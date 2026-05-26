Doznajemo što je fakultet poduzeo nakon skandaloznog gostujućeg predavanja: 'To je presedan'

Na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti (FPZG) krajem travnja gostovao je Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Održao je predavanje na kolegiju Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism, na poziv profesora Borisa Havela. Vijest je odjeknula u medijima, studenti su prosvjedovali, s Fakulteta su se opravdavali kako im predavanje nije bilo najavljeno, a situacija je sada dobila nastavak. FPZG je odlučio raskinuti postojeću suradnju vezanu uz provođenje stručne prakse s izraelskim veleposlanstvom, zahvaliti izraelskom veleposlaniku na dosadašnjoj suradnji te ga obavijestiti da njegova buduća gostovanja na Fakultetu nisu dobrodošla.

Dekan situaciju smatra 'provokacijom i organiziranim napadom na FPZG'

Naime, kako stoji u zapisniku sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja, u čijem smo posjedu, dekan FPZG-a Dario Nikić Čakar otvorio je ovu temu i napomenuo da Fakultet kao institucija treba raspraviti o tome što se dogodilo jer je riječ o 'presedanu koji se nije smio dogoditi'. Navedeni događaj shvaća kao provokaciju i organizirani napad na FPZG. Postavio je pitanje zašto Havel, sukladno dosadašnjoj dobroj praksi koju je i sam ranije primjenjivao, poput kolega, nije unaprijed obavijestio Upravu Fakulteta i dekana o gostovanju visoko štićene osobe i veleposlanika strane države. Havel pak kaže da nije bio obavezan dekanu najaviti gostovanje.

Dekan je potom pročitao prijašnje poruke s Havelom, iz kojih je vidljivo da je ranije redovito najavljivao dolaske stranih veleposlanika na Fakultet, stoji u zapisniku. Zatražio je očitovanje o tome tko je dao odobrenje i nalog za sigurnosnu provjeru prostorija Fakulteta, s obzirom na to da su na gostovanje došle naoružane osobe u pancirkama. Havel je odgovornost prebacio na izraelsko veleposlanstvo te izjavio da nije vidio naoružane osobe, već samo 'vrlo dobro organizirano predavanje koje je bilo popraćeno snažnim pljeskom'.

Uputio je dekana da se obrati izraelskom veleposlanstvu jer su oni, prema njegovim riječima, bili odgovorni za organizaciju. Nikić Čakar je potom postavio pitanje kako je moguće da bilo tko može dovesti bilo koju osobu na Fakultet, osobito naoružane osobe, a da odgovorna osoba pritom nije upoznata s time što se događa. Havel je rekao da je izraelsko veleposlanstvo sigurno nekoliko dana prije gostovanja poslalo osobe koje su provele sigurnosnu provjeru prostorija, kao što je uobičajena praksa, te da su se one zasigurno unaprijed najavile nekome iz Uprave.

Veleposlanstvo nije odgovorilo Upravi, pa su prekinuli suradnju

Sukladno njegovim navodima, Uprava je uputila dopis izraelskom veleposlaniku. Zatražila je pojašnjenje okolnosti organizacije gostovanja, razloga zbog kojih veleposlanik nije smatrao potrebnim unaprijed obavijestiti dekana Fakulteta o svojem dolasku te dolasku visoko štićene osobe, kao i pojašnjenje na temelju čijeg je naloga provedena sigurnosna provjera prostora Fakulteta te tko ju je odobrio. Budući da izraelsko veleposlanstvo nije odgovorilo na dva dopisa, stoji u zapisniku, Uprava je odlučila raskinuti postojeću suradnju vezanu uz provođenje stručne prakse s izraelskim veleposlanstvom i onemogućiti buduća gostovanja.

Jedan od glavnih zaključaka sjednice jest da će Fakultet morati dodatno pojasniti i normirati određene interne procedure vezane uz gostujuća predavanja jer se više nije moguće oslanjati isključivo na ustaljenu dobru praksu. Dekan je zaključio da je riječ o ozbiljnom problemu i narušavanju integriteta institucije, osobito ako gostujuće predavanje nije organizirao Havel nego izraelsko veleposlanstvo.

Havel dekanu poručio da s njim 'nema što razgovarati'

U zapisniku stoji i da Havel nije prisustvovao sjednici. Dekan je istaknuo da je u telefonskom razgovoru, prije nego što su održani prvi sastanci, Havel izjavio kako s njim 'nema što razgovarati' te da jedva čeka doći na sjednicu Fakultetskog vijeća na kojoj će se ova rasprava održati. Nikić Čakar smatra da je Havel 'iz njemu nepoznatih razloga' ovaj problem personalizirao i sveo ga na odnos između njih dvojice. Havel također smatra da se dekan ranije objavljenim priopćenjem o ovom događaju 'svrstao uz rulju koja ga napada'.

Dodajmo da je dekan obavijestio Vijeće da je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić zatražio očitovanje FPZG-a vezano uz ovo gostujuće predavanje. Podsjetimo, studenti su organizirali i prosvjed, a Havel je nedavno izazvao reakcije javnosti i zbog seksističke izjave o novinarki Maji Sever. I ta je situacija izazvala burnu reakciju studenata, ali i novinarske struke, te je zbog nje Stegovno povjerenstvo FPZG-a Havela kaznilo opomenom pred otkaz.