Prosjek 5,0 ne može svatko: 'Mladi moraju imati priliku da pogriješe, često to zaboravljamo'

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 5 d 18.05.2026
23. svibanj 2026.
Da mladi ne bi trebali biti pod pritiskom prosjeka 5,0, a da im treba dati priliku da pogriješe, smatra dekanica PMF-a koji upisuju neki od najboljih.
Oko 40 posto učenika u Hrvatskoj je izvrsno, barem tako kaže statistika. Toliko ih posljednjih godina prolazi s peticom, a prosjek 5,0 ima čak 16 posto školaraca. Stručnjaci sve glasnije upozoravaju kako je takvo stanje nerealno, a ocjene na maturi, ispitu vanjskog vrednovanja, značajno odstupaju od školskih. Psiholozi često govore o pritisku koji ocjene stvaraju kod mladih, a o toj smo temi u podcastu razgovarali i s dekanicom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu koji upisuju neki od najboljih školaraca, Ivančicom Ternjej.
- 5,0 ne može svatko. I mislim da to ne bi trebao biti pritisak na svakog mladog čovjeka. Mislim da smo riječ 'izvrsnost' možda u nekim segmentima baš pretvorili u distopiju. Mislim da mladi ljudi pogotovo u ovom dijelu života kada se formiraju, moraju imati priliku da pogriješe. I mislim da smo na to često puta zaboravili, smatra Ternjej.
Pojašnjava - greške jesu najskuplje kad ih sami napravimo, ali iz grešaka se nešto može i naučiti.
- Može se prije svega naučiti ono što im stalno tupimo, a to je kritičko razmišljanje. Dio kritičkog razmišljanja je i samokritičnost. Dakle, sagledati što sam napravio pa se dogodilo to i to. Učite ljude da budu odgovorni, odnosno da znaju da ako naprave nešto što su svjesni da je loše, da to nije dobro i da će se nositi s posljedicama. Znači učite ih odgovornosti i učite ih zapravo da se nose s porazima u životu. I tada stvarno možete dobiti izvrsne mlade ljude, smatra Ternjej.
Osim ovog, u razgovoru s dekanicom PMF-a otvorili smo i brojna druga pitanja – kako na fakultetu gledaju na potencijalno spajanje dvaju razina Matematike na maturi, zašto se neki nastavnički smjerovi ne popunjavaju, ali i na što je najponosnija u 80 godina dugoj povijesti PMF-a. Čitav podcast pogledajte u nastavku:
