Izrekli kaznu znanstvenicima za loše obavljen posao: 'Moramo odgovorno upravljati javnim novcem'

Dvije godine - toliko se dugo pojedini voditelji istraživačkih projekata neće moći prijavljivati na nove natječaje Hrvatske zaklade za znanost jer su im ranija završna izvješća vrednovana lošom ocjenom C. Riječ je o administrativnoj mjeri koju je Upravni odbor HRZZ-a donio na nedavnoj sjednici, a zabrana se odnosi i na prijave na međunarodne natječaje u organizaciji Zaklade, stoji tako u obavijesti HRZZ-a.

- Zaklada je dužna odgovorno upravljati proračunskim sredstvima. Većina naših voditelja projekata uistinu je odgovorna. Međutim, ponekad nam se dogodi da pojedini voditelji kasne s dostavljanjem dokumenata, izvješća ili provedbom ugovornih obveza, objašnjava za srednja.hr Ozren Polašek, upravitelj HRZZ-a.

'Nije prihvatljivo na loš način provesti projekt, pa u sljedećem krugu krenuti ispočetka'

Ocjena C osmišljena je upravo kao korektivna mjera za takve situacije, dodaje.

- Nije prihvatljivo na loš način provesti projekt, a zatim na sljedećem krugu financiranja krenuti ispočetka. Pa ponoviti isti obrazac. Stoga smo uveli ovu mjeru, koju izričemo samo nakon što su tri vanjska vrednovatelja donijela odluku. I to tako da dva izrađuju odluku o napretku projekta, a treći usklađuje moguće razlike među njima. Ti vrednovatelji rade procjenu je li do odmaka došlo zbog objektivnih razloga, kako bismo bili sigurni da nije nastala vanjska promjena koju nije bilo moguće spriječiti, ističe Polašek.

Polašeka smo pitali i koliko je točno voditelja obuhvaćeno ovom mjerom, međutim nije otkrio konkretan broj. Tražili smo i imena tih voditelja, kao i iz kojih institucija dolaze, međutim Polašek poručuje da 'popis projekata i voditelja obuhvaćenih ovom odlukom nije javna informacija'.

Zbog lošeg rada moguća zabrana voditeljima i do pet godina

Da pojasnimo, istraživači koji se prijavljuju na natječaje za istraživačke projekte trebali bi obratiti pažnju na obveze vezane uz praćenje i upravljanje projektom u prilogu B u sklopu natječaja. Ondje je jasno opisano kako funkcioniraju ocjene u periodičnom i završnom izvješću. Tako u natječaju piše da se periodično izvješće podnosi u roku od 15 dana od dana završetka svakoga izvještajnog razdoblja, a ocjene se kreću od najbolje A do najlošije D.

- Ako je u periodičnom izvješću utvrđeno ispunjavanje svih planiranih aktivnosti na temelju dostavljene dokumentacije iz radnog plana te su sukladno financijskom planu ostvareni planirani troškovi, ono će biti ocijenjeno ocjenom A (100 posto izvršenja radnog plana). Manja odstupanja ili neispunjavanje ciljeva i aktivnosti u radnom planu (80 – 99 posto izvršenja) dobivaju ocjenu B. Veća odstupanja dobivaju ocjenu C (50 – 79 posto). Ispunjavanje manjeg opsega aktivnosti iz radnog plana, grubo kršenje, neispunjavanje uvjeta ugovora ili drugi ishodi u radnom ili financijskom planu koji u znatnoj mjeri narušavaju provedbu projekta mogu biti ocijenjeni ocjenom D. Postotak izvršenja određuje se brojem ispunjenih ciljeva u odnosu na sve navedene ciljeve radnog plana. Svaka ugovorena projektna aktivnost smatra se jednako vrijednom u vrednovanju, opisano je u natječaju Zaklade.

Kada je riječ o završnom izvješću, ono se podnosi najkasnije 30 dana nakon završetka projekta. Kako stoji u natječaju Zaklade, voditeljima čiji su projekti na završnom izvješću ocijenjeni ocjenom C izriče se upravo spomenuta mjera nemogućnosti prijavljivanja u toj ulozi na natječajima HRZZ-a u trajanju od dvije godine. Još je stroža sankcija za one čije je završno izvješće zaradilo ocjenu D. Voditeljima koji je dobiju izriče se, piše u natječaju Zaklade, privremena zabrana prijave projektnog prijedloga u ulozi voditelja u trajanju od pet godina.