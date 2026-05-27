Jedan od najvećih fakseva u Hrvatskoj trebao je dobiti novi kampus. Sve već 10 godina stoji u ladici

Prije deset godina, 2016., predstavljeno je idejno rješenje za izgradnju kompleksa Biološkoga, Geografskoga i Geološkoga odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, takozvani BGG kompleks. Bila je to lijepa vijest za jedan od najvećih fakulteta u državi, budući da je u tom trenutku nastavu izvodio na više lokacija. Izgradnjom novih zgrada svi bi se odsjeci nalazili na istom kampusu PMF-a. Točnije, u sklopu Sjevernog kampusa u Zagrebu.

Međutim, baš kao što se ideja o tome da će kampus Borongaj postati 'hrvatski Harvard' nikad nije realizirala, na papiru u nekoj ladici ostao je i BGG kompleks. Nedavno je u podcastu srednja.hr gostovala dekanica PMF-a Ivančica Ternjej, a među ostalim, pitali smo je i smatra li boljkom fakulteta to da nastavu izvodi na više lokacija.

- Sigurno je, je boljka, je. Činjenica je da mi već otprilike desetak godina imamo idejno rješenje do kojeg nam je zapravo Sveučilište pomoglo doći. Tamo 2014. je bio raspisan natječaj za idejno rješenje takozvanog BGG kompleksa, kompleksa zgrada Biologije, Geografije i Geologije na Horvatovcu i natječaj završio 2016. i tada je bio predstavljen. Nismo se daleko pomakli od tada naovamo. Činjenica je da je to projekt koji košta. Za sada smo trenutno samo na tom idejnom rješenju. Takav pristup gdje bi zapravo sve struke bile na jednom zajedničkom kampusu, sigurno da bi poboljšao sinergiju i multi i interdisciplinarnost, rekla je Ternjej.

Je li PMF težak fakultet, kako na fakultetu gledaju na potencijalno spajanje dvaju razina Matematike na maturi, zašto se neki nastavnički smjerovi ne popunjavaju, je li na mladima preveliki pritisak da moraju težiti savršenom 5.0 prosjeku - samo su neka od pitanja o kojima smo još razgovarali s dekanicom. Čitav podcast pogledajte u nastavku: