekanica Ivančica Ternjej kaže da fakultet drži visoku razinu s razlogom, ali da je ključ u kontinuitetu.

Gostujući u podcastu portala srednja.hr, s dekanicom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Ivančicom Ternjej, otvorili smo i pitanje je li taj fakultet težak. Naime, svake godine na njega hrle neki od najboljih maturanata, oni koji na ispitima mature postižu stopostotne rezultate, pa pojedinci imaju dojam da je uspjeh na studiju zagarantiran samo onima koji su već izvrsni.

- Kad pričate s mladim ljudima, provlači se jedna paradigma da je PMF dosta strog fakultet. Mi držimo određenu razinu i držimo je s razlogom. Želimo biti vodeća ustanova u obrazovanju mladih stručnjaka iz područja STEM-a. Za nekoga tko ima talenta za STEM, mislim da nije teško. Mijenja se, naravno, način učenja. Kad dolazite iz srednje škole onda ste ipak tamo vezani na veći broj predmeta. Istina je da imate i najavljene provjere znanja i slično, ali fakultet je malo drugačiji. Imate ispitne rokove u kojima se nešto polaže, rekla je Ternjej u podcastu srednja.hr.

Dodala je i kako je uvijek dobro zadržati kontinuitet, pa je obično na studiju teško onima koji to ne mogu jer se nisu prilagodili na novi sustav.

- Ipak bi bilo dobro da učite cijelo vrijeme pomalo, a ne kampanjski. Međutim, okolnosti često puta dovedu do toga. Mislim da se u tom smislu može govoriti o nekoj težini, zaključila je Ternjej.

U podcastu s dekanicom PMF-a otvorili smo i brojna druga pitanja – kako na fakultetu gledaju na potencijalno spajanje dvaju razina Matematike na maturi, zašto se neki nastavnički smjerovi ne popunjavaju, je li na mladima preveliki pritisak da moraju težiti savršenom 5.0 prosjeku, ali i na što je najponosnija u 80 godina dugoj povijesti PMF-a. Čitav podcast pogledajte u nastavku:

