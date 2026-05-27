Stotinjak studenata uskoro će primiti 150 eura na svoje račune: 'Dobitnike molimo...'

Sveučilište u Splitu otkrilo je imena dobitnika Rektorovih nagrada za uspjehe ostvarene u prošloj akademskoj godini. Dobitnike novčano nagrađuju.

Poznata su imena dobitnika Rektorovih nagrada na Sveučilištu u Splitu, koji će za ovaj uspjeh primiti i novčanu nagradu u iznosu od 150 eura. Svečana dodjela održat će se u ponedjeljak 15. lipnja u 11 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta. Dolazak je potrebno potvrditi na mail [email protected] do srijede 10. lipnja.

IBAN morate dostaviti do 29. svibnja

Sa Sveučilišta dobitnike mole da do 29. svibnja 2026. dostave IBAN broj računa i kopiju osobne iskaznice u Ured za nastavu od 8 do 12, Ruđera Boškovića 31, 5. kat, ili da se jave na broj telefona 021/558-213, e-mail [email protected].

Podsjetimo, Rektorova nagrada dodjeljivala se u dvije kategorije. Ona za izvrsnost dodjeljuje se najboljim studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2025./2026. za postignuća u prošloj akademskog godini. Na temelju odluke rektora Dragana Ljutića rang lista dobitnika proširena je svim prijavljenim kandidatima koji su imali težinski prosjek ocjena 5,0 u prošloj akademskoj godini.

Imena dobitnika

Tu je i nagrada za znanstveni ili umjetnički rad za izniman uspjeh ostvaren u prošloj akademskoj godini, točnije za objavljen znanstveni rad ili javnosti predstavljen umjetnički rad.

Imena dobitnika možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve potrebno je listati s desna na lijevo.