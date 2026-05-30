Ravnatelj NCVVO-a javno prozvao fakultet, dekanica oštro odgovorila: Nema stručnog skupa bez naših učitelja

Dekanica zagrebačkog PMF-a Ivančica Ternjej odgovorila je na prozivku ravnatelja NCVVO-a Vinka Filipovića, podsjetivši da je i on išao na taj fakultet

Prošlo je gotovo mjesec dana od objave TALIS 2024. istraživanja u kojem se ispitivalo pedagoško znanje učitelja. Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da učitelji pojedinih predmeta značajno bolje barataju pedagoškim znanjem od drugih.

Testove su najbolje riješili učitelji modernih stranih jezika i Hrvatskog i drugih materinskih jezika, a najgore učitelji Tjelesnog, Starogrčkog i/ili Latinskog te učitelji Informatike i računalstva. Općenito govoreći učitelji s društvenih fakulteta bolje su riješili testove od onih s prirodnih, pokazalo je istraživanje TALIS 2024.

Ravnatelj NCVVO-a javno prozvao PMF-ove i kineziološke

Prilikom predstavljanja tih rezultata, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, Vinko Filipović, rekao je da to znak fakultetima na kojim područjima trebaju poraditi, prozivajući prirodoslovno-matematičke i kineziološke fakultete.

- Naravno da to ne znači da će oni koji imaju zavidno znanje manje raditi, ali onima kod kojih su rezultati nešto lošiji, ovo je vrlo ozbiljan signal da se po pitanju metodike i drugih kolegija na kojima se stječu ove kompetencije trebaju ozbiljnije pozabaviti, izjavio je Vinko Filipović.

'Međunarodna istraživanja, među kojima je TALIS 2024., vrlo su složena'

Nakon njegove izjave javili smo se dekanima Prirodoslovno-matematičkog i Kineziološkog fakulteta u Splitu i u Zagrebu. Opširan odgovor dobili smo od dekanice zagrebačkog PMF-a Ivančice Ternjej. Ona je na početku odgovora istaknula da je i Filipović alumnus njihovog fakulteta i to baš studija Geografije nastavničkog smjera.

- Međunarodna istraživanja, među kojima je TALIS 2024, vrlo su složena i uključuju niz različitih varijabli, površno i senzacionalističko tumačenje rezultata ne pridonosi stvaranju produktivnog ozračja u našim školama i baca nezasluženo lošu sliku na učitelje i nastavnike ovih, učenicima zahtjevnih predmeta, kao i na institucije koje ih obrazuju i usavršavaju. Stoga, prije svega i korektnog izvještavanja radi, skrećemo pozornost da se u istraživanju TALIS nije radilo o ispitivanju predmetno-metodičkog, već općeg pedagoškog znanja učitelja, naglašava dekanica.

'Tijekom protekle tri akademske godine uvedeni su novi studijski programi'

Opće pedagoško znanje odnosi se na znanja i vještine koje su važne za poučavanje neovisno o nastavnom predmetu, a uključuje razumijevanje procesa učenja i poučavanja, upravljanje razredom, metode vrednovanja, motiviranje učenika, komunikaciju te planiranje i organizaciju nastave. Dekanica Ternjej ističe da upravo kolegiji pedagoško-psihološko-metodičke grupe, koji se između ostalog bave razvijanjem općeg pedagoškog znanja zauzimaju više od 40 posto njihovih studijskih programa, koji se kontinuirano unaprjeđuju.

- Tijekom protekle tri akademske godine uvedeni su novi studijski programi svih nastavničkih studija prijediplomske razine i većine takvih programa diplomske razine studija, a u preostale su implementirane izmjene i dopune upravo s ciljem unapređenja kompetencija naših studenata vezanih uz rad u školi. Fakultet vrlo aktivno radi na osuvremenjivanju nastavnih sadržaja i metoda poučavanja primjenjujući pritom najsuvremenije znanstvene spoznaje, uključujući i one naših znanstvenika međunarodno etabliranih u edukacijskim istraživanjima u STEM području, odgovara nam dekanica.

'Smatramo da kao zajednica istraživača i edukatora dajemo sve od sebe'

Istaknula je i da rade na razvoju novog studijskog programa specifično namijenjenog inicijalnom obrazovanju učitelja matematike u osnovnoj školi, kao i na programu prekvalifikacije za zanimanje učitelja i nastavnika matematike.

- PMF vrlo aktivno sudjeluje i u sustavu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Gotovo da nema stručnog skupa učitelja i nastavnika bez naših profesora kao predavača i voditelja metodičkih radionica, a broj takvih skupova na godišnjoj je razini velik. Dakle, smatramo da kao zajednica istraživača i edukatora dajemo sve od sebe kako bi sustav odgoja i obrazovanja bio što bolji. No, iako je kvaliteta obrazovanja u STEM području jedna od središnjih misija i društvenih odgovornosti našeg fakulteta, iz rezultata TALIS-a očito je da prostora za napredak još ima, priznaje dekanica Ternjej.

PMF i sam provodi istraživanja kompetencija učitelja i nastavnika STEM predmeta, među kojima su i njihovi alumni, međutim dekanica nam kaže da su ona uglavnom posvećena aspektima učenja i poučavanja pojedinog predmeta te zato nisu usporediva s rezultatima istraživanja TALIS 2024.

Dekanica kaže da u školama predaju i neodgovarajuće obrazovane osobe

Dekanica Ternjej u odgovoru se osvrnula na, kako kaže, širi društveni kontekst u kojem je provedeno istraživanje. Naglašava da treba osvijestiti da u školama STEM predmete ne predaju samo alumni nastavničkih studija u STEM području, već i učitelji koji su završili druge studije, ali i prvostupnici pojedine struke, pa i osobe neodgovarajućih struka i pedagoške izobrazbe.

Ternjej navodi da učitelji koji završavaju druge studije polažu dopunsku pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu koja teži 55 ECTS bodova, a često se provodi kratkim online programima, koji ne uključuju niti jedan sat predmetne metodike, a kamoli metodičku praksu u školi.

- Zbog velikog nedostatka učitelja STEM predmeta, u osnovnim školama rade i prvostupnici pojedine struke, ali i osobe neodgovarajućih struka i pedagoške izobrazbe. Mnogi od njih rijetko se uključuju u profesionalne zajednice učenja, a još rjeđe ili nikako sudjeluju u programima stručnog usavršavanja. Neposredan uvid u njihove pedagoške i metodičke kompetencije profesori PMF-a imaju priliku dobiti na državnim stručnim ispitima za učitelje-pripravnike u kojima sudjeluju kao članovi ispitnih povjerenstava, upozorila je dekanica.

'Paušalne ocjene ravnatelja NCVVO-a ne mogu biti predmet ozbiljne analize'

Obratili smo se i upravi PMF-a u Splitu. Njihov prodekan za društvenu odgovornost i suradnju s gospodarstvom Nikola Marangunić odgovorio nam je da interna istraživanja fakulteta pokazuju da su njuhovi alumni upravo veoma uspješni kao nastavnici te nije htio dalje komentirati ovu temu.

- Paušalne ocjene ravnatelja NCVVO-a ne mogu biti predmet ozbiljne analize naših studijskih programa. S druge strane, naša interna istraživanja pokazuju dijametralno suprotne rezultate kada govorimo o kvaliteti nastave naših bivših studenata, odgovorio nam je Marangunić u ime uprave fakulteta.

Zatražili smo ih da s nama podijele rezultate svojih internih istraživanja, međutim nisu ih poslali do datog roka i objave ovog članka.