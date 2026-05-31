Još jedan zagrebački faks dozvolio korištenje ChatGPT-a: 'Naša je temeljna zadaća...'

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) usvojio je prijedlog smjernica za uporabu generativne umjetne inteligencije (AI) u nastavi i izradi studentskih radova. Kako kažu, njihova temeljna zadaća je obrazovati studente za samostalno analitičko, kritičko i odgovorno promišljanje političkih, društvenih, medijskih i sigurnosnih sustava, aktera, procesa i sadržaja. AI, dodaju, pritom može biti pomoćno sredstvo koje ubrzava rutinske, repetitivne i tehničke zadatke, ali ne smije zamijeniti kognitivne procese: analizu, interpretaciju, vrednovanje i argumentaciju, koji čine srž sveučilišnog obrazovanja.

Što spada u primjerenu uporabu AI-ja?

Jedna od smjernica jest da svaka uporaba AI-ja mora biti jasno i nedvosmisleno dokumentirana u svim svojim koracima. Studenti su dužni objasniti, navesti i opisati kako su i u koju svrhu koristili jedan ili više AI alata. Nadalje, student u cijelosti snosi odgovornost za sadržaj, točnost, argumentaciju i zaključke u svim radovima koje izradi u okviru studija. To uključuje pravilno, potpuno i nedvosmisleno referenciranje te transparentno navođenje svih AI alata koji su konzultirani ili korišteni tijekom izrade studentskog rada.

Primjerenom uporabom AI-ja, stoji u smjernicama, smatra se korištenje za formatiranje vlastitih pisanih radova, korištenje za lektoriranje i jezičnu provjeru vlastitih pisanih radova, pronalaženje znanstvene i stručne literature, uz obveznu provjeru relevantnosti i autentičnosti izvora, te oslanjanje na alate razvijene za akademsku zajednicu.

Nadalje, primjernim se smatra i pronalaženje informacija i izvora podataka potrebnih za izradu studentskih radova i medijskih sadržaja, uz obveznu provjeru relevantnosti i autentičnosti izvora, transkribiranje intervjua te audiozapisa ili videozapisa, uz obveznu provjeru točnosti transkribiranog sadržaja i brigu o zaštiti osobnih podataka, te prevođenje sa stranih jezika na hrvatski jezik ili s hrvatskog jezika na strani jezik, uz obveznu provjeru značenja i terminologije.

Za što studenti ne smiju koristiti AI?

Neprimjerenom uporabom AI-ja smatra se generiranje dijelova ili cijelih usmenih izlaganja, podnesaka, eseja, seminarskih, završnih ili diplomskih radova, generiranje dijelova ili cijelih medijskih sadržaja, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao te generiranje i kodiranje kvalitativnih i kvantitativnih podataka, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao.

Također, neprimjereno je i korištenje AI-ja za savladavanje i rješavanje ocjenskih problemskih i analitičkih zadataka, osim ako to nastavnik nije izričito zadao kao dio studentskog zadatka i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno zadao, preuzimanje argumenata, interpretacija ili zaključaka te prikazivanje sadržaja generiranog AI-jem u pisanim radovima, usmenim izlaganjima i drugim oblicima radova i njihovo iznošenje kao svojih radova.

Neprimjereno je i korištenje neprovjerenih izvora, citata ili empirijskih podataka koji su nastali AI-jem te su dijelom ili u potpunosti izmišljeni, korištenje AI-ja tijekom ispita ili provjera znanja ako to nije izrijekom dopušteno i samo u onom obliku u kojemu je to eksplicitno dopušteno, izrada sažetaka i vlastitih bilješki bez čitanja radova iz kojih se bilješke rade te generiranje ideja za studentske radove bez aktivnog sudjelovanja studenta u razvoju argumentacije.

Cijele smjernice možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.