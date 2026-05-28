Nagrađeni najbolji studenti matematike: Ovo su njihova imena

Matematički odsjek PMF-a u Zagrebu i ove je godine nagradio najbolje studente u dvije kategorije: uspjeh na studiju i u izvannastavnim aktivnostima.

Osim što Nagradom 'Stipe Vidak' nagrađuje najbolje nastavnike, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu dodjeljuje godišnje nagrade i najboljim studentima matematike. Tako je bilo i ove akademske godine. Nagrada se dodjeljuje u dvjema kategorijama: najuspješnijim studentima završnih godina svih prijediplomskih, diplomskih i integriranog studija i studentima koji su postigli izvrsne rezultate u izvannastavnim aktivnostima. S time da u prvoj kategoriji mogu biti nagrađeni samo iznimno uspješni studenti, a u drugoj oni koji redovito izvršavaju svoje obveze.

Tko su studenti matematike s najboljim ocjenama?

U kategoriji izvrsnosti prosječna ili težinska prosječna ocjena tijekom studiranja mora iznositi najmanje 4,50 i studenti moraju imati najmanje 140/80/260 ECTS bodova za prijediplomski/diplomski/integrirani studij.

Tako su na prijediplomskom sveučilišnom studiju matematike nagrađeni: Namik Agić, Fran Babić, Samuel Bae, Bruno Borić, Janko Bušelić, Stella Čolo, Dan Erceg, Ivan Janjić, Luka Jukić, Luka Njavro, Marin Pešut, Fran Rabljenović, Jagor Tambača i Emanuel Tukač. Nagrađena na prijediplomskom nastavničkom smjeru je Iva Vlahović, a na diplomskom studiju teorijska matematika to je Vedran Cifrek. Najbolji studenti diplomskog studija primijenjena matematika su Duje Perković i Matko Petričić, a studija matematička statistika Lukas Baltas, Paula Horvat, Dijana Pratljačić, Laura Zupčić.

Na diplomskom studiju računarstvo i matematika nagrađeni su Ana Hrepić, Nikola Mamić i Ivana Rizner, na diplomskom nastavničkom studiju matematike najbolji su Marija Kojundžić, Zvijezdana Posavec i Lea Vršić, a na studiju biomedicinske matematike to je Denis Ratković Rajhvajn.

Nagrađeni i studenti koji briljiraju izvan nastave

U drugoj, kategoriji za iznimnost u aktivnostima izvan nastave, kandidate za nagradu mogle su predlagati Studentske udruge, Vijeće voditelja studija, Povjerenstvo te pojedinci - nastavnici i studenti Matematičkog odsjeka. Nagrađeno je u ovoj kategoriji troje studenata. Namik Agić, student treće godine preddiplomskog studija matematika nagrađen je jer je na natjecanju Vojtěch Jarník International Mathematical Competition u Češkoj predstavljao PMF i osvojio 7. mjesto u 1. kategoriji. Na natjecanju su sudjelovali studenti s 20 sveučilišta.

Nagradu je dobio i Dorijan Lendvaj, student prve godine diplomskog studija računarstva i matematike. Dorijan je zajedno s Tonijem Brajkom i Patrickom Pavićem te uz voditelja Krešimira Malnara, sudjelovao u finalu Svjetskog studentskog ICPC natjecanja, najprestižnijeg studentskog natjecanja u programiranju. Naši studenti osvojili su naslov europskog prvaka, srebrnu medalju i 7. mjesto u ukupnom poretku među 140 najboljih sveučilišnih timova iz cijelog svijeta.

U ovoj je kategoriji nagrađen i Marin Smoljanović, student druge godine preddiplomskog studija matematika. I to zbog dva značajna sportska rezultata u veslanju - na državnom prvenstvu Hrvatske 2025. godine osvojio je 1. mjesto u seniorskoj konkurenciji u disciplini četverac na pariće, čime je postao seniorski državni prvak. Na temelju tog rezultata stekao je status vrhunskog sportaša pri Hrvatskom olimpijskom odboru. Uz to, stoji u obrazloženju Matematičkog odsjeka PMF-a, kao član sveučilišne posade sudjelovao je na Europskom sveučilišnom prvenstvu u veslanju, a u disciplini osmerac osvojili su 3. mjesto, za što je dobio i priznanje Sveučilišta, stoji u odluci Matematičkog odsjeka PMF-a.