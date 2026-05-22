Izabran novi rektor Sveučilišta u Splitu: Evo tko je on i koji će mu biti prvi koraci

Senat Sveučilišta u Splitu na današnjoj je izbornoj sjednici odlučio kako će novi rektor biti Nikola Koceić-Bilan. Koceić-Bilan, profesor splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i aktualni prorektor za studente, nastavu i poslovanje, bio je jedan od trojice kandidata. Kandidati su bili i Mile Dželalija s istog fakulteta i još jedan aktualni prorektor, Nikša Jajac. Kako je priopćeno sa Sveučilišta u Splitu, svih 33 članova Senata prisustvovalo je sjednici. Tajnim glasovanjem njih je 24 glasalo za Koceić-Bilana, dok je devet članova glasalo za Jajca. Bez glasova je ostao Dželalija.

Novi splitski rektor nasljeđuje aktualnog Dragana Ljutića, kojemu istječe drugi mandat na čelu našeg drugog najvećeg sveučilišta. Mandat Nikole Koceić-Bilana započinje od 1. listopada 2026. godine i traje do 30. rujna 2030. godine.

- U ime djelatnika i studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta želimo Vam mnogo uspjeha u novoj ulozi te uspješno ostvarenje svih planova i vizija za razvoj Sveučilišta. Sigurni smo da će Vaš karakter, bogato akademsko iskustvo, predanost i odgovorno vodstvo biti snažan poticaj daljnjem jačanju znanstvenog, obrazovnog i društvenog djelovanja Sveučilišta. Radujemo se nastavku uspješne suradnje i zajedničkom doprinosu razvoja naše akademske zajednice. Od srca Vam želimo uspješan mandat ispunjen novim postignućima, napretkom i zajedništvom, priopćio je splitski Prirodoslovno-matematički fakultet.

Nedavno nam je otkrio svoje prve korake

Uoči izbora Koceić-Bilan je za srednja.hr otkrio koji će mu biti prvi potezi ako pobijedi na izborima. Prvi projekt na kojem će započeti raditi je digitalizacija i izrada informacijskog sustava Sveučilišta, koja bi pridonijela boljem uvidu u sveučilišne resurse, posljedično lakšem i optimalnijem upravljanju i korištenju istih.

- Benefite takve digitalizacije imao bi i svaki djelatnik Sveučilišta koji bi imao jedinstvenu pametnu karticu s pomoću koje bi mogao ostvarivati različite pogodnosti namijenjene samo sveučilišnoj zajednici. Nadalje, planiram pokrenuti izradu elaborata za studije logopedije, rehabilitacije i nutricionizma za koje imamo interes, izraženu potrebu tržišta rada i ispunjene kadrovske i infrastrukturne pretpostavke. Pokrenuo bih dijalog s Gradom Splitom oko ustupanja tvrđave Gripe na korištenje Umjetničkoj akademiji s ciljem objedinjavanja svih njezinih odjela, pronalasku prostora u centru Splita za sveučilišnu knjižaru i suvenirnicu s namjerom približavanja zajednici i jačanju identiteta Sveučilišta, te izradi sustava javnih putokaza na kampusu i u njegovoj blizini, naveo Koceić-Bilan početkom svibnja za srednja.hr.

Profesor matematike i informatike

Inače, Koceić-Bilan profesor je matematike i informatike, a područja njegovog znanstvenog interesa su topologija, teorija oblika, algebarska topologija te metodika nastave matematike. Dodiplomski studij završio je na PMF-u u Splitu, a kasnije stupnjeve do doktorskog na PMF-u u Zagrebu. Krajem ’90-ih radio je kao nastavnik matematike u nekoliko škola, a 1998. zaposlio se na PMF-u u Splitu kao mlađi asistent. Od 2015. do 2018. bio je pročelnik Odjela za matematiku na tom fakultetu, a od 2018. do 2022. bio je dekan splitskog PMF-a.

Prorektorom na Sveučilištu je postao 2022., a od 2023. se može pohvaliti titulom redovitog profesora u trajnom zvanju. Inače, Koceić-Bilan već sudjeluje u radu Rektorskog zbora gdje ima važnu funkciju predsjednika Povjerenstva Radne skupine Rektorskoga zbora za praćenje rezultata i analizu provođenja državne mature pa na sjednicama često govori o toj temi. Program rada novog rektora Sveučilišta u Splitu možete proučiti u nastavku.