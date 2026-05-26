Dekanica otkrila što čeka maturante koji upišu njen faks: Praksa kreće odmah, a cilj je da postanete lideri

Blaženka Filipan-Žignić dekanica je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a podijelila je sve o studijima, praksi i prilikama koje čekaju njihove studente.

Poštovana dekanice Filipan-Žignić, maturanti su pred velikom životnom odlukom. Zašto bi njihov izbor trebao biti upravo Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu?

Dragi maturanti, dok razmišljate o putu koji spaja tehnologiju, znanost i društveni napredak, postavite si ključno pitanje: tko će educirati generacije koje će te tehnologije koristiti i dalje razvijati? Mi na Učiteljskom fakultetu ne obrazujemo samo odgojitelje i učitelje; mi obrazujemo lidere. Naši studenti stječu najmoćniji alat na svijetu – duboko znanje o razvoju ljudskog potencijala. Naši programi, od Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do Učiteljskog studija, dinamičan su spoj psihologije, pedagogije, neuroznanosti, sociologije i metodika.

Spomenuli ste programe, možete li nam detaljnije razraditi što točno maturanti mogu upisati? Ponuda je zaista široka i prilagođena različitim interesima.

Naša je ponuda pažljivo strukturirana kako bi odgovorila na sve suvremene obrazovne izazove i afinitete naših budućih studenata. Za one koji svoju strast vide u radu s najmlađima, nudimo prijediplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji se može studirati kao redovni, ali i kao izvanredni studij.

Središnji i vrlo atraktivan dio naše ponude su integrirani prijediplomski i diplomski učiteljski studiji. Ovdje studentima nudimo mogućnost profiliranja u dvije linije. S jedne strane, mogu odabrati studij koji uključuje specifične module, pa tako mogu birati modul hrvatski jezik, informatiku, likovnu kulturu ili odgojne znanosti. S druge strane, nudimo i integrirane studije s posebnim smjerovima za one koji se žele specijalizirati za engleski jezik, njemački jezik ili za vrlo traženo cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Važno je naglasiti da obrazovanje kod nas ne prestaje završetkom osnovne razine. Naši prvostupnici mogu nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom studiju predškolskog odgoja i obrazovanja, bilo redovnom ili izvanrednom. Za one koji žele dosegnuti najviše razine stručnosti i znanstvenog rada, Fakultet nudi niz specijalističkih studija, kao i vrhunske doktorske studije kroz koje obrazujemo buduće znanstvenike i vizionare u obrazovanju. Učiteljski fakultet Zagreb, zgrada u Savskoj ulici 77 | Foto: ufzg.unizg.hr

Često ističete da Fakultet nije samo mjesto učenja o djeci, već i snažan istraživački centar?

Upravo tako. Mi nismo fakultet koji samo uči o djeci, mi smo institucija koja provodi vrhunska znanstvena istraživanja kako bismo optimizirali učenje u digitalnom i inkluzivnom dobu i to kroz mnoge kompetitivne znanstvene projekte koje profesori Učiteljskoga fakulteta apliciraju i dobivaju u transparentnim kompetitivnim uvjetima poput onih u okviru NPOO-a, Obzora Europe, HRZZ-a i drugih. To znači da naši studenti uče od stručnjaka koji izravno kreiraju suvremenu pedagošku praksu, potičući ih na kritičko razmišljanje i inovaciju.

Koliko je u tom procesu bitna praksa? Mnogi se studenti brinu hoće li nakon diplome znati raditi 'u stvarnom svijetu'.

To je jedna od naših najvećih prednosti. Vrijednost studentske prakse na našem fakultetu je neprocjenjiva. Studenti se ne susreću s učionicom tek nakon diplome; oni su u njoj od ranih faza studija. Kroz sustav vježbaonica i suradnju s brojnim školama i vrtićima, naši studenti bruse svoje vještine u realnim uvjetima. Ta neposredna primjena teorije u praksi jamči da naši diplomanti izlaze s fakulteta kao samouvjereni profesionalci spremni za sve izazove struke.

Učiteljski fakultet sve je prisutniji i na međunarodnoj mapi. Što za studente znači studij SEOS?

Izuzetno smo ponosni na našu međunarodnu prepoznatljivost, a kruna toga je međunarodni studij SEOS (Superdiversity in Education, Organisation and Society). Ovaj program našim studentima otvara vrata Europe i svijeta. Kroz SEOS, Učiteljski fakultet postaje središte razmjene ideja, omogućujući studentima mobilnost, učenje na engleskom jeziku i suradnju s kolegama iz cijele srednje Europe. To našim diplomantima daje međunarodni kredibilitet i širinu koja je neophodna u današnjem globaliziranom društvu. I naravno naši studenti imaju priliku provesti semestar (i više) na razmjeni u okviru programa Erasmus+. Učiteljski fakultet | Foto: Ivor Kruljac, srednja.hr

Fakultet djeluje na tri lokacije – u Zagrebu, Petrinji i Čakovcu. Koje su prednosti takvog modela rada?

Rad na tri lokacije naša je strateška prednost i bogatstvo. Zagreb pruža širinu metropole i dostupnost svih sveučilišnih resursa, dok Petrinja i Čakovec nude izvrsnu, gotovo obiteljsku atmosferu studiranja uz vrhunsku opremljenost i posvećenost svakom pojedincu. Prisutnost u tri regije omogućuje nam da budemo bliski lokalnim zajednicama, ali i da studentima ponudimo izbor okruženja koje najbolje odgovara njihovom stilu života, uz zadržavanje istog, najvišeg akademskog standarda na svim lokacijama.

Koja je Vaša završna poruka maturantima?

Odabirom Učiteljskog fakulteta birate zajednicu koja izravno oblikuje budućnost. Nećete samo steći diplomu, postat ćete znanstvenici u učionici i lideri u društvu. Dođite na Učiteljski fakultet – budite arhitekti budućnosti!