Hakeri napali naše veliko sveučilište, rektor: 'Rješavamo problem'

Ako ste ovih dana posjetili web stranicu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mogli ste primjetiti da nešto nije u redu. Rektor Drago Šubarić potvrdio nam je da je riječ o hakerskom napadu i dodao da rješavaju problem.

Problemi traju najmanje od polovice prošlog tjedna, a još su prisutni u nekim funkcionalnostima stranice. Danima se pojedine stavke stranice nisu mogle učitati i dokumenti se nisu mogli preuzeti, što je potencijalno bio problem studentima koji su htjeli preuzeti dokument novo objavljenog natječaja za upis diplomskog studija.

Rektor je potvrdio da rješavaju problem i stranica se vraća u normalu.