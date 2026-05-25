Na svakog profesora na fakultetu u Hrvatskoj ima oko 7,5 studenata, ali ne rade svi puno radno vrijeme

U Hrvatskoj je prošle akademske godine na visokim učilištima radilo gotovo 20.000 nastavnika i suradnika u nastavi. Preciznije, prema podacima za akademsku godinu 2024./2025., koje je objavio Državni zavod za statistiku, ugovorom o radu ili ugovor o djelu bilo je zaposleno ukupno 19.585 nastavnika i suradnika u nastavi.

Međutim velik broj nastavnika nije zaposlen na puno radno vrijeme. Kad bi se broj zaposlenika preračunao po punoj satnici, dobili bismo ekvivalent od 13.585,4 zaposlenika, što je realnija pokrivenost nastave.

Koliko je studenata po jednom nastavniku?

Prema podacima koje je prikupio DZS, u zimskom semestru akademske godine 2024./2025. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo je upisano 147.454 studenta.

Kad se taj broj podijeli s brojem nastavnika dobijemo da na svakog studenta radi 7,5 nastavnika. Međutim kad se uzme u obzir da ne rade svi nastavnici puno radno vrijeme, dobijemo rezultat da je na svakog nastavnika upisano 11 studenata.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika zaposlenih ugovorom o radu, gotovo tri četvrtine (njih 72,2 posto) su doktori znanosti. Ukupno 15,9 posto su magistri znanost i magistri/specijalisti, a 11,9 posto nije klasificirano ovim priopćenjem. U tablici možete vidjeti klasifikaciju pojedinih nastavnika i suradnika u nastavi u visokom obrazovanju.

Tablica | Foto: DZS

Više od pola nastavnika u visokom su žene

Među nastavnicima i suradnicima u nastavi zaposlenima ugovorom o djelu, udio doktora znanosti je značajno manji, 49,8 posto, a udio magistara znanosti i magistara/specijalista 21,6 posto.

Više od pola nastavnika i suradnika zaposlenih ugovorom o radu su žene (51,9 posto), s time da 72,1 posto zaposlenica ima doktorat, a 15,3 posto su magistre, odnosno specijalistkinje. Kad uzmemo u obzir ugovor o djelu udio žena još je veći, 53,6 posto. Među magistrima znanosti i magistrima/specijalistima udio žena je 17,3 posto.