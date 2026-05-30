Stigle važne smjernice za studente s invaliditetom: Što s financijama, smještajem, ispitima?

Studenti s invaliditetom u novom Vodiču na jednom mjestu mogu pronaći najvažnije informacije o studentskom životu. Objavljeno je prošireno izdanje.

Predstavljen je novi Vodič za studente s invaliditetom. Ova publikacija namijenjena je sadašnjim i budućim studentima kako bi na jednom mjestu imali pregled važnih informacija vezanih uz studiranje, prava i dostupne oblike podrške.

Otvaraju se pitanja polaganja državne mature, financija...

U vodiču se tako nalaze informacije o tome koje prilagodbe učenici s invaliditetom mogu tražiti za polaganje državne mature, ali i koje prednosti mogu ostvariti prilikom upisa na fakultet. Otvara se i niz pitanja koje se tiču financija - od subvencija troškova školovanja, smještaja u studentskim domovima, prijevoza do stipendija.

Govori se i o studentskim pravima i podršci tijekom studija. Točnije, o prilagodbi nastavnog procesa i načina polaganja ispita, izostancima i srodnim temama. U vodiču možete pronaći i iskustva drugih studenata.

Novo, prošireno izdanje

Riječ je o novom, proširenom izdanju vodiča izrađenom u sklopu projekta LiberatoTalk, rekao je predsjednik udruge Liberato Stipo Margić. Dodao je da je publikacija namijenjena studentima s različitim vrstama invaliditeta i teškoća, a obuhvaća informacije o pravima studenata, prilagodbama nastave i ispita, studentskom smještaju, stipendijama, psihološkoj podršci, radu ureda i koordinatora za studente s invaliditetom te pristupačnosti sveučilišta u Hrvatskoj i regiji.

Poseban dio vodiča posvećen je predstavljanju podrške na više sveučilišta, uključujući Split, Zagreb, Rijeku, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pulu, Sjever i Mostar. Vodič je izrađen u sklopu projekta LiberatoTalk, koji provodi Udruga Liberato s partnerima. Sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (SZZG), Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Cijeli vodič možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.