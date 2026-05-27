Na zidu velike menze osvanule poruke: Pročitajte što su studenti poručili

U menzi Studentskog doma Stjepan Radić osvanule su poruke zahvale za djelatnike koji svakodnevno brinu da studenti ne ostanu gladni.

Na zidu Restorana 1 zagrebačkog Studentskog doma Stjepan Radić osvanuli su plakati s porukama za zaposlenike u menzama. Kako stoji u potpisu, riječ je o 'kampanji za zahvalu djelatnicima i djelatnicama koji svojim radom i trudom brinu o našim obrocima'. Topli obrok zaslužuje toplu riječ, stoji na kraju potpisa. Poruke za djelatnike u menzama | foto: srednja.hr

'Hvala što jedemo na žlicu'

Već smo pisali o tome da sve više studenata ističe da ih u menzama najviše obraduju juhe, variva i druge zdravije varijante obroka, pa je tako i jedna od poruka - 'hvala što jedemo na žlicu'. Tu su i poruke zahvale poput 'hvala za ručak koji nas je dočekao' i 'hvala tetama što jedem kao doma'. Kao što znamo menze u studentskim domovima rade i tijekom neradnih dana i blagdana, što je istaknuto i na jednom plakatu - 'tu se kuha i svetkom i petkom'.

Na stolu kraj blagajne nalazi se još malih porukica, a na samom izlazu iz restorana nalazi se plakat na koji studenti mogu upisati svoje poruke za djelatnike u menzama. Neki su to i učinili.

Studenti poruke mogu napisati i sami

- Hvala što uvijek razmijenite par riječi s nama da nam popravite dan, napisao je netko od studenata.

Drugi studenti dodali su, primjerice, 'hvala što ste uvijek nasmijane' i 'sve tete su super, a Branka je najsuper'.