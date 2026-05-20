Sveučilište u Zagrebu objavilo rezultate natječaja za Erasmus: Pogledajte tko će na razmjenu

Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?
Ponekad se zbilja pitam je li odlazak na Erasmus zapravo privilegija za one koji si to financijski mogu priuštiti.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate natječaja za sudjelovanje u ERASMUS+ programu u 2026./2027. Ako želite odustati, pazite na rokove.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za studente u akademskoj godini 2026./2027. Zaprimili su ukupno 996 elektronskih prijava, a fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata.
Financijska potpora odobrena je za sve studente sa statusom 'odabran' na rang-listama fakultetskih povjerenstava. Točnije, za 858 studenata, a za Muzičku akademiju i Veterinarski fakultet rang-liste će biti objavljene naknadno. Studenti kojima je odobrena financijska potpora u tablici su označeni plavom bojom.
Studenti imaju pravo i na financijsku potporu za životne troškove. Kao što smo ranije pisali, studenti koji idu u Bugarsku, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Srbiju ili Tursku dobit će 500 eura mjesečno, a ostali će dobiti 550 eura mjesečno. Studenti će dobiti i potporu za putne troškove čiji iznos ovisi o udaljenosti instituta gdje student ide na razmjenu od matičnog sveučilišta. Studenti u lošijoj financijskoj situaciji koji su odabrani za razmjenu, imaju pravo na dodatnu financijsku potporu od 250 eura mjesečno.
Sa Sveučilišta napominju i da studenti koji su na rang-listama u statusu 'rezerva' (u bijeloj boji na rang-listi) trenutačno ne moraju činiti ništa. U slučaju da se odustankom studenta za njihovo ciljno sveučilište oslobodi mjesto na stranom sveučilištu, studenti u trenutačnom statusu 'rezerva' bit će o tome obaviješteni.
Važno je napomenuti i da studenti mogu odustati od razmjene. Rok za slanje obrasca odustanka za studente koji su odabrani za razmjenu u zimskom semestru je 3. lipnja 2026., a za studente koji su odabrani za razmjenu u ljetnom semestru 3. rujna 2026.
- Studenti koji namjeravaju odustati od razmjene dužni su to učiniti u što kraćem roku. Odustanci nakon roka podložni su sankcijama (za detalje v. Rezultate). U slučaju odustanka student obavezno šalje kompletno ispunjenu i potpisanu izjavu na službenom obrascu u zadanom roku sukladno uputama u Rezultatima, napisali su sa Sveučilišta.
Dodaju da realizacija i financiranje mobilnosti odobrenih u sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju novoga Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU čije se potpisivanje očekuje uskoro.
Više detalja i rezultate natječaja po sastavnicama možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.
