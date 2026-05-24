Danas je dekanica velikog zagrebačkog faksa, nekad je ondje studirala: 'To je bio pothvat'

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 6 d 18.05.2026
24. svibanj 2026.
Dekanica PMF-a Ivančica Ternjej prisjetila se studiranja bez interneta, izlazaka u kultne zagrebačke klubove i studentskog života krajem ’80-ih.
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu ove godine slavi čak 80 godina postojanja. Obrazovao je brojne nastavnike, a ondje se školovala i sama dekanica PMF-a, Ivančica Ternjej. Gostujući u podcastu portala srednja.hr prisjetila se kako je izgledalo studiranje krajem '80-ih.
- Nije bilo interneta, nije bilo mobitela, nije bilo AI-a. Ja sam svoj diplomski rad pisala na pisaćem stroju. To je bio pothvat tada. Studij je bio drukčiji utoliko što je to bio predbolonjski proces. Dakle, studij je trajao 4 godine. Većina predmeta je bila dvosemestralna, što znači da smo imali vrlo velike ispite na kraju godine, rekla je dekanica dodajući da je i tada uz studij bilo vremena za povremene izlaske koji su uobičajeni dio studentskog života.
Prisjetila se i gdje se tada izlazilo u Zagrebu.
- Nekad je postojao klub Kulušić, Moša. Bila je popularna Špica na početku Masarykove ulice: Kavkaz, Zvečka, Blato. Tamo su ljudi dolazili i okupljali se, tamo se pila kava i komuniciralo se. Život je možda bio malo sporiji, prisjetila se dekanica.
Još je niz pitanja koja smo otvorili u podcastu s dekanicom Ternjej – je li to težak fakultet, kako na fakultetu gledaju na potencijalno spajanje dvaju razina Matematike na maturi, zašto se neki nastavnički smjerovi ne popunjavaju, je li na mladima preveliki pritisak da moraju težiti savršenom 5.0 prosjeku, ali i na što je najponosnija u 80 godina dugoj povijesti PMF-a. Čitav podcast pogledajte u nastavku:
