FOTO Završili Radićevi dani, SC studente iznenadio vatrometom: 'Došla sam vidjeti što je to toliko posebno'

Održani su Radićevi dani 2026., a studenti izdvajaju nastup benda Šesti paviljon i prvi do sad vatromet iznenađenja. Novost je bio i techno autobus.

U zagrebačkom Studentskom domu Stjepan Radić ovog su tjedna održani još jedni Radićevi dani. Studenti su u zabavnim i sportskim igrama te bogatom glazbenom programu uživali od četvrtka 21. svibnja do subote 23. svibnja.

Što je to toliko posebno u Radićevim danima?

Osim stanara ovog doma i drugih studenata zagrebačkih fakulteta, studenti su na Radićeve dane 'potegnuli' i iz gradova diljem zemlje. Jedna od njih je Bruna, studentica sa Sveučilišta Sjever u Varaždinu koja je, iako će uskoro diplomirati, tek prvi put posjetila ovu manifestaciju.

- Odlučila sam doći jer nikad do sad nisam bila, a ovo mi je možda zadnja prilika da odem i vidim što je to toliko posebno u Radićevim danima. Bilo mi je odlično, atmosfera je bila odlična, svi su stvarno bili veseli i to mi se sviđa, što nije bilo toliko guranja, bar u tom dijelu gdje smo mi bili. Sve je prošlo u odličnom redu, nije bilo nikakvih incidenata. Upoznali smo curu koja je išla s fake mikrofonom i ispitivala ljude nekakva pitanja i to mi je bilo super zbog toga što imam osjećaj da su ljudi na Radićevim danima dosta opušteniji nego u nekim drugim situacijama, na nekim drugim događajima, jer su svi tu iz jednog razloga, da se dobro zabave i provedu, rekla nam je Bruna.

Dodaje da su Radićevi dani definitivno bili vrijedni dolaska.

- Moja očekivanja su ispunjena, sve je točno onako kako sam zamišljala - ljudi cijeli dan puštaju pjesme, zagrijavaju se i onda se navečer svi skupe za koncert. Izvođači su mi bili super, mislim da su savršeni studentski izvođači. Momci iz Šestog paviljona su me baš iznenadili, kako mi je ovo prvi put ovdje nisam znala da će tako dobro dignuti atmosferu, zaključila je Bruna.

'Po tome se najviše vidi koliko ekipa voli Radićeve'

Za dobar provod u večernjim satima bili su zaduženi Friends & Family band u četvrtak, bend Šesti paviljon i Andrea Šušnjara u petak te Bruno Rački & grupa Valovi i Indira Forza u subotu. Prije i nakon njih studente su zabavljali i DJ MINDMVE, DJ KOLA, DJ HORRYX i DJ SAIRAX.

Studentici Ani s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ovo je bio treći dolazak na Radićeve dane. Prošlogodišnji izvođači su joj, kaže, više odgovarali, ali svake godine ima istog favorita.

- To je bend Šesti paviljon, oni su mi uvijek favorit. Atmosfera je na razini i imam osjećaj da je ove godine još veća gužva nego inače. Osjećam se sigurno, zaštitari rade svoj posao, ne puštaju u dom ako se ne pokaže iksica niti u paviljone ako se ne pokaže ključ, i sve druge službe za pomoć su nam u blizini. Malo mi je žao što zbog posla ove godine nisam mogla prisustvovati dnevnim igrama, ali vjerujem da je i njima bilo super, navodi Ana.

Da je na igrama zaista bilo super potvrdila nam je studentica Nina s Hrvatskih studija. Igrala je Alku u karijolama koju organizira Udruga Studenti Cetinske krajine.

- Mjesta za igre se popunjavaju jako brzo, velik je interes. Iako neke igre krenu već ujutro, gledatelji i podrška su uvijek tu. Na Savi sam već četvrtu godinu pa tako i na Radićevim danima, a najbolji su mi bili prošle godine kad je bio Jole i tad je bilo baš dosta ljudi, ali atmosfera je i ove godine svakako odlična. Party je počeo već u srijedu prije početka programa i po tome se najviše vidi koliko ekipa voli Radićeve, istaknula je Nina.

Vatromet za studente

I studentu Tomislavu s Fakulteta elektrotehnike i računarstva ovo su bili četvrti Radićevi dani, a najviše mu se svidjelo što ih je 'ove godine pogodilo vrijeme'.

- Ove godine nije bilo kiše. Svake Radićeve do sad je u nekom trenutku pala pljuščina. Od svih Radićevih do sad osobno mi je najbolji gost bio Vojko V prošle ili pretprošle godine, ali dobri su i ove godine. Iznenadio me vatromet, trajao je dosta dugo, a toga nije bilo do ove godine, kaže Tomislav.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) vatromet je isplanirao za zadnji dan ove manifestacije, na samom početku nastupa Indire Forze. A Indira je uoči nastupa putem Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) studentima poslala jasnu poruku.

- Dobro tulumarite, dobro se zabavite, radite što god vam je volja, a onda sjednite u svoje klupe, hoću da budete najbolji jer ovaj svijet voli samo pobjednike, a vi ste naša budućnost. Učiti i sve petice, rekla je Indira za SZZG.

Dodajmo da je SCZG na ovogodišnje Radićeve dane uveo još jednu novinu, techno autobus koji je u svakom trenutku bio pun, a dio ekipe okupljao se i partijao i oko njega. Studenti su ga opisali jednom riječju - 'brutalno'.

Podsjetimo, novost je bila i da se ove godine nije održao natječaj za najbolji dizajn za tradicionalnu majicu za Radićeve dane, koju bi studenti potom mogli naručiti i kupiti kao ranijih godina. Majice je ove godine tiskao SCZG i studentima ih podijelio besplatno. Dijelile su se po principu 'tko prvi - njegovo', a interes je bio ogroman.