Koliko FER-ovih doktora znanosti ostaje u Hrvatskoj? Fakultet objavio brojku koja bi vas mogla iznenaditi

- FER prosječno iznjedri 45 doktorata godišnje, a od 400 istraživačica i istraživača promoviranih u posljednjih 10 godina, njih čak 85 posto ostaje djelovati u Hrvatskoj, podaci su to kojima se pohvalio prodekan za istraživanje i inovacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Tomislav Capuder.

Prilika za to bio je upravo održan Dan doktorata na FER-u, prilikom kojeg su predstavljeni radovi doktoranada tog fakulteta. Bavili su se istraživanjima energetike, e-mobilnosti, medicine, znanosti o podacima, umjetne inteligencije i robotike.

'Sve što radimo, radimo da bismo riješili neki društveni problem'

Ključna tema o kojoj je bilo riječi bila je važnost istraživača i njihovih radova u razvoju industrije. Dekan FER-a Vedran Bilas u pozdravnom je obraćanju istaknuo kako je jedna od najvažnijih misija Fakulteta umjeravanje i razvijanje društva.

- Sve što radimo kao inženjeri, na našim istraživačkim i razvojnim projektima s partnerima iz akademije i iz industrije, iz Hrvatske i iz inozemstva, radimo zato da bismo riješili neki društveni problem, da bismo napravili nešto dobro za našu zajednicu. Na FER-u zato razvijamo poduzetničko ponašanje odnosno poduzetništvo naših studenata, a to uključuje i doktorande. Potičemo ih da budu otvorenog uma, kreiraju i dijele ideje, strpljivo i uporno rade da bi se one realizirale, poručio je Bilas.

Prodekan Capuder iznio je i podatak o tome da gotovo 30 spin-off poduzeća koja danas zapošljavaju više od 50 stručnjaka proizašlo je FER-a, dodavši kako su na FER-u ponosni na kontinuirani interes doktoranada, kao i njihovo uspješno zapošljavanje, što znači da ljudi žele raditi na FER-u.

- Mislim da je to jako važno jer nije da oni samo pišu disertaciju i vide to kao nekakav učmali posao od osam do četiri, nego zapravo prolaze kroz cijeli proces koji nosi rad na doktoratu, zaključio je Capuder.

Važnost istraživača u razvoju industrije istaknuli su i posebni gosti, čelnici vodećih hrvatskih tehnoloških kompanija, FER-ov alumnus Siniša Krajnović (Ericsson Nikola Tesla) i Srđan Kovačević, Orqa.

Aktivno 200 istraživačkih projekata

S FER-a navode i kako je ondje aktivnih 200 istraživačkih projekata koji se provode s brojnim partnerima. Posebno naglašavaju međunarodne projekte financirane putem programa Obzor Europa, Europske svemirske agencije (ESA) i Europskog obrambenog fonda (EDF). Dugogodišnji partner Fakulteta u području istraživanja, razvoja i inovacija, čelnik vodeće domaće tehnološke kompanije Ericsson Nikola Tesla (ENT) Siniša Krajnović, našao se u ulozi moderatora panela 'Priče nagrađenih FER-ovih doktoranada'. Na njemu su sudjelovali istraživačice i istraživači Nikolina Čović, Jasna Janković i Karlo Petrović, prijašnji dobitnici Srebrne plakete 'Josip Lončar', prestižne nagrade FER-a za posebno uspješne doktorske radove.

- Od mladih sam doktoranada htio čuti kako su njihove teme povezane s problemima današnjeg gospodarstva, s kojim su se nedaćama tijekom procesa susreli, jer sam i sam isto bio u tome, ali i saznati njihovo viđenje same poveznice između znanosti, akademskih institucija i gospodarstva, a sve kako bismo ih bolje razumjeli i bolje se s njima povezali. Kao bivšem FER-ovcu, izuzetno mi je draga suradnja ENT-a i FER-a, koja broji više od 60 godina, od istraživačkih projekata do zajedničkih razvojnih projekata do recimo, naših ljetnih kampova, izjavio je Krajnović.

Siniša Krajnović i panelisti | foto: FER

Srđan Kovačević, direktor i suosnivač Orqe, tehnološke tvrtke koja je iz Osijeka izgradila globalno relevantan brend, govorio je o modelima suradnje između industrije i istraživačkih institucija te važnosti znanosti za dugoročni razvoj Hrvatske. Pritom je istaknuo potrebu jačanja konkurentnosti na europskom tržištu te ulozi znanja, poduzetništva i tehnološke izvrsnosti u stvaranju održivog i međunarodno prepoznatog inovacijskog ekosustava. Kako navode s FER-a u priopćenju, priznanja za najbolje postere Dana doktorata 2026. primili Rafael Josip Penić i Eda Jovičić (nagrada publike).