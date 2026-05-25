Prosječna studentska satnica bila je 7, 15 eura: Doznajemo i koje tvrtke najčešće zapošljavaju studente

Ukupan broj studenata kojima su u 2025. isplaćeni ugovori je 135.130, radilo je više studentica nego studenata, a prosječna satnica bila je 7,15 eura.

Ana je studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom protekle godine je, kao i brojni njeni vršnjaci, uz studij i radila. Najčešće su to bili poslovi konobarenja.

- Na sezoni sam radila u restoranu puno radno vrijeme, a kad sam se vratila u Zagreb zaposlila sam se u kafiću na nekoliko dana tjedno. Uz to sam povremeno radila na recepciji budući da sam na apsolventskoj godini pa imam više vremena. Satnica na sezoni mi je bila minimalna (6,06 eura, op.a.) i s tim nisam bila zadovoljna, ali sam prihvatila jer sam imala i smještaj i hranu, a računala sam i na napojnice. Godinu prije toga sam radila isti posao na drugoj lokaciji s nešto višom satnicom. Navikla sam raditi tijekom studiranja i lijepo mi je kad mi svaki mjesec nešto 'kapne' na račun. Roditelji mi plaćaju rentu pa mi ovaj dio ostane za osobne potrebe, izlaske, putovanja, hranu i sve ostalo što nije neophodno, govori Ana za srednja.hr.

Studenata kojima su u 2025. isplaćeni ugovori bilo je 135.130

Podaci Državnog zavoda za statistiku kažu kako je u zimskom semestru akademske godine 2024./2025. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo upisano 147.454 studenta. Sudeći prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, većina njih uz studij, baš kao i Ana s početka priče, radila je uz studij.

Ukupan broj studenata kojima su u 2025. isplaćeni ugovori je 135.130. Radilo je više studentica nego studenata, a iako se zbroj ne poklapa s ukupnim brojem, napomenimo Ministarstvo raspolaže podatkom da je radilo 57.944 studentica i 36.572 studenata.

Naime, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova studentski centri posredstvom kojih studenti rade moraju Ministarstvu do počeka ožujka dostavljati godišnji izvještaj o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi. Svrha toga je, navode iz Ministarstva, analiza poslovanja studentskih centara te provjera namjenskog korištenja prihoda od posredovanja s ciljem poboljšanja životnoga standarda studenata.

Najčešći poslodavac je nositelj franšize za McDonald's

Kada je riječ o najčešćim poslodavcima koji su zapošljavali studente, na prvom je mjestu Globalna hrana koja je zapošljavala studente u čak sedam gradova. To društvo nositelj je franšize McDonald's za područje Republike Hrvatske.

Kroz šest gradova studente je zapošljavao Studenac, a u najčešće naručitelje poslova u studentskim centrima ulaze još i Spar Hrvatska i Konzum Plus koji su zapošljavali studente kroz pet gradova. INA maloprodajni servisi i Plodine zapošljavali su studente kroz četiri grada i ulaze u top pet tvrtki prema učestalosti sklapanja studentskih poslova.

Ukupno izdano izdano 671.370 studentskih ugovora

Podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kažu i da je u 2025. ukupno bilo izdano 671.370 studentskih ugovora. Očekivano zbog brojčanosti studenata u Zagrebu, uvjerljivo najviše izdaje ih Studentski centar Zagreb, koji je lani izdao 347.791 ugovor.

Slijede Studentski centar Split s 80.893 ugovora, zatim Studentski centar Rijeka sa 64.867 ugovora, dok je Studentski centar u Osijeku izdao 50.809 ugovora, a Studentski centar u Varaždinu 41.649 ugovora. Valja napomenuti da studenti ne moraju nužno raditi posredstvom studentskog centra u gradu u kojem studiraju, iako to najčešće čine, već mogu odabrati i posrednika u drugome gradu.

Prosječna satnica u 2025. bila je 7,51 euro

I dok je ove godine minimalna studentska satnica iznosi 6,56 eura, lani je ona bila značajno manja - studentski 'minimalac' po satu u 2025. bio je 6,06 eura. S time da se satnica nedjeljom, blagdanima i za prekovremene sate uvećava za 50 posto pa je u tim situacijama prošlogodišnja minimalna satnica iznosila 9,09 eura.

Prema podacima Ministarstva obrazovanja, prosječna cijena obavljanja studentskog posla u 2025. bila je 7,15 eura. Ministarstvo iznosi i podatak da je najmanja prosječna satnica iznosila 6,55 eura, a najveća 12,09 eura.

K tome, studenti su imali veću prosječnu satnicu nego studentice, a i veću od prosjeka. Prosječna satnica studenata bila je u 2025. godini 7,51 eura, a studentica 6,82 eura.

Najviša preporučena satnica bila je za programere, prevođenje i instrukcije

Ministarstvo smo pitali i imaju li podatak o tome na kojim su radnim mjestima radili studenti s najmanjom, a na kojima oni s najvišom satnicom, međutim te podatke nismo dobili. No, napomenimo da studentski centri objavljuju cjenike studentskog rada s preporučenim satnicama za pojedine poslove.Treba naglasiti da je riječ o preporukama pa poslodavci mogu ponuditi i drugačije satnice za ova radna mjesta, ali ne manje od minimalne.

Tako je, primjerice, najvišu studentsku satnicu od 11,50 eura Studentski centar Zagreb u 2025. preporučivao za studente koji rade kao programeri i koji izrađuju web stranice. Satnica od 10 eura lani je bila preporučena za studente koji rade poslove prevođenja, kao i za one koji drže instrukcije i poduke. Najmanja preporučena satnica u 2025. u cjeniku SC-a Zagreb zaokružena je na 6,10. Ona je bila preporučena za razne poslove u trgovinama, poput rada na blagajni, slaganja polica, pakiranja i slaganja robe ili za rad na inventuri. Ista satnica, među ostalim, bila je preporučena za pomoćne fizičke poslove, dijeljenje letaka ili telefonsko anketiranje te poslove u pozivnim centrima.

Budući da u 2026. minimalna studentska satnica iznosi 6,56 eura. Studenti su se već bacili na traženje sezonskih poslova pa napomenimo da smo izračunali da će student koji za minimalnu satnicu radi svaki dan u srpnju i kolovozu, zaraditi najmanje 3.542,40 eura.