SC došao na ideju kako 'natjerati' studente da uglancaju domske sobe: Novčano ih nagrađuju

Studentski centar Split nagrađuje stanare triju najurednijih soba u svojim studentskim domovima, kojima će umanjiti iznos stanarine.
Vrijeme iseljenja iz studentskih domova je iza ugla, a prije iseljenja studenti moraju dobro uglancati svoje sobe. Studentski centar Split (SCST) dosjetio se kako će ih na to motivirati. Nagrađuju studente triju najurednijih soba u svojim studentskim domovima, točnije po jednu sobu u svakom domu. Sve će provjeriti i o svemu odlučiti komisijska kontrola urednosti i održavanja smještajnih jedinica.
Studenti su nam pokazali mail u kojem im iz SCST-a objašnjavaju koja je nagrada u pitanju i kako ju osvojiti. Naime, komisija će prilikom ocjenjivanja posebno vrednovati nekoliko kriterija.
Jedan od njih je urednost zidova, osobito ispod radnih stolova. Zidovi bi trebali biti bez tragova selotejpa, naljepnica i drugih oštećenja. Nadalje, gledat će čistoću podova, prekidača, vrata, unutrašnjosti ormara, polica i ladica te prostora ispod kreveta. Tu je posebno bitno da nema prašine.
Također, popratit će se čistoća hladnjaka i jesu li drvene i staklene površine te prozorske klupčice obrisane. Važno je i da fuge budu očišćene te da nema gljivica na silikonu. Tuš kabine trebaju biti bez kamenca, a zavjese i filtri klima-uređaja trebaju biti oprani.
Kako su nam studenti otkrili, nagrada za najurednije sobe iznosi umanjenje troškova smještaja u visini polovice mjesečne redovne stanarine. Dobitnicima nagrade ne naplaćuje se smještaj za mjesec srpanj, dok studenti koji se razdužuju tijekom lipnja plaćaju polovicu mjesečne stanarine.
- Kraj akademske godine je pred vratima, a vrijeme je i za malo lijepih iznenađenja u našim studentskim domovima. Studentski centar Split nagradit će po jednu najuredniju sobu u svakom studentskom domu. Kako osvojiti nagradu i koji su uvjeti sudjelovanja, provjerite u svom mailu. Možda se baš iza vaših vrata krije najtopliji, najslađi i najuredniji studentski kutak. Sretno svim stanarkama i stanarima, poručili su iz SCST-a.
