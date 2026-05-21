Najavljen još jedan mega studentski festival u velikom gradu: Stižu Voyage, Vojko V...

Najavljeno je novo izdanje Student Day Festivala u Rijeci, jednog od najvećih studentskih događaja u regiji. Ove će se godine održati od 28. svibnja do 3. lipnja 2026. Za studente su pripremili bogat glazbeni i zabavni program.

Bogat program, a na panel stižu influenceri

Sve će započeti u četvrtak 28. svibnja predajom ključeva Grada te partyjem otvorenja Festivala u klubu Crkva. U petak od 12 do 19 sati na redu je paintball na Orehovici, a u 20 sati stand up komedija u Restoranu 'Kampus'.

U subotu slijedi SDF Run Club od 9:30, s početkom u Kostreni. Sportski dan bit će od 9 do 18 sati, a na Kampusu će se održati natjecanje u odbojci, stolnom tenisu, košarci i cageballu. Natjecanje u kuhanju kotlića na redu je od 12 sati, kao i roštilj.

Nedjelja je rezervirana za Paint and Wine na Kampusu od 14 do 16 sati te kino na otvorenom u večernjim satima na Kampusu. U ponedjeljak će se održati panel-rasprava na temu 'Društvene mreže: biznis ili iluzija?' u kojoj će sudjelovati Meri Goldašić, Matija Blažević, Ivan Šarić i Patricija Vodopija u InnovaLab od 16 sati. U Klubu mladih od 20 sati organizira se i Pub-kviz.

U utorak 2. lipnja na redu je rekreativna šetnja (Azil za pse Viškovo) te prva Koncertna večer u Export Delta. Stižu Kukus, Vojko V i Voyage. U srijedu 3. lipnja slijedi Coctails & Candles na Kampusu od 16 do 18 sati te druga Koncertna večer na kojoj će nastupati Maja Šuput i Indira Forza.

Sve su predstavili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser, ravnatelj Studentskog centra Rijeka Goran Manestar i predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Lucija Žeželj.

SCRI prvi put među organizatorima

Rektor Hauser najavio je kako popularni SDF ove godine dolazi u novom 'ruhu' i s novim logotipom. Također je istaknuo Studentski centar Rijeka, koji se ove godine po prvi puta pridružio kao organizator SDF-a, kao potpora studentskom zboru. Rektor je zahvalio Gradu Rijeci koji podupire SDF i daje prostor za koncertna događanja - ExportDrvo na Delti, te Primorsko-goranskoj županiji koja će ustupiti kola hitne pomoći.

Iznimno cijenimo doprinos studenata ovom gradu i zato dajemo punu podršku mladima i njihovoj kreativnosti. SDF je postao mnogo više od same zabave - prepoznati riječki brend koji promovira Rijeku kao pravi studentski i sveučilišni grad i kao središte urbanog turizma te čestitala svima koji su uložili trud u organizaciju i poželjela dobru zabavu posjetiteljima, rekla je gradonačelnica Rinčić.

Ravnatelj Manestar iskazao je zadovoljstvo time što Studentski centar po prvi puta sudjeluje u organizaciji Festivala te istaknuo jedan novitet. Spojili su Radićeve dane u Zagrebu i SDF u Rijeci, u suradnji Studentskim centrom Zagreb i s Hrvatskim željeznicama dogovorili besplatan prijevoz u oba smjera za zainteresirane studente, o čemu smo više pisali u ovom tekstu.

Dodajmo da SDF predstavlja važan dio studentskog života i tradicije riječkog Sveučilišta. Festival iz godine u godinu okuplja sve veći broj studenata, mladih, građana i međunarodnih sudionika te kroz raznovrstan program promiče kreativnost, kulturu, sport, edukaciju i međusobno povezivanje studenata. Tih će dana grad postati središte studentskih događanja, koncerata, radionica, sportskih aktivnosti, panela i brojnih drugih sadržaja namijenjenih studentima i široj javnosti.