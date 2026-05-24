Ovoliko studenata može upisati medicinu u Hrvatskoj, pitali smo dekane je li to dovoljno: 'Bilo bi dobro...'

Studije medicine u Hrvatskoj ukupno mogu upisati 802 studenta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Dekane smo upitali je li to dovoljno.

U Hrvatskoj studije medicine na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku mogu upisati ukupno 802 studenta. Ti se studiji izvode na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Koliko studenata može upisati Medicinu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku?

Sveučilišni integrirani studij Medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu prima ukupno 300 redovnih studenata. Isti studij na engleskom jeziku prima ukupno 60 studenata - 40 redovnih te 20 stranaca.

Pri Medicinskom fakultetu Split integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina može upisati 90 studenata. Isti studij na engleskom jeziku može primiti njih još 70.

Medicinski fakultet u Rijeci prima 125 redovnih studenata iz RH/EU na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina. Primaju i još pet studenata stranaca izvan EU, što ukupni broj studenata na tom studiju zaokružuje na 130. Taj studij na engleskom jeziku upisuje 49 studenata iz EU/RH te jednog studenta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Na Medicinskom fakultetu Osijek sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina može upisati 70 redovitih studenata iz RH/EU te dvoje redovitih studenata Hrvata izvan RH. Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina na njemačkom jeziku na ovom fakultetu može upisati još 30 redovitih studenata.

'​Bilo bi dobro imati veći broj upisnih mjesta'

Je li to dovoljno s obzirom na interes maturanata za ove studije diljem Hrvatske te mogu li se kvote povećati upitali smo dekana Medicinskog u Osijeku Domagoja Drenjančevića.

- Na studijskim programima od velikog ili strateškog značaja za društvo u cjelini i za koje postoji veliki interes bilo bi dobro imati veći broj upisnih mjesta, no specifičnost naših studija su zahtjevni programi, kako za studente, jednako i za nastavnike koji moraju održati uz klinički rad, nastavu i znanost. Vrlo je važan omjer između broja nastavnika i studenata, kao i infrastruktura i materijali uvjeti. Ovo se osobito odnosi na održavanje kliničkih vježbi koje zahtijevaju veliko zalaganje nastavnika, kao i veliki broj medicinskih stručnjaka u nastavnoj bazi. Iz ovog kuta, u ovom trenutku, povećanje upisnih kvota na Medicinskom fakultetu Osijek nije moguće, a isto vrijedi i za prostorne kapacitete fakulteta koji bi se morali značajno povećati, objasnio je Drenjančević.

Dodao je da je povećanje kapaciteta dugotrajan proces koji zahtijeva infrastrukturnu prilagodbu, a osobito kadrovski iskorak i obrazovanje onih koji će biti sveučilišni nastavnici.

- Taj put u medicini je iznimno zahtjevan jer objedinjuje najmanje dvije karijere ili dva životna poziva u jednom životnom vijeku - a podrazumijeva i isto toliko zalaganja i odricanja, zaključio je Drenjančević.

Postoji potreba i kapaciteti za više: 'Barem od 10 do 15 posto'

O istoj temi prošlog smo mjeseca razgovarali i s dekanom Medicinskog u Rijeci Josipom Španjolom. Kako je tada rekao, nakon razdoblja pada i stagnacije interesa studenata za ove studije, tijekom zadnjih pet godina zamjetan je značajan porast, posebno na njihovom Fakultetu. Smatra da u Hrvatskoj postoji potreba, ali i kapaciteti da se na studije medicine upisuje više studenata - barem od 10 do 15 posto.

- Ono na čemu se svakako mora raditi jest dodatno osuvremenjivanje nastave iz kliničkih predmeta s ciljem uvođenja mentorskog sustava i izvođenja kliničke nastave, to jest vježbi, po principu jedan nastavnik jedan student. S time smo u Rijeci započeli prije šest godina i značajno se približili tom standardu, a u narednom mandatu moramo isto poboljšati te uvesti praktični dio ispita za kliničke predmete, koji ih do sad nisu imali, kako bismo jasno mogli pratiti uspješnost edukacije studenata iz kliničke nastave, a sve sukladno HKO zadanim standardima. U tome će nam svakako pomoći formiranje novih kabineta kliničkih vještina, istaknuo je tada Španjol.