Veliko sveučilište izabralo studentske predstavnike: Ovo su njihova imena

Poznata su imena studenata koji su dobili najviše glasova na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove fakulteta.

Sveučilište u Rijeci objavilo je konačne rezultate izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove fakulteta. Riječ je o izborima za mandatno razdoblje akademskih godina 2026./2027. i 2027./2028. Izbori su održani 25. svibnja 2026. od 8 do 20 sati putem online sustava za elektroničko glasanje.

Članovi Studentskog zbora u Rijeci

U Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci u izbornoj jedinici društveno područje izabrani su Lana Vučetić (zamjenik Vita Klapež) i Tonka Lesica (zamjenik Donata Đermešter). Iz tehničkog područja izabrani su Sara Puškarić (zamjenik Milan Kruh Vuk), Borna Svržnjak (zamjenik Enola Jasić) i Noa Perušić (zamjenik Luka Šipić).

Iz biomedicinskog područja izabrani su Hannah Žiganto (zamjenik Mia Šantić) i Jakov Jurlina (zamjenik Anamarija Krleža). U području društvenih i humanističkih znanosti izabrana je Doris Jurina (zamjenik Katja Kušić).

Članovi po fakultetima

Za prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje izabrana je Sara Hrvaćanin (zamjenik Mihaela Ivanko). S poslijediplomskih studija izabrana je Antonela Kusturin (zamjenik Luka Brajković).

Imena studenata koji su izabrani u studentske zborove fakulteta možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.