Još jedan zagrebački faks dozvolio korištenje ChatGPT-a: 'Naša je temeljna zadaća...'

ChatGPT koriste čak i prvašići: Učiteljice objašnjavaju kako postupiti
Umjetnu inteligenciju koriste čak i učenici nižih razreda osnovne škole i njihovi roditelji. Učiteljice objašnjavaju da to ne mora nužno biti loše.
08:23 14 d 17.05.2026
31. svibanj 2026.
Zagrebački Fakultet političkih znanosti svojim je studentima dozvolio korištenje umjetne inteligencije, ali uz poštivanje smjernica.
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) usvojio je prijedlog smjernica za uporabu generativne umjetne inteligencije (AI) u nastavi i izradi studentskih radova. Kako kažu, njihova temeljna zadaća je obrazovati studente za samostalno analitičko, kritičko i odgovorno promišljanje političkih, društvenih, medijskih i sigurnosnih sustava, aktera, procesa i sadržaja. AI, dodaju, pritom može biti pomoćno sredstvo koje ubrzava rutinske, repetitivne i tehničke zadatke, ali ne smije zamijeniti kognitivne procese: analizu, interpretaciju, vrednovanje i argumentaciju, koji čine srž sveučilišnog obrazovanja.
Jedna od smjernica jest da svaka uporaba AI-ja mora biti jasno i nedvosmisleno dokumentirana u svim svojim koracima. Studenti su dužni objasniti, navesti i opisati kako su i u koju svrhu koristili jedan ili više AI alata. Nadalje, student u cijelosti snosi odgovornost za sadržaj, točnost, argumentaciju i zaključke u svim radovima koje izradi u okviru studija. To uključuje pravilno, potpuno i nedvosmisleno referenciranje te transparentno navođenje svih AI alata koji su konzultirani ili korišteni tijekom izrade studentskog rada.
Primjerenom uporabom AI-ja, stoji u smjernicama, smatra se korištenje za formatiranje vlastitih pisanih radova, korištenje za lektoriranje i jezičnu provjeru vlastitih pisanih radova, pronalaženje znanstvene i stručne literature, uz obveznu provjeru relevantnosti i autentičnosti izvora, te oslanjanje na alate razvijene za akademsku zajednicu.
Nadalje, primjernim se smatra i pronalaženje informacija i izvora podataka potrebnih za izradu studentskih radova i medijskih sadržaja, uz obveznu provjeru relevantnosti i autentičnosti izvora, transkribiranje intervjua te audiozapisa ili videozapisa, uz obveznu provjeru točnosti transkribiranog sadržaja i brigu o zaštiti osobnih podataka, te prevođenje sa stranih jezika na hrvatski jezik ili s hrvatskog jezika na strani jezik, uz obveznu provjeru značenja i terminologije.
ChatGPT koriste čak i prvašići: Učiteljice objašnjavaju kako postupiti
Umjetnu inteligenciju koriste čak i učenici nižih razreda osnovne škole i njihovi roditelji. Učiteljice objašnjavaju da to ne mora nužno biti loše.
08:23 14 d 17.05.2026
Nastavnice otkrivaju nove alate koji pomažu i njima i učenicima: Rješavaju veliki problem
Nastavnice Industrijsko strojarske škole u Zagrebu (ISŠ) u radu koriste brojne AI alate koji pomažu i učenicima i njima, a podržavaju ih i roditelji.
09:09 29 d 02.05.2026
Neprimjerenom uporabom AI-ja smatra se generiranje dijelova ili cijelih usmenih izlaganja, podnesaka, eseja, seminarskih, završnih ili diplomskih radova, generiranje dijelova ili cijelih medijskih sadržaja, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao te generiranje i kodiranje kvalitativnih i kvantitativnih podataka, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao.
Također, neprimjereno je i korištenje AI-ja za savladavanje i rješavanje ocjenskih problemskih i analitičkih zadataka, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao, preuzimanje argumenata, interpretacija ili zaključaka te prikazivanje sadržaja generiranog AI-jem u pisanim radovima, usmenim izlaganjima i drugim oblicima radova i njihovo iznošenje kao svojih radova.
Neprimjereno je i korištenje neprovjerenih izvora, citata ili empirijskih podataka koji su nastali AI-jem te su dijelom ili u potpunosti izmišljeni, korištenje AI-ja tijekom ispita ili provjera znanja ako to nije izrijekom dopušteno i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno dopušteno, izrada sažetaka i vlastitih bilješki bez čitanja radova iz kojih se bilješke rade te generiranje ideja za studentske radove bez aktivnog sudjelovanja studenta u razvoju argumentacije.
Cijele smjernice možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.
Strahuju od Kiklopa, žele Glembajeve: Nisu svi maturanti spremni za esej, ali slušanje lektira moglo bi pomoći
Neki nisu pročitali sva djela na popisu za esej na maturi, a kad smo im pustili lektire u obliku audioknjiga, reakcije su bile pozitivne.
13:45 3 d 28.05.2026
Dekanica otkrila što čeka maturante koji upišu njen faks: Praksa kreće odmah, a cilj je da postanete lideri
Blaženka Filipan-Žignić dekanica je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a podijelila je sve o studijima, praksi i prilikama koje čekaju njihove studente.
12:14 5 d 26.05.2026
Upoznale su se na faksu, a završile u New Yorku: Kažu da je izbor studija ključan, a imaju i savjete oko toga
Prijateljstvo za vrijeme studiranja pretvorile su u projekt koji je završio na festivalu u New Yorku i pokazale koliko fakultet može otvoriti vrata.
09:00 2 d 29.05.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 3 d 28.05.2026
Velike promjene na FER-u zbog AI-ja: 'Više nije dovoljno samo predati ispravan rezultat'
Profesor Mario Brčić s FER priča nam da je fakultet usvojio novu politiku o korištenju AI-ja te da su promijenili i načine provjeravanja i kurikule.
15:11 34 d 27.04.2026
Postoji skrivena metoda kojom profesori skuže da učenici koriste AI: 'To je vrlo jasan signal'
Profesori Marko Horvat i Zvonimir Klarin dali su nam savjete kako postaviti zadatke koje AI ne može 'samo tako' riješiti i koji će potaknuti studente.
08:53 35 d 26.04.2026
Ravnatelj NCVVO-a javno prozvao fakultet, dekanica oštro odgovorila: Nema stručnog skupa bez naših učitelja
Dekanica zagrebačkog PMF-a Ivančica Ternjej odgovorila je na prozivku ravnatelja NCVVO-a Vinka Filipovića, podsjetivši da je i on išao na taj fakultet
08:31 1 d 30.05.2026
Stigle važne smjernice za studente s invaliditetom: Što s financijama, smještajem, ispitima?
Studenti s invaliditetom u novom Vodiču na jednom mjestu mogu pronaći najvažnije informacije o studentskom životu. Objavljeno je prošireno izdanje.
08:09 1 d 30.05.2026
Koliko FER-ovih doktora znanosti ostaje u Hrvatskoj? Fakultet objavio brojku koja bi vas mogla iznenaditi
FER godišnje promovira desetke doktora znanosti, a značajna većina ih nakon doktorata karijeru nastavlja graditi u Hrvatskoj, ističu s fakulteta.
08:08 1 d 30.05.2026
Objavljeni natječaji za upis diplomskih: Pogledajte koliko je mjesta na najvećim sveučilištima
Sva četiri velika sveučilišta objavila su natječaje za upis diplomskih studija. Najviše, nešto više od osam tisuća mjesta, je u Zagrebu.
09:47 2 d 29.05.2026