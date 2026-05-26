Sveučilište uvelo novu Rektorovu nagradu, studenti dobiju i 250 eura: 'Želimo nagraditi one koji su uzor'

Sveučilište Sjever uvelo je Rektorovu nagradu za izniman izvannastavni doprinos, kojom se nagrađuju studenti za volontiranje i promociju Sveučilišta.

Sveučilište Sjever od ove akademske godine dodjeljuje novu kategoriju Rektorove nagrade, nagradu za izniman izvannastavni doprinos. Nagrada je prvi put dodijeljena 22. svibnja, a ove godine primilo ju je devetero studenata. Uz priznanje studenti dobivaju i nagradu u iznosu od 250 eura.

Nagradu dobivaju studenti koji su se istaknuli radom u studentskim organizacijama i volontiranjem te promocijom Sveučilišta postali uzorni primjer u akademskoj zajednici.

'Pokazali ste da se pravo liderstvo živi kroz empatiju'

Rektor Damir Vusić naglasio je kako biti intelektualac ne znači samo imati visok prosjek ocjena, jer je znanje bez karaktera i društvenog angažmana alat koji se ne koristi do svog punog potencijala.

- Ovom novom kategorijom Sveučilište želi nagraditi one studente koji su svojim djelovanjem postali uzor ne samo svojim kolegama, već i svim mladima u široj akademskoj zajednici. Vi, koji danas primate ovu nagradu, pokazali ste da se pravo liderstvo živi kroz empatiju, proaktivnost i rad za opće dobro. Vaše će vam diplome jednoga dana otvoriti mnoga vrata, a stručnost će vam osigurati poslove. Ali, vaš karakter, vaše vrijednosti i vaš odnos prema zajednici odredit će kakav ćete trag doista ostaviti u ovome svijetu, izjavio je rektor.

Rektorovu nagradu ukupno dobilo 27 studenata

Svečana dodjela Rektorove nagrade održana je prošlog petka u Sveučilišnom centru Koprivnica. Nagradu je dobilo 27 studenata, 14 nagradu za najbolji uspjeh, četvero za najbolji studentski rad u znanstvenom i umjetničkom području, a devet novu nagradu.

Rektor Vusić u uvodnom je obraćanju istaknuo kako se na ovoj svečanosti slavi izvrsnost mladih ljudi, naglašavajući da iza njihovih impresivnih rezultata stoje neprospavane noći i brojna odricanja. Zahvalio je profesorima i mentorima koji u studentima bude znatiželju i roditeljima koji pružaju podršku i strpljenje djeci tijekom obrazovanja.