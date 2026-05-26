Sveučilište uvelo novu Rektorovu nagradu, studenti dobiju i 250 eura: 'Želimo nagraditi one koji su uzor'

Dodijeljene nagrade rektora studentima i djelatnicima Sveučilišta u Zadru
Povodom Dana Sveučilišta u Zadru dodijeljene su rektorove nagrade studentima, sportašima i djelatnicima za iznimna postignuća.
26.03.2026
26. svibanj 2026.
Sveučilište Sjever uvelo je Rektorovu nagradu za izniman izvannastavni doprinos, kojom se nagrađuju studenti za volontiranje i promociju Sveučilišta.
Sveučilište Sjever od ove akademske godine dodjeljuje novu kategoriju Rektorove nagrade, nagradu za izniman izvannastavni doprinos. Nagrada je prvi put dodijeljena 22. svibnja, a ove godine primilo ju je devetero studenata. Uz priznanje studenti dobivaju i nagradu u iznosu od 250 eura.
Nagradu dobivaju studenti koji su se istaknuli radom u studentskim organizacijama i volontiranjem te promocijom Sveučilišta postali uzorni primjer u akademskoj zajednici.
26.03.2026
Rektor Damir Vusić naglasio je kako biti intelektualac ne znači samo imati visok prosjek ocjena, jer je znanje bez karaktera i društvenog angažmana alat koji se ne koristi do svog punog potencijala.
- Ovom novom kategorijom Sveučilište želi nagraditi one studente koji su svojim djelovanjem postali uzor ne samo svojim kolegama, već i svim mladima u široj akademskoj zajednici. Vi, koji danas primate ovu nagradu, pokazali ste da se pravo liderstvo živi kroz empatiju, proaktivnost i rad za opće dobro. Vaše će vam diplome jednoga dana otvoriti mnoga vrata, a stručnost će vam osigurati poslove. Ali, vaš karakter, vaše vrijednosti i vaš odnos prema zajednici odredit će kakav ćete trag doista ostaviti u ovome svijetu, izjavio je rektor.
Svečana dodjela Rektorove nagrade održana je prošlog petka u Sveučilišnom centru Koprivnica. Nagradu je dobilo 27 studenata, 14 nagradu za najbolji uspjeh, četvero za najbolji studentski rad u znanstvenom i umjetničkom području, a devet novu nagradu.
Rektor Vusić u uvodnom je obraćanju istaknuo kako se na ovoj svečanosti slavi izvrsnost mladih ljudi, naglašavajući da iza njihovih impresivnih rezultata stoje neprospavane noći i brojna odricanja. Zahvalio je profesorima i mentorima koji u studentima bude znatiželju i roditeljima koji pružaju podršku i strpljenje djeci tijekom obrazovanja.
