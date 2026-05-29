Objavljeni natječaji za upis diplomskih: Pogledajte koliko je mjesta na najvećim sveučilištima

Sva četiri velika sveučilišta objavila su natječaje za upis diplomskih studija. Najviše, nešto više od osam tisuća mjesta, je u Zagrebu.

Oni koji završe školovanje na prijediplomskoj razini, najčešće se odlučuju na nastavak obrazovanja na diplomskim studijima. Budući da je riječ o novom studiju, upisuje se zasebno od prijediplomskog, a natječaji na četiri najveća sveučilišta već su raspisani.

Sveučilište u Zagrebu

Očekivano, broj upisnih mjesta najveći je na diplomskim studijima najvećeg, Sveučilišta u Zagrebu. Ukupan broj mjesta na tom je sveučilištu 8.080, s time da je za redovite studente rezervirano 6.772 mjesta, a za izvanredne 877 mjesta. Najviše je mjesta, 1.205 na diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Zagrebu, zatim 770 na Ekonomskom fakultetu, 670 na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te 635 na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Sveučilište u Splitu

Kada je riječ o drugom najvećem, Sveučilištu u Splitu, na tamošnje se diplomske studije ove godine može upisati najviše 2.489 studenata. Na redovitim su studijima predviđena 2.044 mjesta, a na izvanrednima njih 445. Najviše je mjesta na diplomskim studijima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 435, a slijede Ekonomski s 303 mjesta, Prirodoslovno-matematički s 257 mjesta te Filozofski fakultet Split s 234 mjesta.

Sveučilište u Rijeci

Na diplomske studije u ponudi sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2026. godini može se upisati 2.055 studenata, od čega redovitih iz Hrvatske i EU 1.313, a izvanrednih 614. Ostatak kvote raspoređen je na strane studente izvan EU i Hrvate izvan RH. Najviše je mjesta na diplomskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 360 te na diplomskim studijima Ekonomskog (350) i Filozofskog u Rijeci (346).

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

U četiri najveća ulazi i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku na čijim je diplomskim studijima ove godine ukupno 2.352 slobodna mjesta. Za domaće redovite studente rezervirano je njih 1.739, a za strane 537, dok je preostala kvota za strance i Hrvate izvan RH. Najviše mjesta ponuđeno je na diplomskim studijima Filozofskog (495) i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti (325).